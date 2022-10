Bob Dylan desgrana 66 canciones en su nuevo libro sobre "la canción moderna"

'La filosofía de la canción moderna', primer libro con textos inéditos que el cantante y compositor estadounidense primer libro con textos inéditos que el cantante y compositor estadounidense Bob Dylan publicará desde 2004, contendrá las reflexiones del Premio Nobel de Literatura sobre 66 canciones, desde 'London Calling' de The Clash, hasta 'Don´t Let Me Be Misunderstood' interpretada por artistas como Nina Simone.

En sus 66 ensayos destacan grandes ausencias como The Beatlles o los Rolling Stones, o hitos de la música en otros idiomas, como español o francés, lo que no ha impedido que el presidente y consejero delegado de la editorial Simon & Schuster, Jonathan Karp, defina el trabajo como "una celebración internacional de canciones de los mejores artistas de nuestro tiempo".

La única canción que no está en inglés es la italiana 'Volare' del italiano Domenico Modugno.

"Este libro sólo podía haber sido escrito por Bob Dylan. Su voz única y su trabajo expresan su profunda apreciación y entendimiento de las canciones, las personas que les dan vida, y lo que las canciones significan para todos nosotros", escribió Karp el pasado marzo coincidiendo con el anuncio de la publicación del libro, que se podrá adquirir el próximo 1 de noviembre.

Canciones como 'Without a Song', interpretada por artistas como Frank Sinatra, 'Tutti Frutti', de Little Richard o 'You Don't Know Me', cantada por Ray Charles, son abordadas por el artista junto a otras de Carlos Santana ('Black Magic Woman'), Cher ('Gypsies, Tramps & Thieves') o Shirley y Lee ('Feel so good').

La editorial ha publicado el nombre de las canciones, pero no ha especificado si Dylan se centra en la interpretación de un cantante en concreto o en distintas versiones.

Es sobre todo música pop, rock, soul y country creada entre los años 50 y los años 70 del siglo pasado, aunque con alguna incursión en otras eras y estilos como 'Nelly Was a Lady' cuya autoría se remonta a mediados del siglo XIX o canciones punk como 'Pump it Up' de Elvis Costello o la mencionada 'London Calling'.

Según la editorial, los escritos de Dylan, aunque hablan de música "en realidad son meditaciones y reflexiones sobre la condición humana".

Como un pequeño adelanto, la editorial difundió unos párrafos sobre la canción 'Strangers in the Night' (Extraños en la noche) que hizo famosa Frank Sinatra y que Dylan califica como la canción del "lobo solitario, del marginado, del extranjero, del búho nocturno".

El libro se puede reservar ya por entre 37 y 45 dólares en copia impresa, por unos 35 dólares en versión audiolibro y 20 dólares en copia para libro electrónico.