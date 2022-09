Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Buenas vibraciones. El buen uso del aparato fonador para cantar y hablar con libertad’. Auditorio Juan Antonio Ducun de Ribaforada. 12 h. Ponente: la soprano Raquel Andueza. ‘Módulos de Mediación-Conferencias sectoriales’, organizados por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

MÚSICA

Concierto de La Pamplonesa. Plaza Consistorial. 19 h. Dirige Jesús Garísoain. Repertorio con música variada: entre otras propuestas, ‘La Paloma’ de S. Iradier, ‘Mambo Jambo’ de Pérez Prado, medleys de Sting o Deep Purple y composiciones tradicionales en su programación como la marcha ‘Mocholí’ de D. Vela, ‘Pamplona y sus peñas’ y ‘Alegría sanferminera’ de Turrillas o ‘Las Pamplonas’ y ‘¡Viva el Maera!’ de S. Cervantes. Con motivo de las Fiestas San Fermín de Aldapa.

Raúl del Toro. Iglesia de San Miguel de Oteiza. 18 h. ‘38º Ciclo de Música para Órgano en Navarra’. El órgano de la iglesia de San Miguel, en Oteiza de la Solana, es uno de los pocos ejemplares conservados de la empresa de Cayetano Estadella. Se trata de un órgano construido con una gran calidad en todos sus detalles, y con una hermosa sonoridad dentro de una estética romántica. Data del año 1923. El programa elaborado para la ocasión encaja perfectamente con las características del órgano, y se sitúa además en la época de su construcción, música española compuesta entre los siglos XIX y XX.

Paz de Ziganda Helduen Abesbatza. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Pueyo. 19 h. Directora: Mari Paz Arizkun. Ciclo ‘Abriendo camino’-Coros en Navarra 2022, organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre.

Orfeón Adrianés. Iglesia de San Juan de Estella-Lizarra. 20:45 h. Director: Fermín Luri. Ciclo ‘Abriendo camino’-Coros en Navarra 2022, organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre.

Faneka Brava. Plaza de los Burgos, Pamplona. 20 h. ‘La Terraza del Zentral’. Concierto en el que presentan su nuevo disco ‘1%’ con 10 nuevos temas de rock & roll…

The Beat-Less. Rockollection, c/Olite 12, Pamplona. 22 h. Versiones de The Beatles. El grupo está en ruta celebrando su décimo tercer aniversario. Ellos son Luís Teruel en la voz y guitarra, Iñaki Lakunza en la guitarra y voz, Josep Agustí de Ciurana en el bajo y coros y David Martínez en la batería y coros. Entrada gratuita.

The Lio. Casa de Cultura de Lodosa. 20:30 h. Concierto. Programa ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

DANZA

‘Momentos Meraki’. Casa de Cultura de Villava. 19 h. Compañía Artística ATENA. Un viaje inspirado en la colección de cuadros ‘Meraki: Miradas de Mujer’ a través de los momentos vitales y creativos de cuatro artistas mujeres y sus emociones (soledad, miedo, tristeza y como no… alegría), que colorean la escena en un proceso interdisciplinar donde las artes plásticas se entremezclan con el movimiento. Dirección: Sandra Ayelo. Coreografía: Andrea Irurzun. Intérpretes: Beñat Albeniz, Miguel Aristu, Olaia Blanco, Rakel Erce, Diego Garro, Gorka Ibáñez, Saioa Iturri, Hazel Loinaz, Raquel Ollo, Naiara Olaechea, Iker San Miguel, Mikel Sola, Ainhoa Suescun, June Zandio. Producción: Fundación Atena. Entradas: 8 € taquilla e internet.

‘Big Drums’. Casa de cultura de Olazti/Olazagutía. 19 h. Con Camut Band. Show donde se fusionan las técnicas del tap dance más moderno, con percusión de diferentes culturas, voz y baile sobre arena, consiguiendo un espectáculo original, diferente, fresco, sorprendente y lleno de energía. Intérpretes: Rafael Méndez, Lluís Méndez, Toni Español, Guillem Alonso, Estefanía Porqueras, Carlos Ronda. Entradas: anticipadas 8 €; taquilla 10 €.

TEATRO

‘La Reina del Arga’. Teatro Gayarre, Pamplona.17.30 y 19.30 h. Un proyecto de Estefanía de Paz Asín. Nacida en Pamplona en 1853, Remigia Echarren, también conocida como “La Reina del Arga” o “La Reina de las alturas” fue una mujer adelantada a su tiempo. Funambulista, artista, valiente y arriesgada, que visitó diversas ciudades europeas caminando sobre una maroma. ¿Pero quién fue realmente la mujer detrás del sobrenombre? ¿Cómo pasó de llamarse Remigia Echarren en Pamplona a ser Madame Agostini en París?... Entradas: 4 a 8 €.

‘Vecinas diversas, vecinas dispersas’. Centro Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. Estreno de la obra, en el marco del ‘IIl Ciclo de Humor de Estella-Lizarra’. Esta comedia trepidante de Tdiferencia, nos hará reír mucho, enternecer más y comprender mejor que en la diferencia está la belleza… Sinopsis: Daniel, Sofía y Beatriz viven en la misma comunidad de vecinos y comparten algo en común, ya han sido etiquetados por una sociedad que necesita clasificar a las personas. Ellos son el marica, la solterona amargada y la feminista de esta comunidad que solo es el reflejo del mundo en el que viven y del que están a punto de marcharse por voluntad propia. La suerte hará que el confinamiento, el buen tiempo, el balcón y la escalera sean un nuevo campo de batalla para luchar contra los opresores… y esos viven en el sexto y el tercero. Entradas: 10 €. Abono ciclo completo: 24 €.

CINE

‘The Florida Project’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. Filme de Sean Baker. ‘#Cinetag’. Una niña de 6 años y sus amigos pasan el verano en un pequeño motel muy próximo a Disneyworld, mientras sus padres y el resto de adultos que les rodean sufren aún los efectos de la crisis… Entrada libre, hasta completar el aforo.

EN FAMILIA

‘Otro cuento’. Escuela Navarra de Teatro, Calle San Agustín, 5 Pamplona 19 h. Teatro infantil con el grupo En La Chácena. Dirección: José Montes. De 3 a 8 años. “En un gran palacio de un reino lejano se encuentran dos reyes muy apenados, porque no se encuentran la fórmula para tener un bebé. Un labriego del Reino les cuenta la solución, y cuando la princesita nace, los dos reyes montan una gran fiesta para celebrarlo. Todos están invitados a este banquete, menos el hada mala, que aparece con su moto voladora y hechiza a la pequeña princesa: La niña mayor se hará, con algo se pinchará y dormida quedará. Y así será, hasta que algún caballero (o no tan caballero) del reino la despierte con un beso de amor…”. Entradas: Adultos 8 €, Infantil 5 €.

Taller: ‘Así me veo’. Civivox Condestable. 11 h. Taller para mirarse a través del dibujo con Josune Urrutia (2 horas). A partir de 8 años. Plazas limitadas. Inscripciones a través de tizacomic@gmail.com En el marco del ‘XIII Salón Internacional del Cómic de Navarra’.

Cuentacuentos ‘The Enchanted Frog’. Orgi. 12 h. ‘Festival de Cuentacuentos del Bosque de Orgi’. Info y entradas: www.granjaescuelaultzama.com y www.bosquedeorgi.com.

‘Hemendikara’. Polideportivo del Valle de Guesálaz, en Muez. 18 h. Con el grupo Zirika Zirkus. Ciclo ‘Teatro Ecos de Otoño en Tierras de Iranzu’.

Halloween regresa al parque Sendaviva (Arguedas). Entre el 24 de septiembre y el 13 de noviembre, fines de semana. Con novedades, concurso de disfraces, etc. Más info y entradas: sendaviva.com

EVENTOS

‘Jornadas Europeas de Patrimonio 2022’. Actividades gratuitas en 40 localidades. 23, 24, 25 y 30 de septiembre; y 1 y 2 de octubre. + Info: 848426090 de lunes a viernes, 9:00 a 14 h. y en jepnavarra.com, culturanavarra.es o kulturanafarroa.eus

IX Elogio de la Pocha de Sangüesa-’Pelando pochas’. 17 h. Desgrane tradicional de Pochas de Sangüesa. Lugar: Plaza de la Galería.

Feria de las Denominaciones de Otoño de Mendavia. 11.30 h Visita guiada con degustación a Conservas J. Vela. Aforo limitado, es necesario realizar reserva previa en 636 018 348.19 y 20:30 h Musicata con vinos DO Rioja de las bodegas Marqués del Atrio, Barón de Ley y Cava de Mainegra. Se degustarán 3 pintxos con denominación, ganadores del Concurso de Pintxos de la Feria de las Denominaciones y Calidad. Sala José María Sanz Pastor.. Inscripciones en el Ayto de Mendavia. Precio:12 euros. La cata estará amenizada con saxofón.

XXXIII Concurso-Subasta Nacional de Raza Pirenaica. Elizondo. 9 h Ronda clasificatoria. 10 a 14 y 17 a 20 h Feria de artesanos y productores de Baztan. 17:30 h Exposición de las cabezas de ganado. 19 h Presentación de la gestión óptima en vacas de aptitud cárnica (Proyecto CovINE H202).

VARIOS

‘Día Internacional de las Personas Sordas’. Plaza del Castillo, Pamplona, de 10:30 a 14 h. Con Hinchables para los más pequeños. "Talleres Creativos", para todos los niños y niñas que se acerquen a nuestro stand, a cargo de La Crafetera durante toda la mañana. Y estand informativo de la Asociación Eunate sobre la discapacidad auditiva.

Paseos en bici por el arte urbano de Pamplona-’Con la música a la calle’. Punto de encuentro: Rincón de la Aduana. 11 h. Paseo entre esculturas de temática musical, guiado por Ricardo Laspidea. Acceso libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller de puesta a punto: Máquina de coser. Geltoki Pamplona. 11 h. Aprende a hacerle el mantenimiento básico de engrasado a tu máquina este taller práctico que se desarrollará como parte de la dinámica ‘Repair Café’. El taller, gratuito, estará impartido por Matilde Rada, diseñadora de moda local con más de 20 años de experiencia, profesora de costura y responsable de la empresa artesana Bolsos Ytam. Inscripciones en geltoki.red

‘Mapamundistas 2022’-Presentación de dos residencias del programa ‘Estéticas Transversales’. Molino San Andrés de Villava. Organiza Centro Huarte. 12.30 h Alfonso Borragán presentará el video-ensayo titulado ‘La guaca’ o ‘El tesoro’, narración semi-ficcionada en la que se imagina la relación entre los fragmentos de tesoros acumulados en el río y arrastrados por la corriente, y la buscadora que se deja encontrar por ellos. 13 h ‘De perdidos al río’ En esta propuesta que une el video y la performance, Joana Capella & Roc Domingo documentan una extraña romería de dos seres solitarios que siguen el curso de un río, atravesando un centro de arte y un centro de residuos…

Visitas teatralizadas (900º Aniversario) en Puente la Reina. Comienzo en la Iglesia del Crucifijo. 11 h. Entradas: 6 €, en la web del Ayuntamiento y Oficina de Turismo.

Romería al Pueblo Viejo. Ansoáin. 10 h. Salida desde Plaza Consistorial. A continuación misa campestre y txistorrada. Participará la Banda de la Escuela de Música de Ansoáin.

Actos Culturales en Larraga. 17:30 h VI Duatlón Villa de Larraga. Lugar: Carretera Berbinzana. 19 h Musicata. Cata de vinos amenizada con música en directo. Lugar: Carpa Plaza de los Fueros. 21.30 h Torico de fuego. Lugar: Carretera Berbinzana. 22 h Cena popular. Lugar: Carpa Plaza de los Fueros. 00.30 h Puro Relajo. Lugar: Carpa Plaza de los Fueros.

FIESTAS

Astráin. 11 h Juegos Infantiles e hinchables. 14:30 h Calderetes y Bingo. 16 h Teatro ‘Las seis lobitas y el fuego feroz’. 16:30 h Entrega detalle a agricultores. 16:30 h Campeonatos de Mus y Parchís. 17 h Juegos Infantiles e hinchables. 20 h Música con Carisma. 21:45 h Encierro txiki . ¡Trae tu torico! 22 h Torico de fuego. 22:30 h Cena popular. 01:00 h Concierto Los Habituales (versiones años 80 y 90). 03:00 h La fiesta continúa en la carpa de l@s jóvenes.

Día de la Cendea de Berrioplano 2022. Añézcar. 10:30 h Dianas con Haizaldi Gaiteroak. 11:30 h Feria de Artesanía (durante toda la mañana) 12 h Partido de Pelota Bengoetxea-Azanza Arretxe-Goñi. En el frontón de Berrioplano. 12:30 h Concierto Coral Ametza (Berrioplano) + Coro Mairu (Zigoitia, Álava). Carpa de Añézcar. 13:30 h Pasacalles Comparsas de Artica, Berriosuso y Javier Bozal con gaiteros/as y Fanfarre de la Cendea. 14:30 h Comida Popular. Frontón Iturbidea. 16 h Monólogos Kike Biguri. Frontón Iturbidea. 16:30 h Concierto Voces del Mundo. Frontón Iturbidea. 16:30-18:30 h Animación con Toros Hinchables. 18 h Concierto Chuchín Ibáñez & Garibaldi Band Taldea. Frontón Iturbidea. 20 h DJ Ino. Carpa de Añézcar. 21 h Bocatas. Sociedad Ezkidi. 22 h DJ Ino. Carpa de Añézcar.

Cabanillas-Fiestas de Otoño. 8:30 h Diana con charanga Riau Riau. 9 h. Entrada de Vacas desde la cuesta, con reses de la ganadería Ustarroz. 10 h Almuerzo de bocadillo de pechuga con pimiento verde en la Casa de Cultura. Imprescindible presentar ticket. 11:30-13 h Encierros y Vaquillas de la ganadería Ustarroz. 14 h Comida Popular de ternera guisada en la Sala de Cultura. Imprescindible presentar ticket. 15:30 h Concierto de la orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. 17 h Ronda con charanga Riau Riau. 18:30-20:30 h.Encierros y Vaquillas de la ganadería Ustarroz. En la plaza, a las 19:30 horas, concurso de recortadores. 20:30 h Encierro Simulado con vitorinos. 21-22 h Baile con la orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. 00:00-02:00 h Verbena amenizada por la orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. Seguido | DJ en la Sala de Cultura.

Corella-Virgen de La Merced. 7 h. Auroras a Nuestra Señora de la Merced, por la Agrupación de Auroros de Corella. 9 h. Dianas musicales a cargo de la Peña Gracurris. 10 h. Encierro de reses bravas, seguido de capea en la plaza de Toros. Ganadería Pedro Domínguez de Funes. 10 h. Feria Agroalimentaria de productos de Navarra con Napar Bideak. Organiza Asociación Tambarría. En Plaza de los Fueros. 11 h. Visita guiada museo y conjunto histórico. Inicio en el punto de encuentro del museo. Asociación guías de Corella. 11 h. Misa Mayor, en honor a la Virgen de la Merced, en la Parroquia de San Miguel, participa el Orfeón Virgen de Villar, seguida de la tradicional procesión, acompañada de la Corporación Municipal, la Banda de Música y la comparsa de Gigantes y Cabezudos, la Agrupación de Auroros de Corella y la Asocia- ción amigos de la Jota de Corella, dedicarán jotas a la Virgen. 12:30 h. Exhibición Deporte Rural en Plaza de Los Fueros, con Ronda de Trikitixas por el casco antiguo con el grupo Tuterako Txistu-lariak Lenengoak. Organiza: Asociación Tambarria. 13 h. Batucada con el grupo Bara Batu.. Salida del crucero. 13 h. Teatro de marionetas de Gorgorito. Plaza de España. 13 h. Pasacalles de las peñas, con las charangas de las Peñas Tonel y Gracurris. 13 h. Homenaje al corellano ausente. En el salón de plenos del Ayuntamiento. Organiza Peña Gracurris. 14:30 h. Comida popular. Placeta García organiza Asociación Juvenil San Miguel. Virgen de La Merced. 16 h. Café-Concierto. Dúo Estrella. Plaza de España. 17 h. Partido de Pelota en el frontón municipal. 17 h. Espectáculo infantil. Plaza de España. 17:30 h. Actuación musical del Dúo Silvia Y Manolo. Residencia Hogar de San José. 18-00:30 h. Djs. Calle San José. 19:30 h. Encierro infantil simulado. Salida Plaza de España, Cl. Emilio Malumbres, Plaza de Los Fueros, Crucero, Cl. San José y vuelta por el mismo recorrido. 20 h. Concierto musical, a cargo de la Orquesta Welcome Band, en la Carpa municipal. 20 h. Pasacalles de las peñas, con las charangas de las Peñas Tonel y Gracurris. 21 h. Bailables de danzas populares de Navarra, con los Gaiteros de Tudela. En la Plaza de España. Organiza Asociación Tambarria. 00:30 h. Verbena a cargo de la Orquesta Welcome Band, en la Carpa. 02:00 h. Pasacalles nocturno con la charanga Peña Gracurris.

Esparza de Galar-Octava. 10:30 h Txupinazo. 11 h Taller de tatuajes y Marionetas. 11:30-13 h Paint-ball Adultos de 14 años en adelante. 13 h Paintball Niños de 9 a 13 años. 13-15 h Vermut amenizado por Trikitilaris. 13:30 h 5º Concurso de pintxos. Degustación de Pintxos en la Sociedad. 15 h Calderete o paellas por cuadrillas, tema disfraz para tod@s “Paises”. 15:30-17:30 h Pintacaras.17 h Bingo. 17:15 h Entrega de premios. 17:30-21:30 h Ronda copera con Txaranga que finalizará en la Sociedad. 22 h Torico de fuego y fuegos artificiales. 22:30-00:30 h Eztitan. 01:00-04:00 DJ Julen.

Eulz. 13 y 17 h Campeonato de Mus. 12:30 y 17 h Castillos Hinchables. 19.30 h Charanga Malababa. 22:30 h Cena Popular. 23:30 h Raimundo Canastero. 01:30 h Barrena (Tributo a Barricada). 03:30-06:30 h Dj Pablo Urabayen.

Huarte. 9 h Dianas con los Gaiteros de Huarte. 12 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos, con los Gaiteros de Huarte. Recorrido: Plaza El Ferial, San Francisco, plaza Alicia Aristregui, Leandro Azcárate, Ugarrandia, Miravalles, Virgen Blanca, Larrainak, plaza El Ferial. 12:30 h Ronda Jotera a cargo de la Asociación Amigos/as de la Jota de Huarte. Salida desde plaza San Juan. Organiza: Asociación Amigos/as de la Jota de Huarte. 14 h Paellada Popular. El Ayuntamiento proporcionará leña. Plaza El Ferial. 17:30-18:30 h Animación Musical con Artistas del Gremio. Plaza El Ferial. 19 h Karropoteo por las bajeras. Organiza: Comisión de Fiestas. 19-21 h Concierto con La Banda del Desagüe. Plaza El Ferial. 20 h Bajadica de San Esteban. Tradicional bajadica para Huartearras y visitantes con los Gaiteros de Huarte y la colaboración del alumnado de la Escuela de Musica y Comparsa de Gigantes. Organiza: Gaiteros de Huarte 21:15 h Toro y Vaca De Fuego. Plaza El Ferial. 22-01:00 h Zona Joven con Karaoke. Plaza San Juan. 22 h Conciertos: Lausoka, Zinez, Euskabaret, Trikidantz. Patio Plazaldea. Organiza: Comisión de Fiestas. 01:00-04:00 h Música con On-Fiesta, con voz en directo. Plaza San Juan.

Pamplona-San Fermín Aldapa. Organiza Ayuntamiento. 9 h Dianas por el Casco Antiguo con los gaiteros y txistularis municipales. Salida desde la Plaza Consistorial. 17 a 20.30 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona. Salida de la estación de autobuses. 19 h Concierto de La Pamplonesa. Plaza Consistorial. Repertorio variado.

Pamplona-San Fermín Txikito-San Fermín de Aldapa. Organiza Comisión de Fiestas. 9 h Dianas por las calles del barrio con gaiteros de Muthiko Alaiak. 10:30 h Almuerzo en C/ 2 de Mayo por la Peña Irrintzi. 11 a 13:30 h Degustación de producto de comercio justo en Setem (c/ Mercaderes). 11 h Salida de la comparsa de gigantes del Casco Viejo desde Plazara. 11 h Trikitilaris desde Auzoenea. 11 a 14 h Zaporeak Txoko de la persona refugiada en la Plaza San José. 11:30 h Fanfarre Izugarri por las calles del barrio. 11:30 h Dantzabira de los grupos de dantza Iruña taldea, Ortzadar y Udaberri con la fanfarre de Muthiko Alaiak desde Estafeta.12 h Exhibición de Herri Kirolak en la pza San Francisco. 12 h Pintxo-pote Bullicio Pamplonés.12 h Orreaga Kantuz desde Mercaderes. 12:30 h Súmate a nuestra sesión de bailes latinos en el Redín. 12:30 h Bailando Swing con la asociación Pamplona Swing en Auzogune. 12:30 h Kantaldia Morau Eta Beñardo presentación del disco-libro ‘Ardo’ en Zaldiko Maldiko. 13 h “Urpekariak” cuentacuentos musicado en Piparrika. 13 h Pontefrito en La Única. 14 h Calderetes en la Pza. Santa Ana.14:30 h Comida popular solidaria en el Auzogune. Txartelas en Herriko Taberna y Comisión de Fiestas (Aldapa 3-5) habrá menú vegetariano. 14:30 h Comida popular en la Peña Anaitasuna.14:30 h Comida popular en Muthiko Alaiak y Sorbetada. 15 h Comida popular en el Arrano. (Tiquets 20€, a la venta en Herriko taberna y escribiendo a: arranoelkartea@telefonica.net) 16 h Café-concierto en la Peña Anaitasuna.17:30 h VII Campeonatos de Irrintzis, amenizado por trikitilaris, en la Calle Carmen, junto a la Peña Irrintzi. 17:30 h Fiesta de mojitos en la Peña La Única. 18 a 22 h Zaporeak Txoko de la persona refugiada en la Plaza San José. 18 h Salida con txaranga. 18 h Aburrecalles desde la Peña Muthiko Alaiak. 18 h Concierto de Óxido en el Bar Krawill (c/ Carmen).18 h Salida con la Txaranga Malatxo desde la Peña Anaitasuna. 18 h Final de pelota en la Mañueta. 18 h Concierto con Luciano en Herriko Taberna (c/ Carmen). 18:30 h DJ de tardeo con Zuribostnirisei en el Auzogune. 18:30 h Salida con la Txaranga Jaiak desde la Peña El Bullicio. 18:30 h Llegada al barrio de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona. 19 h Euskaraokea Gabi de la Mazarekin, en Laba. 19:30 h Danza Vogue por la Kiki House of Anunnaki en Archivo de Navarra. 20 h Segundo encierro infantil desde c/Dormitalería. 20:30 h Salida con los Chocarreros por las calles del barrio desde la Peña La Única. 20:30 a 00:30 h Verbena en la Plaza de Navarrería con el grupo The Trikiteens. 21 h Concierto de La Pseudobanda en Zabaldi. 21:30 h Elektrotxaranga entre Herriko-Arrano (c/ Carmen). 21:30 h Sesión DJ con Hiru Hirukiak, Dj Atenenas y Zanburiñak en Auzogune. 22 h Tablao Flamenco en Casa Sabicas (c/ Carmen). 22 h Torico de fuego desde la calle Aldapa. 22 h Concierto con Luciano en la Peña Anaitasuna. 22 a 00:00 h DJ en el Bar La Moli (c/ San Francisco). 22:15 h Cena autogestionadas en las calles. ¡Saca la mesa a la calle! 22:30 h Gran Bingo en la Plaza Navarrería. 23 h Romano PintxaDiscos en el Arrano. (c/ Carmen). 00:00 h DJ Malandro en la Herriko. (c/ Carmen). 00:00 h Concierto con Luciano en la Peña El Bullicio. 00:30 h Baile de la Era en Navarrería. 01:00 h Acompañamiento colectivo a casa desde Auzogune (01:00 , 03:00 y 05:00 h).

Puente la Reina-Gares Ferias Tradicionales 2022. 9 h Dianas a cargo de Garesko Gaiteroak. 11 h Encierro txiki por las calles San Pedro y Mayor. Después, piscolabis (Calle Mayor). 11 h Visita guiada teatralizada: 900º Aniversario. Comienzo en la Iglesia del Crucifijo. Inscripciones en la Oficina de Turismo. 11:30 h Gigantes y Cabezudos acompañados por Garesko Gaiteroak. Salida desde Fundación Mena. 12:30 h Ronda con Gaitzerdi Txaranga por las calles del Casco Antiguo. 13 h Dantza-jautziak y bailables populares con el Taller de Danza Popular de Tierra Estella. Plaza Mena. 14:30 h Fallo del Concurso de Fritadas y entrega de premios. Después, comida de cuadrillas. Plaza Mena. 18-19:45 h Encierro de vacas con la ganadería José Arriazu Sada e hijos. Calle Mayor y Plaza Mena. 20 h Sesión de baile con la Orquesta Digital. Plaza Mena. 22 h Baile de la Era y Jota de Puente a cargo de Garesko Gaiteroak. Después, toricos de fuego. Plaza Mena. 00:30-04:00 h Sesión de baile con la Orquesta Digital. Plaza Mena.

Villafranca-Día del Pobre de Mí. Ganadería: Bretos-Fernández. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular servido en El Castillo. 11 h. Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por la charanga Riau Riau. 12 h. Ronda de Mariachis a cargo del grupo Mariachis Acapulco Zaragoza. Salida de la Plaza España. 12 h. La Comparsa de Gigantes junto con los Gaiteros saldrán del Convento por Calle Santa Eufemia, Portillo, Raso del Portal, y Calle Mayor hasta llegar a la Plaza España, hacia las 14 h. donde tendrá lugar la despedida de los Gigantes. 17 h. Actuación de Guiñol a cargo de Colectivo Humo en la plaza de los Fueros. 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 19 h. Capea de Ganado bravo en la Plaza de España. 20:40 h. Encierro final. 20:50 h. Pasacalles por el recorrido habitual a cargo de La Villafranquesa acompañada por los Cabezudos. 00:00 h. Vaquillas en la Plaza. 01:00 h. Pobre de Mí.