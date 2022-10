Dos activistas lanzan puré a un cuadro de Claude Monet en Berlín

Dos activistas del grupo alemán de protesta Última Generación -que combate el cambio climático de forma muy beligerante y mediática- lanzaron este domingo puré de patatas contra un cuadro de Monet, perteneciente a la serie 'Les Meules' (Los almiares), en el Museo Barberini de Potsdam, al sur de Berlín. Lo hicieron ante la mirada incrédula de los visitantes que se encontraban en la sala y la nula intervención de los guardias de seguridad del museo. Nadie impidió que una de las implicadas soltara una soflama junto al lienzo después de haberlo rociado con un material viscoso.

"La gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo de frío (...) Estamos sufriendo una catástrofe climática y lo que os da miedo es que alguien lance sopa de tomate o un puré de patatas contra un cuadro... ¿Sabéis lo que me da miedo a mí? Me asusta que la ciencia nos advierta de que en 2050 no podremos alimentar a nuestras familias. Si hacer esto contra un lienzo ayuda a que me escuchéis, dejad que os diga que para entonces este cuadro no valdrá nada porque estaremos luchando por la comida (...)", clamó la joven militante de 'Ultima Generación' después de ensuciar el panel transparente que protegía la obra del pintor francés.

Solo después de que la activista terminara su discurso, apareció un profesional de seguridad del museo alemán sin dar muestras de especial nerviosismo. Pasó por delante la cámara con la que los propios activistas grababan la puesta en escena de su protesta y habló por su 'walkie talkie'. Las imágenes del ataque contra el cuadro de Monet no tardaron en hacerse virales en las redes sociales. Según los medios de comunicación alemanes, los militantes de Última Generación llegaron a adherirse al suelo con pegamento, un detalle que no se puede constatar a la vista de las escenas colgadas en internet. También se pegaron a la pared.

DOS DETENIDOS