Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

SEMANAS CIENCIA

‘Yo quiero ser científica’. Teatro Gaztambide, Tudela. 11 h. Teatro. La obra busca visibilizar modelos para que las niñas puedan identificarse e inspirarse con el fin de incrementar su interés por la ciencia y la tecnología al ser las propias investigadoras quienes darán vida a dichos personajes históricos. Organiza: Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología de la UPNA. Aforo limitado. Inscripción previa necesaria. Más info: https://semanasciencianavarra.org/actividades/

Conferencia: ‘¿Ha vuelto la guerra fría? Ciencia, tecnología y desarrollo económico’. Vestíbulo de la 3ª planta. Edificio Aulario UPNA. 19 h. Ponentes: comisarios de la exposición Ciencia, Diplomacia y Guerra Fría en la España de Franco Mar Rubio Varas, catedrática de Economía de la UPNA. Joseba de la Torre Campo, catedrático de Economía de la UPNA. Joaquín Sevilla Moróder, director de la Cátedra Laboral Kutxa UPNA de Divulgación Científica. Organiza: Cátedra Laboral Kutxa UPNA de Divulgación Científica. Entrada libre.

CHARLAS

‘Encuentros con la felicidad’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Con el psicólogo Emilio Garrido. En esta primera sesión hablará sobre 'Las cinco herramientas gratuitas que son perfectamente compatibles con ser más feliz si se hacen de forma sistemática: Ejercicio físico, relaciones sociales, sexo, ser agradecidos y llevar un estilo de vida saludable'. Entrada libre hasta completar aforo.

Charla del dibujante César Oroz. UNED Tudela. 19.15 horas. El humorista gráfico de Diario de Navarra participará en un coloquio con el dibujante oficial de la Real Sociedad Mikel Soro 'Marrazketabar'. Organizada por la Peña Real Sociedad de Tudela dentro del programa de actos con motivo de su 25 aniversario, Entrada libre.

LIBROS

Presentación del libro ‘¿Qué comen las que mal-comen?’. Sala Polivalente del Parlamento de Navarra. 18 horas. Con su co-autora Isa Alvarez, experta en soberanía alimentaria. Introduce Unai Hualde, presidente del Parlamento foral. Abierta al público.

Presentación del libro ‘Las voces de la asistencia en salud mental en el siglo XXI bajo el signo biomédico’. Biblioteca de Pamplona-Yamaguchi. 16.30 horas. A cargo del autor, el psicólogo clínico Miguel Ángel Valverde. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro ‘Archipiélago 988’. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 19 horas. Un libro colectivo de relatos. Presentan: Diego Kindler y Pedro M. Martínez Corada. Organiza Ana Martínez Mongay, Vocal de Literatura y Lingüística del Ateneo Navarro.

Café con libros: ‘Neighbours’, de Lília Momplé. Aula 1 Civican. 18 horas. Con la participación de Sonia Fernández Quincoces, editora del blog ‘LitErÁfricas’. Conducido por Olga Balbona, bibliotecaria. Dentro del ciclo ‘XXII África Imprescindible’. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Taller de lectura inclusiva. Civivox Milagrosa. 12 horas. ‘Club de lectura inclusiva’. Para público adulto en general y personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Dinamizado por profesionales de la asociación Síndrome de Down de Navarra. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

MÚSICA

Quinteto con piano Europa. Auditorio Fernando Remacha, Ciudad de la Música, Pamplona. 19:30 horas. Intervienen: Cristian Ifrim, violín I. Anna Radomska, violín II. Carolina Úriz, viola. Diego Arbizu, violoncello. Maruxa Llorente, piano. Obras de Dvorak y Brahms. Organiza: Ateneo Navarro.

TEATRO

Instalación performativa: ‘Farfarout’. Civivox Condestable. 20 horas. Propuesta performativa interdisciplinar en la que dialogan la ciencia, la música, la danza, los paisajes sonoros, la mediación y la investigación. Un equipo de astrónomos confirmó recientemente el descubrimiento de un nuevo objeto más remoto en nuestro sistema solar, conocido científicamente como 2018AG37 y apodado Farfarout. Condestable se convierte en un calendario cósmico que se habita y se vivencia. El patio central acoge el bigbang, y desde él se desarrolla la historia del universo, que se distribuirá en doce estancias interconectadas del Palacio del Condestable, ubicadas en el espacio según su distancia del bigbang, del patio central. Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Arrabaladas’. Civivox San Jorge. 18 horas. Grupo de Teatro UPNA. Selección de escenas de Fernando Arrabal. Inauguración curso cultural Colectivo Alaiz. Se trata de “una degustación de escenas de Fernando Arrabal que recogen su teatro crítico, absurdo y provocativo que no deja a nadie indiferente”. Con este montaje sobre el polifacético autor se invita al espectador “a descubrir su peculiar humor y esa ácida perspectiva que tanto domina”. Entrada gratuita.

CINE

‘Maldita, a love song to Sarajevo’. Cines Golem Baiona, Pamplona. 18.30 horas. Documental. Directores: Raúl de la Fuente y Amaia Remírez. España, 2022. ‘XVII Muestra de Cine El Mundo y los DDHH’-Diálogos en el Conflicto’. Ni el peso de las armas, ni los embates de la historia, ni la envidia de aquellos que quieren un mundo «puro» han logrado acabar con Sarajevo que, hoy en día, resurge con más fuerza que nunca. Božo Vreco, el más revolucionario de los artistas de los Balcanes, encarna a la perfección el alma de la «ciudad inocente», y con su actitud desacomplejada, tiende puentes entre pasado y presente, entre hombres y mujeres, entre orígenes y regiones. ‘Maldita, a love song to Sarajevo’ es un canto a la vida y a la historia de amor entre dos ciudades, Sarajevo y Barcelona, que supieron encontrarse en momentos difíciles para no volverse a decir adiós jamás. Entrada libre.

‘Carpetas Azules/Karpeta Urdinak’. Cines Golem Baiona, Pamplona. 19. 30 horas. Director: Ander Iriarte (España-Francia, 2022). ‘XVII Muestra de Cine El Mundo y los DDHH’-’Tortura y Malos Tratos’. Ander, al igual que otras muchas personas, sospecha que lo que realmente sufrió su padre en aquella comisaría fue tortura. A fin de esclarecer sus sospechas, conocerá el Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014, elaborado por el Gobierno Vasco en el marco del Plan de Paz y Convivencia. Horrorizado por los resultados publicados en esta investigación, se reencontrará con las personas dedicadas a la medicina, la psicología, la psiquiatría y la abogacía que participaron en el proyecto, quienes le enseñan conceptos como “tortura psicológica”, “Protocolo de Estambul” o “aproximación estadística” y le muestran la realidad de la tortura en el norte global. Invitado: Ander Iriarte, director del documental. Entradas: 6 €.

‘La nuit des rois (La noche de los reyes)’. Cine Moncayo de Tudela. 20.15 h. Ciclo ‘Cines Africanos ante el Siglo XXI’- XXII África Imprescindible. Entrada libre.

VARIOS

Taller: Microgeneración eléctrica. Geltoki Pamplona. 18 h. En Energia gara-Grupo local de Som Energia hemos desarrollado un sistema que permite volcar a la red eléctrica la energía producida con los generadores de pequeña escala que llamamos microgeneración. El taller consistirá en una explicación teórico-práctica sobre el funcionamiento del dispositivo creado en colaboración con EMBEBLUE para generar electricidad con minihidráulica + minieólica + bicicletas. Inscripciones en https://www.geltoki.red/mess/taller-de-microgeneracion/

‘Semana Terrorífica de la Casa de la Juventud’. Casa de la Juventud, Pamplona. Escape Room de Terror: ‘El retorno del Juguetero: El Juguetero ha escapado’. 17 y 18 horas. Después de años en prisión, el conocido asesino en serie ha huido de la prisión de alta seguridad en la que fue encerrado. En su celda sólo quedó un puzzle que nadie ha podido resolver... hasta ahora. Para grupos de hasta 6 personas. Inscripción en la Casa de la Juventud o llamando por teléfono al 948 23 35 12. ‘Cafeteando’-Tarde de juegos: Bingo de terror. 17.30 horas. Bingo donde en vez de números, habrá frases de las películas de terror más famosas. Se irán sacando las frases y quien las tenga las tendrá que tachar. Gana quien termine de tachar antes. Entrada libre hasta completar el aforo.