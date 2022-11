Una reflexión poética sobre el ser humano

Una frase de Octavio Paz es el nexo de unión de la exposición de Jordi Larroch y Manuel Moranta. Cuando ambos artistas quisieron establecer un vínculo poético visual entre sus obras recordaron al escritor mexicano que dijo: “la poesía es nuestra mitad perdida”. Unas palabras que dieron sentido a las más de treinta obras que componen La mitad perdida, la primera exposición conjunta de ambos artistas que reúne fotografías, pinturas, dibujos y esculturas, unas obras que muestran dos estilos tan diferentes como complementarios para abordar reflexiones de naturaleza humana.

Jordi Larroch (Barcelona, 1978) y Manuel Moranta (Tarragona, 1979) se conocieron hace cinco años , entre ellos surgió cierta complicidad y pronto se dieron cuenta que tarde o temprano iban a compartir una exposición. “Conectamos con las obras, nos conocimos a través de diálogos infinitos en redes sociales y siempre hablábamos por imágenes”, explica Jordi Larroch, que aporta 16 obras de gran formato a la exposiciónen las que los objetos son protagonistas, junto a las 16 piezas de Manuel Moranta en las que juega con el dibujo-frase.

La mitad perdida es una propuesta visual, pero también reflexiva, que gira en torno al ser humano. “Hemos querido hablar de esa búsqueda constante del ser humano, que pasa la vida persiguiendo algo, pues estamos incompletos”. Un reto que han resuelto con unas obras cargadas de poesía visual que se adentran en pensamientos y sentimientos, así como en la búsqueda de lo que nos completa. “Quizá la exposición también habla de nosotros”.

Jordi Larroch es un artista al que le gusta expresar sus vivencias personales. Y así lo hizo en las obras de la muestra, en esas composiciones en las que trata sobre la búsqueda del placer, de la inspiración y del poder, así como del amor que se escapa o del silencio. “Esta exposición ha sido un viaje interior. He pensado mucho en lo que he ido perdiendo en mi vida y en la búsqueda que inicio cada día cuando me levanto”.

OBJETOS COTIDIANOS

Sus vivencias cobran vida en unas fotografías que tienen tanto de conceptuales como de artísticas. Larroch trabaja en blanco y negro sobre un fondo neutro y juega con uno o dos objetos cotidianos para dotarlos de un nuevo significado, con una profunda carga humana e historias personales detrás de cada imagen. “Ante cada una de mis obras, el objetivo es propiciar un intercambio de emociones inesperadas y sinceras con el espectador. Me gusta jugar, la belleza y recrearme en lo que me rodea”.

Detrás de la estética de cada fotografía hay un trabajo manual en el tratamiento de los elementos. “Siem pre estoy revisando y buscando objetos” explica el artista que ha utilizado objetos tan cotidianos como una taza, una libreta, una caracola, un plátano, una hoja seca, un reloj o unas bicicletas. “Algunos objetos son fáciles de encontrar, aunque otras búsquedas son más complicadas” en referencia a una Venus de Milo que tuvo que cortar con una radial para colocarla sobre un reloj de arena.

LOS ‘DIBUJOFRASES’

Si la imagen es propia de Jordi Larroch, la seña de identidad de Manuel Moranta son lo que él denomina “dibujofrases”, un trabajo de aformismos, pensamientos pintados y escritos que plasma a través de dibujos minimalistas y frases con un contenido profundo que invita a la reflexión. El artista catalán aporta color, trazo y volumen a través de vasijas que hablan, caballos azules partidos por la mitad o decenas de ojos que te mira. “Es un género híbrido, una bisagra entre la palabra y la imagen, en la que una parte completa a la otra. Me gusta que se vea la presencia del trazo, del gesto humano con la tinta”.

Sus obras tratan sobre ideas universales que surgen de lo cotidiano o de elementos insignificantes. “Me gusta mezclar la anécdota, el humor, el dibujo conceptual y el mundo de los signos. Mis ideas son observaciones sobre lo cotidiano. Para mí, crear es señalar con el dedo índice aquello que me hace reir, soñar o pensar”.

+ ‘La otra mitad’. Jordi Larroch y Manuel Moranta. Galería Ormolú (c/Paulino Caballero, 42). Hasta el 2 de noviembre. Horario:lunes a jueves, 9 a 14 y 18 a 20 horas. Viernes, 9 a 14 horas.