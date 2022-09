Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Cambio climático. ¿Cómo viviremos?’. Civican.19 h. Con Manuel Pimentel, escritor, editor y político. ‘Semana del Pensamiento’. El cambio climático hace necesario situar el foco en nuevos modelos de producción y consumo, en la necesidad de desarrollar un proceso de transición ecológica, rápido y eficaz, así como el surgimiento de nuevos flujos migratorios. En este encuentro se debatirán los principales retos de los próximos años para alcanzar los objetivos trazados en los ODS… Reserva invitaciones: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

'Libertades y Derechos Humanos en la era de la conexión sin descanso'. Planetario de Pamplona. 18 h. Con Olga Rodríguez, periodista, corresponsal en Oriente Medio y escritora especializada en Derechos Humanos-DDHH e Información Internacional. Organizan: Unidad de Innovación Social-UPNA y Gobierno de Navarra. Posteriormente, Renata Ávila, directora de Open Knowledge Foundation, abogada у activista especializada sobre derechos humanos y tecnología, conversará con jóvenes navarros sobre tecnología, justicia social y DDHH. Ávila es portavoz y parte del equipo que defiende a Julian Assange y Wikileaks, también fue abogada de la Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú. Colabora: Consejo de la Juventud de Navarra. 'Ciclo Internacional de Justicia, Derechos Humanos y Democracia/Justizia, Giza Eskubide eta Demokraziaren Nazionarteko Hitzaldiak'.

‘Del campo al comedor: experiencias de articulación entre el sector primario ecológico y la restauración colectiva en Navarra’. Sala de Grados de ETSIAB (UPNA). Desde las 10:30 h. Jornada de Ekoalde sobre restauración colectiva ecológica en Navarra, que coincide además con la celebración del primer Día Ecológico de la Unión Europea. Reunirá a los principales agentes de los comedores colectivos, que ya supone más del 50% de la facturación de la asociación sin ánimo de lucro. Ekoalde, que agrupa a 68 productoras y elaboradoras ecológicas de Navarra, ha pasado de suministrar alimentos para 1.800 menús diarios a 11.500 menús/día en muy poco tiempo. En este curso escolar que acaba de comenzar se prevé aumentar progresivamente. Por motivos de aforo, es necesario previa inscripción en la página web www.ekoalde.org

‘Buenas vibraciones. El buen uso del aparato fonador para cantar y hablar con libertad’. Casa de Cultura de Olite. 19 h. Ponente: Raquel Andueza. ‘Módulos de Mediación-Conferencias sectoriales’, organizados por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. .

LIBROS

Presentación del poemario ‘Vuelo de albatros. Una experiencia artística y colectiva de salud mental comunitaria’. Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. 18.30 h. Autor: Ekhi Huarte (Pamplona, 1981). Poeta y artista plástico. Proyección también del documental ‘Vuelo de albatros’, dirigido por Eva Poumé (La Plata, 1988), que indaga los posibles vínculos entre el arte y la locura desde la mirada de Ekhi Huarte, su obra y la comunidad que le da apoyo.

XIII Salón Internacional del Cómic de Navarra. Flavita Banana. Librería Chundarata. 18 h. Firma de ejemplares. Josune Urrutia. Dragón Cómics, Estella.18 h Firma de ejemplares. Casa de Cultura Fray Diego de Estella. 19:30 Entrevista con público

Presentación del libro ‘Alfonso de Borbón Austria-Este. Viaje al Cercano Oriente en 1868 (Constantinopla, Egipto, Suez, Palestina)’. Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 19 h. A cargo de Cristina de la Puente y José Ramón Urquijo Goitia. Reservas: 948 55 21 11.

MÚSICA

‘EkiNOzio’. Plaza del Castillo de Pamplona. 21 h. ‘IXº Festival Internacional de Experimentación Musical After Cage: NO de todas formas’. Diálogo entre las raíces antropológicas de los rituales equinocciales, la concepción experimental de la música contemporánea y el tiempo. Doce esculturas del artista Carlos Ciriza se suspenden sobre el suelo y sobre ellas varios percusionistas interpretan piezas compuestas especialmente para la ocasión, utilizando elementos de percusión para hacerlas sonar. Además,se incluyen elementos como la txalaparta y la alboka. Dirección: Eduardo Peña. Percusión: Salva Tarazona/Jesús Prades. Electrónica: Álvaro Pérez. Alboka: Igor Martínez. Txalaparta: BIHOTX. Colaboración: Aula de percusión de la Escuela Municipal Joaquín Maya de Pamplona.

Divorce From New York + /Göo!. Plaza de los Burgos, Pamplona. 19:30 h. ‘Zentral Sun-Sets’. Entrada gratuita.

Félis. Rockollection c/Olite, 12, Pamplona. 21:30 h. Con Félix Arriezu (Pamplona, 2000), músico, cantante y compositor. Un recorrido por sus temas propios y muchas sorpresas con banda en directo. Entradas: anticipada 10 €, taquilla 15 €.

Mario Siles. Cafetería Ibaialde de Burlada. 13 h. Vermú Blusero. Organiza Asociación Burlada Blues.

Oftalmorock. Sala Totem, Villava. 22.30 h. Sold Out.

Henry Méndez. Carpa municipal parque San Antón de Cadreita. 00:30 horas.

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Cimas sinfónicas/Tontor sinfonikoak’. Teatro Gaztambide de Tudela. 19:30 h. Director: Perry So. Dos obras maestras del repertorio: la Sinfonía nº 103 en Mi bemol Mayor, ‘Redoble de timbal’ de Haydn y la Segunda sinfonía de Brahms. Entradas: 14 y 24 €.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

DANZA

‘Albor’. Plaza Civican. 21 h. Site Especific. Espectáculo interdisciplinar de danza contemporánea en diálogo con creación audiovisual. A cargo de Led Silhouette y Acrónica Producciones. Acceso libre.

TEATRO

‘La Reina del Arga’. Teatro Gayarre, Pamplona.23 y 24 septiembre. 17.30 y 19.30 h. Un proyecto de Estefanía de Paz Asín. Nacida en Pamplona en 1853, Remigia Echarren, también conocida como ‘La Reina del Arga’ o ‘La Reina de las alturas’ fue una mujer adelantada a su tiempo. Funambulista, artista, valiente y arriesgada, visitó diversas ciudades europeas caminando sobre una maroma. ¿Pero quién fue realmente la mujer detrás del sobrenombre? ¿Cómo pasó de llamarse Remigia Echarren en Pamplona a ser Madame Agostini en París?... Entradas: 4 a 8 €.

‘Del humor al dolor’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 h. Microteatro con el Grupo de teatro Valle de Ezcabarte. Elenco: Irune Tenorio, Alejandra Martínez, Delaine Veranes, Paula López, Elena Satrústegui. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Eresia’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 h.Teatro en euskera con Oier Zúñiga. Entradas: 3 €.

CINE

‘Carnaval de ladrones’. Filmoteca en Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘In Memoriam’. Esta semana se rinde tributo a Yvette Mimieux. EE UU, 1967. Guión: David Moessinger, Ed Waters. La película fue rodada aprovechando las fiestas de San Fermín de 1966… Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

Pasacalles Multicultural. Punto Encuentro: Civivox Jus La Rocha. 18 a 20 h. Varias agrupaciones folclóricas saldrán a tocar y a bailar haciendo una ronda por el barrio para animar sus calles y plazas. música y danzas. Ciclo ‘Callejeando por la Rocha’.

‘Auskalo’. Centro Cívico de Orkoien. 19 h. Espectáculo de Magia en euskera. Entradas: 2 €.

EVENTOS

‘Jornadas Europeas de Patrimonio 2022’. Actividades gratuitas en 40 localidades. 23, 24, 25 y 30 de septiembre; y 1 y 2 de octubre. + Info: 848 426090 de lunes a viernes, 9 a 14 h. y en jepnavarra.com, culturanavarra.es o kulturanafarroa.eus

VARIOS

Mercado de Productores Locales en Urroz Villa. 18:30 a 20:30 h. Quesos, repostería, panadería, ganchillo, bisutería, sidra, lana, artesanías, etc. y nuestras librerías. Habrá cata de queso y sidra. Organiza Bizilur.

FIESTAS

Astráin. 12:30 h Entrega de carne para los calderetes del sábado. 14:30 h Chupinazo y entrega de pañuelicos a recién nacid@s. 15:30 h Comida popular (Zikiro). ¡Ven disfrazad@! 16:30 h Sorteo de jamón/vino y queso/vino. 17:30 h Ronda copera con charanga y reparto de Piporropiles. 21:45 h Estruendo. ¡Trae algo para hacer ruido! 22 h Torico de fuego. 22:30 h Cena popular (pollos asados). 00:30 h Música con DJ Bámbola-Iñigo Zabalegui. 04:30 h La fiesta continúa en la carpa de l@s jóvenes.

Cabanillas-Fiestas de Otoño. 11:30-13 h Encierros y Vaquillas de la ganadería Arriazu. 16 h Concierto de la orquesta Boulevard en la Sala de Cultura. 17 h Después del concierto Ronda con charanga Riau Riau. 18-20 h Encierros y Vaquillas de la ganadería Arriazu. En la plaza, a las 19 h, espectáculo taurino con obstáculos. 20 h Encierro Simulado con vitorinos. 20:30-21:30 h Espectáculo Infantil con Alborota2 en la calle San Roque junto al bar de los jubilados. 22 h Cena Entreverados en la Sala. Imprescindible presentar ticket. 23:30-02:00 h Verbena amenizada por la orquesta Boulevard en la Sala de Cultura. Seguido, DJ en la Sala de Cultura.

Corella-Cohete. 10:30 h. Cohete en la Residencia de ancianos Hogar de San José, por el Sr. Alcalde, acompañados por la Peña el Tonel. 11 h. Precohete. Fiesta Djs y Photomatón en la Plaza de España de 11 a 13 h. 11:15 h. Recepción a la Peña Gracurris y a la Peña El Tonel. Entrega de subvenciones a ambas peñas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento. 12 h. Cohete anunciador de las fiestas, desde el balcón de la Casa Consistorial, en la plaza de España. Seguidamente, la Banda de Música, comparsa de Gigantes y Cabezudos y charangas de las Peñas el Tonel y Gracurris, animarán las calles de la Ciudad. 12:15 h. Postcohete. Fiesta Djs y Photomatón en la Plaza de España hasta la 13 h. 17 h. Espectáculo infantil. Plaza de España. 17:30 h. Jotas a cargo de la Rondalla Centinela, en la Residencia de Ancianos Hogar de San José. 19 h. Salve Solemne en honor a la Virgen de la Merced, en la Parroquia de San Miguel, con la participación del Orfeón Virgen del Villar. 19:30 h. Encierro infantil simulado. Salida Plaza de España, Cl. Emilio Malumbres, Plaza de Los Fueros, Crucero, Cl. San José y vuelta por el mismo recorrido. 20 h. Concierto, a cargo de la Orquesta La Fania Perfect, en la Carpa. 20 h. Pasacalles de las peñas, con las charangas de las Peñas Gracurris y El Tonel. 23:30 h. Bailables ofrecidos por la Banda de Música, en el Paseo de la Ramblas y quema de una extraordinaria colección de Fuegos Artificiales, a cargo de la Pirotecnia Zaragozana. 00:30 h. Verbena, a cargo de la Orquesta La Fania Perfect, en la Carpa. 01:00 h. Pasacalles nocturno con la charanga Peña El Tonel.

Eulz. 20 h Cohete y Ronda con Trikitixa, Txistu, etc. 22 h Cena Popular. Se recomienda ir disfrazado. 01:00 h Verbena con Alaiki. 05:00 h La marcha continua en el Disco Bar.

Huarte. 17-20 h Espacio de Juego Libre y Taller de Serigrafía con Tramankulu y La Crafetera. Juegos cooperativos con material reciclado para niños y niñas. Plaza El Ferial. 19:30 h Uharte Kantuz. Salida desde la Plaza San Juan. Organiza: Uharte Kantuz. 20-22 h Concierto Atxajaunak + Replikantes. Plaza San Juan. 21:15 h Toro y Vaca de Fuego. Plaza El Ferial. 22 h Cena Popular, amenizada por los Gaiteros de Huarte. Frontón Toki Alai. 22-01:00 h Zona Joven: Música, Barredora, Looping Bikes 360º. Para jóvenes de entre 10 y 14 años. Plaza El Ferial. 22:30 h Conciertos: Unidad Alavesa, Zopilotes Txirriaos, Iheskide, Dj Sisto. Patio Plazaldea. Organiza: Comisión de Fiestas. 00:30-03:30 H Música Con P.Dro D.J. Plaza San Juan.

Pamplona-San Fermín Txikito-San Fermín de Aldapa. 11 h Almuercicos en la calle. ¡Saca la mesa a la calle! 12:30 h Desde la Plaza de Corazonistas, disparo del cohete anunciador de las fiestas y nombramiento de la nueva Corporación Txiki. Presentación de los Gigantes Txikis renovados de Aldezar. 12:30 h Txistorra y pote popular servido por los jubilados y pensionistas de la Asociación Amigos de los Castillos de Navarra. 12:30 a 14 h Pintxo pote en la Peña El Bullicio Pamplonés.12:45 a 14:30 h Hinchables para txikis en el Auzogune. 13 h Vermú en la Peña La Única. 13 h Kalejira con los gigantes txikis y kilikis por las calles del barrio.14 h Comida de hermandad en la Asociación Amigos de los Castillos de Navarra con la primera edición del concurso de repostería casera.14:30 h Comida popular en La Única.15 h Gazte bazkaria en el Auzogune.16:30 h Campeonato de mús en la calle Carmen (Bullicio). Apuntarse hasta las 16 h del mismo día en el Bullicio. 17 h Salida de la Comparsa de Gigantes y kilikis del Casco Viejo desde Plazara. 17 h Final del Campeonato de Pelota para txikis (5º-6º de primaria y 1º ESO) en el Frontón de la Mañueta. Apuntarse en la Comisión de Fiestas antes del jueves 15. 17:30 h Kalejira desde Auzogune hasta la pza. Santa Ana. 18 h Final de torneo de Fútbol en la pza. Santa Ana. 18 h Concierto de Les Copions en el Bar Krawill (c/ Carmen). 18 h Sesión DJ Peña Unica con Dj Aske y Dj Arizkinki. 18 h Presentación de la Corporación txiki en el Redin. 18 h Gran Chocolatada infantil en Redín a cargo del Arrano y AEK. 18:30 h Final paleta cuero y pala corta en el Frontón Labrit a cargo de Federación Navarra de pelota vasca. Entrada gratuita. 18:30 h Salida con la Txaranga Zidakos desde la Peña Irrintzi. 18:30 h Saludo de la Corporación Txiki en el Auzogune. 19 h Elektrotxaranga entre Herriko y Arrano (c/ Carmen). 19 h Joaldunak del casco Viejo desde Navarrería. 19 h Dj Pezón en la Peña Muthiko Alaiak. 20 h Encierro infantil desde Dormitaleria 20 h Concierto de Zaunka en Zabaldi. 20:30 a 00:30 h Verbena en la Plaza de Navarrería con el grupo Ilargi. 21 h “Topa” en la Calle el Carmen. 21:30 h Actuación del Dúo Estrella con bailables de ayer y hoy en Bar La Moli (c/ San Francisco). 22 h Cenas autogestionadas en la calle. ¡Saca la mesa a la calle! 22 h Torico de Fuego desde Aldapa. 22 h Concierto en el Auzogune. Dinamita, Skabidean, Afu y DJ. 22:30 h Gran Bingo en la Plaza Navarrería 23 h Rock Radikal Vasco gaua en el Arrano (c/ Carmen). 00:00 h DJ Tirri eta Tery en la Herriko Taberna (c/ Carmen). 00:00 h Concierto en el Bullicio. La Chica Tequila. 00:30 h Baile de la Era en la Plaza de Navarrería. 01:00 h Acompañamiento colectivo a casa desde Auzogune (01:00, 03:00 y 05:00 h).

Puente la Reina-Gares Ferias Tradicionales 2022. 17 h Visita guiada teatralizada: 900° Aniversario. Comienzo en la Iglesia del Crucifijo. Inscripciones en la Oficina de Turismo. 19:30 h Partido de fútbol: Gares - Beti Kozkor. Osabidea. 20 h Ciclo Coral Emilio Arrieta Abesbatza Zikloa: Taller de Corcheas (Pamplona/Iruñea). Iglesia del Crucifijo. 20:30 h Ronda copera de la juventud por las calles del Casco Antiguo con Berriak Txaranga. 22 h Baile de la Era y Jota de Puente a cargo de Garesko Zubiondo Gaiteroak. Después, torico de fuego (suave). Plaza Mena. 01:00 h Ronda con Berriak Txaranga por las calles del Casco Antiguo.

Villafranca-Día de las Peñas. Ganadería: Bretos-Fernández. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular servido en El Castillo. 11 h. Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por la charanga El Garrafón. 12 h. Encierro con “toros simulados”. 12:30 h. Campeonato de futbolín en el Raso del Portal. 200 € pareja ganadora. 15 h. Comida de las peñas en el Polideportivo. 20 €. Inscripción y pago en el Ayuntamiento. 16:30 h. DJ a cargo de Kin-C Music. 18 h. Ronda de bares de las peñas con la charanga El Garrafón. 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 19 h. Entrada de las peñas a la plaza y Grand Prix. Las peñas tendrán sitio reservado en las gradas. 20:30 h. Salida de la plaza con las Peñas y la charanga que tocará por el recorrido habitual. 22-05:00 h. Fiesta de Djs ‘Parientes Festival’ con Dj Usco, Javi Marín... en la Plaza de Los Fueros.