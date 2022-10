Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘La Unión Europea y la guerra en Ucrania: valores, derechos e intereses’. Aula Fernando Remacha, Edificio el Sario UPNA, Pamplona. 19.30 horas. Ponente: Ruth Ferrero-Turrión, profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos e Investigadora Asociada en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales en la Universidad Complutense (ICEI-UCM). Sus áreas de especialización son la política europea, con especial atención al espacio post-soviético, y las políticas de inmigración y asilo. ‘Escuela de Democracia. Entrada libre con inscripción.

‘Imaginario’. Biblioteca de Civican. 19 horas. Con Oskar Alegría, cineasta. Presenta Olga Balbona, bibliotecaria. Ciclo ‘Conversatorios en la biblioteca’. Periodista de formación, es autor de un proyecto artístico de fotografía llamado ‘Las ciudades visibles’, avalado por el escritor Enrique Vila-Matas. Profesor de guión de documentales en el Máster de Guión Audiovisual de la Universidad de Navarra, de 2013 a 2017 fue director artístico del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista de Navarra. Elegido por la revista Variety como uno de los diez cineastas más prometedores en el panorama español, su primer largo, ‘Emak Bakia baita’ (2012), recorrió 70 festivales internacionales y fue galardonado con 15 premios y traducido a 13 idiomas. Inscripciones en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘Evolución histórica y futuro de los incendios forestales en Navarra’. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 19 horas. Escuela de Sostenibilidad’. Se hablará de la evolución que se observa durante las últimas décadas en los incendios forestales en Navarra, al igual que en la Península Ibérica y otras zonas del planeta y su relación con el abandono rural y el cambio climático. Se abordará de manera general qué acciones se pueden realizar para tratar de mitigar las consecuencias que estos incendios pueden tener sobre la población, los bienes y el medio ambiente. Con Elías Arraiza, oficial de bomberos responsable Área Forestal, y Jon Díez de Ure, sargento de bomberos y responsable del Parque de Tudela.Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Sistemas y herrajes para vidrio: seguridad, funcionalidad, diseño y confort’. Sede del Colegio Navarro de Arquitectos-COAVN, Avenida del Ejército 2, Pamplona. 18 horas. Ponente: José Alcaraz (Sales manager Spain & Portugal de Dorma-glas) presenta la compañía Dorma-glas y diversos ejemplos de obras que incluyen algunas de sus propuestas. Ciclo Ponencias ‘30º Aniversario de Pikporte’. Plazas limitadas. Necesario inscribirse en: info@pikporte.com:

‘Death Café’. Bar La Huerta de Chicha, c/. Paulino Caballero 15, Pamplona. 18 horas. Encuentro abierto a toda aquella persona que tenga interés en compartir su visión, su experiencia y sus dudas al respecto de la muerte y el duelo. ‘V Semana del Recuerdo: Si me acompañas y no me juzgas, soy capaz’ de la Asociación Goizargi. La actividad es gratuita y hay que inscribirse previamente a través del teléfono 660 03 41 01.

‘Si la Hispanidad se uniera temblaría el Mundo’. Hotel Blanca de Navarra, Avda. Pío XII 43, Pamplona. 19.30 horas . Ponente: D. Patricio Lons, periodista argentino, historiador y youtuber. Convocan: Unidad Hispanista, Asociación El Criterio. Entrada libre.

‘Coche eléctrico’. On line. 17 horas. Ponente: Ramón Lakuntza. VI Jornadas de Difusión y Sensibilización Energética: ‘Descubre una nueva manera de consumir y producir energía’. Previa inscripción en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-rmtkdJYvo_uw8QHvmT8LSdQzt_gqSAT3U4mMcVo9MIuAg/viewform

'Escalada en Omán 2022'. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra.19.30 horas. Coloquio con Iñigo, Iñaki, Joseba y Guillermo. 'IX Semana de la Montaña/IX Mendi Astea' Estella Lizarra: 'La solidaridad mueve montañas'.

II Encuentro Mesas de Trabajo: ‘Las políticas patrimoniales de investigación y gestión en Arqueología’. Centro Cultural Avenida. Organizado por la Asociación Cultural VICUS de Cascante, con diversos entes colaboradores. Programa hoy: 10 h Inauguración, 10:15 h. Presentación resultados Mesa de Patrimonio 2021. Marta Gómara-Miramón, Directora del Proyecto de Arqueología de Cascante. Gloria Munilla Cabrillana, Catedrática de Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya. 11 h. ‘Gestión del Museo del Teatro Romano de Cartagena’. Elena Ruiz Valderas, Directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena 12:30 h. ‘Patrimonio, Arqueología y Empresa. La experiencia de Cultania en la gestión del patrimonio arqueológico en Canarias’. Javier Soler Segura, Doctor en Prehistoria y socio-director de Cultania. 16 h. ‘Proyectos de desarrollo rural a partir de proyectos arqueológicos: La Celtiberia’. Marta Chordá Pérez, Arqueóloga, Investigadora y Gestora Cultural. 17:30 h. ‘Proyectos culturales en el medio rural en Navarra’. Raquel Crespo Olangua, Gestora Cultural, vocal en KUNA. Asociación de Gestores Culturales de Navarra 19 h. Mesa redonda. Marta Gómara Miramón Asociación Cultural Vicus. Directora del Proyecto de Arqueología de Cascante.. Glòria Munilla Cabrillana Catedrática de Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya. Elena Ruiz Valderas Directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena. Javier Soler Segura Doctor en Prehistoria y socio-director de Cultania. Marta Chordá Pérez Arqueóloga, Investigadora y Gestora Cultural. Raquel Crespo Olangua Gestora Cultural, vocal en KUNA.

Charla Permacultura. Biblioteca de Puente la Reina-Gares.19 horas. Con Iván Flamarique. Ciclo 'Bibliotecas y Semillas'.

LITERATURA

VI Feria de la Edición Navarra. Paseo de Sarasate, Pamplona. Del 26 de octubre al 1 de noviembre. Organiza la Asociación de Editores Independientes de Navarra. Participan 21 expositores. Horario: 10.30 a 14 y de 17 a 21 h. Actividades hoy: 10:30 h Taller ‘¡Voy a hacer un libro!’. 18 h Presentación álbum ilustrado ‘Hiru miru-Tres Milanos’, de Josu Jimenez Maia.

Presentación del libro ‘Almansa. 1707 y el triunfo borbónico en España’. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo 44 Bis, 1º, de Pamplona. 19 horas. Autor: el historiador Aitor Díaz Paredes. Obra editada por Desperta Ferro Ediciones. Participan en el acto Rafael Torres Sánchez, presentador, el autor del libro y Agustín González Enciso, moderador. Organizan Sociedad de Estudios Históricos de Navara y Nuevo Casino. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro ‘La niña que todo lo quería saber’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Autora: Teresa Viejo, escritora, periodista y experta en Comunicación No Violenta (CNV). Certificada en Indagación Apreciativa y thinking partner. Dirige desde hace nueve años ‘La Observadora’, en RNE, y colabora en TVE. Presenta: Ecequiel Barricart. Un libro que habla de las ganas de saber y la inagotable necesidad de aprender… Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro ‘Terrorismo internacional. El paradigma de la mutación del modus operandi terrorista‘. Colegio Mayor Larraona, Avda. Pio XII 45, Pamplona.19 horas. Autores: Rubén Calle Prado y Montserrat López Melero. Asistirá la doctora Montserrat López Melero, criminóloga y coautora del libro, que será presentada por el juez de vigilancia penitenciaria de Pamplona, Luis Gabriel Martínez. Tras la presentación, coloquio. Al final del acto tendrá lugar una firma de libros. Organiza Asociación Pompaelo. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación de los libros ‘La Sirena de Fonmiñá’ y ‘La estela del peregrino’. Biblioteca pública de Corella. 19:30 horas. A cargo de su autora Mª Carmen Navascués Capdevila.

Club de Lectura África en Femenino: ‘Más allá del mar de arena: una mujer africana en España’. Biblioteca de Burlada. 19 horas. Interviene Agnès Agboton, autora del citado libro, y dinamizan mujeres de Kairaba. Ciclo ‘África Imprescindible’.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Grandes Esperanzas’. Baluarte. 19:30 horas. Dirige: Shi-Yeon Sung. Solista: Akiko Suwanai (violín). Obras: "La sombra de Etiopía en América" (Florence Price, 1887-1953), "Concierto para violín en Re Mayor, op. 35 (Erich Wolfgang Korngold, 1897-1957), "Sinfonía n. 4 en fa menor, op. 36 TH 27" (Piotr Illich Tchaikovsky (1840-1893). Entradas: 32, 26 y 15 €.

M’Arte. Hotel Tres Reyes de Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Tres Reyes Acústico’. Con Marta, voz y guitarra.

Maska Koris de Babite (Letonia). Iglesia de San Juan Bautista, Tudela. 20 horas. ‘XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra 2022’, organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

Ellerhein Girl’s Choir de Tallinn (Estonia). Iglesia de San Adrián. 20 horas.‘XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra 2022’, organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

DANZA

‘Noche Barroca’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 h. Marta Coronado, intérprete y coreógrafa, comparte escenario con dos bailarinas de diferentes edades y caminos artísticos… La música barroca es el hilo conductor y la razón principal del encuentro amistoso y el punto de unión, la improvisación. Cada artista acercará su visión del movimiento dando lugar a una conversación y puesta en común donde el lenguaje dancístico individual esté representado… Tras la función, coloquio entre artistas y público sobre el proceso creativo. Ciclo ‘El Museo en Danza’. Entradas: 10 € y 12 €.

CINE

‘París 1900’. Filmoteca de Navarra.19.30 horas. Ciclo ‘Foco Punto de Vista’. Francia, 1947. Dirección: Nicole Védrès. Película hecha íntegramente con material de archivo. Usando más de 700 películas, realiza una crónica de la vida en París entre 1900 y 1914. Siendo una verdadera obra de arte de la edición, cuenta con las apariciones de Pablo Picasso, Jean Rostand, Jean-Paul Sartre, André Gide y Le Corbusier, entre otros. Presenta Patricia Goroskieta. Entradas: 3 €.

‘Ópera Prima Europea’. Cine Moncayo de Tudela. 20.15 h ‘Todo el mundo odia a Johan’. 22º Festival Ópera Prima Ciudad de Tudela.’. Entrada 5,50 €.

TEATRO

‘La petite caravane’, con Adrián Conde. Mercaderes. 18 a 21 horas. Microstable. ‘V Festival de Micro Artes Escénicas de Pamplona’. Teatro sobre ruedas. Cansado de que lo rechacen de todos los teatros, el artista de variedades más pequeño del mundo decide montar el suyo propio. Y no sólo lo hace acorde a sus medidas, sino que también le pone ruedas para llevarlo a todos los rincones del mundo. Feliz de poder mostrarnos sus habilidades, este diminuto artista nos invita a sumergirnos en una atmósfera mágica confirmando, una vez más, que lo bueno viene en frasco pequeño. Libre participación.

CON NIÑOS

‘Zuhaitzek dena dakite’. Casa de Cultura de Villava. Cuentacuentos en euskera a cargo de Birgiñe Albira. A partir de 4 años. Entrada libre previa recogida de invitación 10 m. antes.

VARIOS

Mercadillo y Rastrillo Solidario de la Fundación Juan Bonal con las víctimas de la guerra de Ucrania. Locales parroquiales Parroquia San Ignacio, Avda. San Ignacio 3, Pamplona. Productos, ropa y complementos traídos de países en vías de desarrollo o donados por benefactores. Hasta el 5 de noviembre. Horario: 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h. Cerrado los domingos y los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Mercadillo de Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. Alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Las personas participantes traerán objetos en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de interés para otras. Podrán intercambiar hasta un máximo de seis objetos por semana por otros objetos de valor similar. Horario: lunes a jueves, de 10 a 13 y de 18 a 20 h y viernes de 10 a 13 h.

Paseos Saludables-’Semana Mundial del Ictus y del Daño Cerebral Adquirido’. Organiza el Hospital Universitario de Navarra. Punto de encuentro: puerta principal del HUN, hoy a las 17 h, y el viernes, a las 15:45 h.