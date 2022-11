Gonzalo Miró, ha destacado este miércoles, en el El hijo de la directora de cine Pilar Miró,, ha destacado este miércoles, en el homenaje presidido en Tudela por la Reina Letizia , que su madre "intercaló" su "amor por el cine" con "la responsabilidad de ir derribando las barreras de la falta de libertad de la época que le tocó vivir".

Festival de Cine Ópera Prima de Tudela celebrado en los Cines Moncayo, después de las palabras del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, y del director del festival, Luis Alegre, y minutos antes de la proyección de la película 'El Perro del Hortelano'.

Entre las autoridades que han asistido al acto, además de la Reina Letizia, se encontraban el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la presidenta de Navarra, María Chivite; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola. También han asistido al acto figuras del cine, la música o el peridismo como Mónica Randall, Víctor Manuel, Nativel Preciado y Ana Belén.

Durante su intervención, el hijo de la homenajeada, Gonzalo Miró, ha manifestado que "no es fácil poner en orden los sentimientos que me remueven estos días que se cumplen 25 años desde el fallecimiento" de Pilar Miró, si bien "la rabia y la pena" de que "no sea ella quien pudiera disfrutar en persona de todo este agradecimiento recibido durante todo este tiempo" son "inevitables".

"Mi madre era muy pasional, tanto en lo personal como en lo profesional, se entregaba en cuerpo y alma a cualquier cosa que hacía", ha afirmado Miró, tras destacar que la homenajeada "intercaló" su "amor por el cine" con "la responsabilidad de ir derribando las barreras de la falta de libertad de la época que le tocó vivir". "Lo hizo por ella, luchando por su propia libertad, pero la perspectiva del tiempo nos ha hecho ver que, a la vez, consiguió marcar el camino de mucha gente, de muchas mujeres que siguieron sus pasos", ha apuntado.

Miró, que ha añadido que "el primero que atraviesa el muro siempre sale lastimado", ha añadido que la homenajeada "vivió momentos extremadamente duros e injustos". "Nos dejó cuando todo lo que estaba por venir era el reconocimiento del que yo disfruto hoy a título póstumo. Mi madre estaría muy orgullosa de sentir el amor incondicional de su hijo, el cariño y el aprecio de sus amigos, más de los que nunca imaginó, y el reconocimiento tanto del público como de los compañeros de esa profesión que tanto amó", ha dicho.

El director del festival, Luis Alegre, ha destacado que la presencia de la Reina Letizia "demuestra su cariñosa complicidad" con este festival, "que aspira a la exaltación de Tudela como lugar que celebra la alegría de vivir, la cultura, el valor de nuestros cineastas españoles y el poderío de los clásicos de nuestro cine". "Se siente una de nosotros, una cinéfila convencida del poder del cine para hacernos mejores y enseñarnos cosas esenciales de la vida y la naturaleza humana", ha señalado.

De la homenajeada, Pilar Miró, ha destacado que fue una "mujer decisiva en la vida española de la segunda mitad del siglo XX, que revolucionó para bien todo lo que tocó" y una "pionera que abrió caminos y se colocó muy por encima de su tiempo". "Fue modelo de lucha y coraje en una España rancia y machista", ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, que ha subrayado que "siendo una mujer de su tiempo, Pilar Miró no se parecía en nada a ninguna mujer de su tiempo" y que "cambió la cara al cine español". "Pocas personas de mi generación provocaron la atención, interés y polémica que suscitó la autora de 'Gary Cooper, que estás en los cielos'. Su personalidad, el rastro que ha dejado entre sus contemporáneos, su paso por este mundo, sus amistades, sus rivalidades, sus amores entregados y sus idilios han perdurado en le recuerdo, dejando una huella tan marcada que eclipsa injustamente el verdadero legado de Pilar, su obra", ha señalado.