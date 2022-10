Fin de fiesta de Letraheridas con agitación política sobre el escenario

Letraheridas estará este sábado por la tarde sobre el escenario del (19 horas) con la periodista Nerea Pérez de las Heras, la publicista y guionista Olga Iglesias y la directora de escena Andrea Jiménez y '¿Cómo hemos llegado hasta aquí?', un ejercicio de agitación política que Pérez de las Heras e Iglesias han escrito e interpretan juntas y en el que se preguntan sobre ellas y su entorno. El fin de fiesta deestarápor la tarde sobre el Teatro Gayarre (19 horas) con la periodista, la publicista y guionistay la directora de escena, un ejercicio de agitación política que Pérez de las Heras e Iglesias han escrito e interpretan juntas y en el que se preguntan sobre ellas y su entorno.

Utilizan un recurso televisivo, el 'talk show', “para exponer una vida con sus traumas, sus inseguridades, sus cuentas pendientes, y cómo llevarlo al relato colectivo”, cuenta Iglesias sobre esta producción de Teatro del Barrio que oscila entre la autoficción, el panfleto político, el análisis social y el viaje del héroe mitológico clásico, “aquí una bollera de Plasencia obsesionada con su madre, que ha cumplido 40 (o más) sumida en la precariedad”.

Iglesias siempre quiso contar su historia -“tenía necesidad real”- “y ocurrió Nerea Pérez de las Heras”, ríe. “Ella sabía que yo no acababa nunca de darle salida, en parte porque me parecía insignificante, en parte porque no deja de ser una historia relacionada con el cuerpo, y parece que en cualquier historia contada por una mujer el cuerpo es siempre campo de batalla”.

En el escenario narra una parte del relato de su vida con la “muy ambiciosa vocación de universalidad y una lucha contra la normalidad”, las vivencias que se dan por normales sin serlo, “opresiones, jerarquías, por un sistema, por un tiempo en el que vivimos”. “Vivencias como alguien que te dijo ‘no sabes escribir’, o ‘eres demasiado bajita’, o ‘nunca llegarás a ninguna parte’... Una voz que normalmente situamos en la infancia o adolescencia, que te persigue y te causa complejo. Una voz que para otra persona puede parecer insignificante pero que a ti te insulta y te acompaña toda la vida”.

Se trata de un análisis retrospectivo de los pequeños pasos que han llevado a una persona al aquí, “en sentido literal -el teatro- y vital: lo que le ha ido construyendo, pequeñas luchas y pequeñas derrotas por las que saldar cuentas ahora”. En ese pasado hay un juicio a una no normatividad por ser lesbiana; un pasado de precariedad laboral; de lucha por una dignidad que la mayoría de las veces no se ha conseguido, y de lucha contra la incomprensión familiar. “Y el hoy es la puesta en duda de vidas que llevamos a veces por inercia, aceptando determinadas premisas sin estar de acuerdo”.

Confiesa que construir este espectáculo ha sido un proceso largo - un trabajo de improvisación de dos años- y “emocionalmente, muy duro” -“ tenías que enfrentarte a tus mierdas”-. Pero “el resultado es catártico”. Primero, para ellas. “Por haberme enfrentado a través del teatro, a miedos, vergüenzas, frustraciones... ha habido una sanación”, dice de sí misma. Es catártico también para el público, que hace el viaje con ellas, “se reconoce y llega a la liberación final”.

