La cantante y compositora navarra Marian Ruiz presenta este sábado sus 'Poemas acústicos'

Conocida como Bandada (su nombre artístico), la cantante y compositora pamplonesa Marian Ruiz presentará este sábado (20 horas) en la Feria de la Edición de Pamplona sus 'Poemas acústicos', con los que recorre buena parte de las canciones que componen la banda sonora de su vida.

Cuenta que comenzó a escribir poesía antes que a componer canciones: “Empecé a escribir poemas a los 14 años. Era una manera de expresar mi mundo interior, mis sentimientos, mis emociones...”. Sin embargo, ese material poético nunca vio la luz.

A los 21 años, Marian Ruiz se inició en el mundo de la música, concretamente en una banda de rock. En 2018 publicó su primer disco, 'Bandada', que da nombre a su proyecto artístico. Entonces sintió la necesidad de darle una nueva vida al material poético que tenía guardado: “Me pareció bonito aunar estos poemas con el proyecto musical de Bandada”.

Fue la canción 'The Final Countdown', de la banda Europe, la que le inspiró el primero de estos 'Poemas acústicos', todos ellos ligados a canciones significativas para ella: “Empecé escribiendo sobre canciones que me venían a la memoria o que me traían un recuerdo o una vivencia, y de ahí fueron surgiendo otras que no quería que se quedaran fuera. Fue una manera de rendir homenaje a esas canciones que me habían acompañado a lo largo de mi vida”. En su libro reúne 56 poemas acústicos, aunque surgieron muchos más que podrían dar para una segunda entrega.

"UNA HEMORRAGIA ARTÍSTICA Y CREATIVA"

“No todos los poemas son autobiográficos, pero sí que hay mucho de mí”, asegura. Precisamente en estos poemas pretende mostrarse tal como es ella, con sus luces y sus sombras: “Es interesante que la gente que me sigue pueda conocerme mejor, no solo en lo positivo y luminoso, sino también en otros lados más oscuros. Además, ahondar en esos mundos también te aporta un aprendizaje”, valora. En estos poemas se suceden confesiones “sinceras, crudas, sangradas a borbotones”, según describe Ramoncín, autor del prólogo de 'Poemas acústicos'. En palabras del cantante, el “cancionero” publicado por Marian Ruiz es como una “hemorragia artística y creativa”.

“Hay poemas duros”, señala la autora, que no dudó en compartir “esos mundos íntimos”. Varios poemas se remontan a la etapa de la adolescencia, “una época convulsa”.

“En el mundo artístico, el pudor hay que dejarlo de lado. Hay que ser valiente y honesto, y mostrar lo que eres”, opina. El poemario incluye un cedé a modo de audiolibro, “pensando en aquellas personas que no tienen el hábito de la lectura, para que puedan escuchar el poemario”.

Marian Ruiz ha optado por el verso libre, y sin utilizar comas ni puntos. “Hasta ahora siempre había escrito poesía de manera tradicional, pero en este caso me apetecía darle un aire más contemporáneo, más cercano al pop o al rock”, explica.

Tras la presentación en Pamplona, Bandada llevará sus 'Poemas acústicos' a otras localidades navarras, como Tafalla (18 de noviembre), Murchante (30 de noviembre) o Estella (14 de diciembre).