'Objetos', la película que Natxo López encontró en la oficina de Objetos perdidos de San Fermín

Sanfermines de 1997, Natxo López Muro tuvo poco tiempo libre. A punto de cumplir los 21 años, se apuntó a naranjito, los auxiliares de protección civil conocidos por su llamativo chaleco reflectante y, como manifestó que hablaba inglés, le destinaron en la oficina de objetos perdidos por las mañanas. Por las tardes y noches trabajaba en los cines Golem, de acomodador. Fueron unos Sanfermines intensos, compatibilizando dos trabajos mientras la ciudad se sumía en la fiesta, aunque recuerda también que fue el año en el que Miguel Ángel Blanco y se vivieron días complejos. Lostuvo poco tiempo libre. A punto de cumplir los 21 años, se apuntó a naranjito, los auxiliares de protección civil conocidos por su llamativo chaleco reflectante y, como manifestó que hablaba inglés, le destinaron en la oficina de objetos perdidos por las mañanas. Por las tardes y noches trabajaba en los cines Golem, de acomodador. Fueron unos Sanfermines intensos, compatibilizando dos trabajos mientras la ciudad se sumía en la fiesta, aunque recuerda también que fue el año en el que ETA mató ay se vivieron días complejos.

A la oficina recuerda que llegaba de todo, un día les llevaron una cabina de teléfonos arrancada del suelo y otro aparecieron dos franceses que habían aparcado su coche en la “calle kalea” y no lo encontraban, pero sobre todo se presentaban mochilas, carteras y un montón de objetos curiosos extraviados. “Una de mis labores era, en aquel momento que no se usaban móviles ni había Internet, buscar a los dueños; llegaba una mochila y tenías que ver si encontrabas un nombre, una dirección, cualquier pista que te ayudara a contactar con el dueño, que además era gente de cualquier país”, señala ahora López. Recuerda, por ejemplo, que llegaron varias cámaras y la única pista era ver las fotos que contenían. “De repente te metías a ver unas fotos que no eran tuyas, o a leer un diario que había en alguna mochila... los propios objetos tenían una historia detrás, que tenías que desentrañar y explorar”.

El cerebro de guionista que ya tenía López se puso en marcha: “Pensé que alguien que trabaje en un sitio así muchos años se puede convertir en una especie de detective de objetos, puede aprender a investigar, y a mimarlos, repararlos...”, indica. Así surgió el germen de un personaje que este fin de semana ha llegado por fin a los cines, interpretado por Álvaro Morte, en una película que sólo podía tener un título, 'Objetos'. “El cine es así, los proyectos tardan en encontrar su hueco y algunos no lo encuentran nunca”, expone López.

Tras el verano de 1997, la idea quedó en barbecho. En 2003, trabajando como guionista en la serie Siete vidas, la recuperó pensando en un guion de largometraje. “En un principio me planteé que fuera una historia de ciencia ficción, como en un futuro cercano, pero poco a poco la abandoné porque es muy caro y porque lo me interesaba era esos personajes que iban surgiendo en la historia”, explica el guionista de películas y series como 'Acantilado', 'Perdida' o 'Jefe', por la que estuvo nominado al Goya.

Optó por una historia más de cine negro que escribió en 2011 gracias a una subvención del ICAA. “Pensé en qué tipo de hallazgo podía llegar a manos del personaje y que se pusiera a investigar, que ese objetos funcionara como motor del personaje”. En 'Objetos' el protagonista es Mario, ese trabajador que se afana en investigar la procedencia de todos esos extravíos. Un día llega al almacén una maleta rescatada del fondo del río y, dentro, ropa de bebé junto a unos restos humanos. “Todo ese mundo de los objetos perdidos, el propio lugar y esa labor que él realiza me ayuda a construir un personaje muy concreto que tiene unas particularidades muy específicas, muy metido en sí mismo, obsesionado con los objetos”, explica López. “La película habla de la mercantilización de los seres humanos y de cómo al final amar es lo contrario de poseer”, apunta.

Dirigida por Jorge Dorado, con China Suárez y Verónica Echegui en el reparto, la película es un thriller de misterio y acción, pero también con una carga dramática importante. Se estrenó el pasado viernes y las críticas están siendo buenas. En la taquilla está arrancando, dada la cantidad de estrenos que se apelotonan ahora mismo, y después se estrenará en Francia, Alemania, Argentina y otros países, y hará su recorrido en plataformas.

Está siendo una época buena para el guionista navarro, que ha visto cómo proyectos suyos como 'La voz del sol' se rodó este verano en Navarra o la serie 'Operación Marea Negra' se estrenaba en las plataformas. Y sigue. “Estos últimos años la gente que llevamos más tiempo tenemos trabajo, me llaman mucho y tengo que decir que no a cosas que me gustaría hacer, pero no tengo tiempo para todo”, admite. Actualmente prepara una serie creada por él que seguramente se rodará el año que viene, Pastor. “Es un drama social, con un poco de thriller, sobre un cura, un pastor que trabaja con gente desfavorecida”, adelanta. De los demás proyectos no se puede contar nada, dada las leoninas cláusulas de confidencialidad que le amordazan, pero avanza que más de uno tiene relación con Navarra y con Pamplona. “De todos modos, para que veas que la realidad supera la ficción, hace poco salió una noticia de que en no sé qué país había aparecido una maleta con restos de dos niños”, concluye.