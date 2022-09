Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL NAK

VIII Festival de Música Contemporánea de Navarra/Nafarroako Musika Garaikidearen Jaialdia-NAK 2022: ‘Del mito al logos’. Actos hoy:

‘Exploradores de sonidos’. Civican. 18 h. Experiencia musical de ámbito inclusivo dirigida a público de 5 a 7 años. En colaboración con Civican y la Fundación Itaka-Escolapios. El hilo conductor de la propuesta es ‘El Gran Tesoro’, una narración en la que se utilizarán recursos tímbricos específicos para generar una dramatización conjunta entre el alumnado y los músicos que imparten el taller. Se presentarán diversos efectos sonoros propios de instrumentos de viento tales como slap, eólicos, multifónicos, armónicos y uso de la voz incorporada al instrumento. CMC Garaikideak. Equipo didáctico: Bea Monreal: oboe; Leire Unzué: saxo soprano; Josu Marauri: saxo tenor. ‘NAK TXiki’. Inscripción presencial 1 hora antes de la actividad. 15 plazas.

‘Terra’-Las raíces del mito. Civivox Condestable. 20 h. A cargo de MUOM. ‘NAK Conciertos’. Elenco artístico: Sylvan James: voz y violín; David Sitges-Sardà: voz y percusión; Joaquín Manjón, Nerea de Miguel, Moisés Pérez, Germán de la Riva, Roger Sans: voces. De manera dialéctica y no lineal es como concebimos el paso del mito al logos; no como un paso sino (también) como una danza. Una danza que, si bien tuvo su origen en aquellos pioneros de la racionalidad llamados presocráticos, no supuso un salto cuántico de la conciencia, sino, a nuestro entender, la emergencia de una facultad humana más. Ni ahora somos completamente racionales, ni entonces fuimos completamente míticos. ‘Terra’ presenta una estructura dialéctica: por un lado, se recrea el sonido del elemento tierra con instrumentos tales como el djembé o la calabaza africana, y con técnicas de canto gutural ricas en subarmónicos. Por el otro, el sonido del éter, ese “elemento” mítico y esquivo que se dice es el fundamento de todos los demás, con lo que es la especialidad del ensemble, el canto de armónicos. Ambos elementos se interpelan, a veces contraponiéndose, a veces yuxtaponiéndose, otras simplemente sucediéndose, en un lenguaje que no es sino una síntesis de ambos y que recrea las raíces del mito. MUOM es un grupo que utiliza técnicas vocales de canto de armónicos y canto gutural del centro de Asia, combinadas con armonías contemporáneas y polifonía coral clásica. Entrada libre hasta completar aforo.

SALÓN CÓMIC

XIII Salón Internacional del Cómic de Navarra. Con Javier De Isusi, autor de la exposición ‘Viaje, realidad y ficción’. 18 h Librería Ménades. Firma de ejemplares.

LITERATURA

‘Behin Batean Festival cuentos a la sombra de un árbol’-I Festival de Narración Oral de Navarra. Entre el 16 y el 22 de septiembre. Programa hoy: 17 h Paloma Balandis: ‘Con las manos’ (para bebés). ‘El camino de las Ardillas’. Junto al Parque infantil de la Taconera de Pamplona). 17.45 h Cristina Saraldi y Naiara Ruz: ‘Lobas Piratas y niñas’ (público familiar). ‘El Árbol de San José’, escenario junto al Bar El Bosquecillo de Pamplona. 18:45 h Maitane Pérez: ‘Udako ipuinak poltsikoan’ (público familiar). ‘La guarida del Dragón’. Escaleras que bajan junto al Paseo de la Taconera. 20 h Inés Bengoa: ‘Escalofrío, cuentos eróticos’ (jóvenes y adultos). ‘El Árbol de San José’. Escenario junto al Bar El Bosquecillo de Pamplona. 17.30 Pintacaras a cargo de Froggies. Paseo de los Sueños, Paseo de la Taconera de Pamplona.

CHARLAS

‘El poder de la concentración mental’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés de Pamplona. 19 h. Conferencia de Félix Torán. Basada en su último trabajo ‘Maestro interior: Descubre la sabiduría infinita que reside en ti’.. Entrada libre hasta completar aforo.

Enfocando con… Ana Becerra. Casa de Cultura de Burlada 19:30 h. ‘VI Semana de la Fotografía Desenfoque Burlada’. La fotógrafa nos presentará su trabajo y nos hablará de la creatividad en la fotografía.

LIBROS

Presentación del libro 'La peste en Puente la Reina/Gares'. Casa del Vínculo Etxea de Puente la Reina.19 horas. Autora: Arantxa Bacaicoa Lana.

MÚSICA

Joan Manuel Serrat en concierto: ‘El vicio de cantar 1965-2022’. Navarra Arena. 20:30 h. El que ha sido uno de los cantautores, poetas y compositores más relevantes de nuestro país llega con la que será su última gira sobre los escenarios.. “Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenario” ha dicho el artista... Entradas: desde 45 €.

Saskia Roures & Kristina Berasain. Convento de los Padres Carmelitas Descalzos. 19 h. '38º Ciclo de Música para Órgano', organizado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. El concierto consistirá en un homenaje al organista y compositor belga, César Franck, en el centenario de su nacimiento en 1822. La sesión combinará la música interpretada por Roures con varios textos de músicos contemporáneos a Franck, recitados por Berasain. Entrada libre hasta completar aforo y con acceso desde media hora antes.

Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV). Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Dirige: Cristóbal Soler. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Sinfónica en Navarra’. Auditorio de Barañáin. 19:30 h. El ciclo itinerante de la Orquesta Sinfónica de Navarra llega a Barañáin para ofrecer a los oyentes un ramillete de obras inolvidables, dirigida por el hongkonés Perry So, que debuta nuevo director titular y artístico, El programa consta de una selección de conocidas danzas y piezas instrumentales del repertorio de los siglos XVIII y XIX firmadas por genios de la talla de Beethoven, Johann Strauss, Jr. o Dvořák, y en el que no falta el color local, aportado en esta ocasión por el compositor tudelano Fernando Remacha y su ‘Baile de la era’. Una obertura de temporada festiva y llena de grandes momentos pensada para el disfrute de toda familia. Entrada gratuita, previa reserva.

Jornadas Tres Culturas-Tudela. Centro Castel Ruiz. 19.30 h. ‘Guitarra y tradiciones musicales del mundo’. Este concierto presenta la música de las principales culturas globales interpretada en sus guitarras. Fernando Pérez muestra como la guitarra española viajó por todo el mundo siendo adoptada en la mayoría de las culturas... (recogida de entradas en la Escuela de Música por orden de llegada). Organiza: Turismo-Ayto. Tudela y colabora Escuela de Música. Posterior al concierto: Cata de Vino kosher y pincho. Gratuito.

Ladilla Rusa en concierto. Zentral Pamplona. 22 h. Banda de electro-pop con origen en Barcelona. Sus componentes, dos amigos de infancia, decidieron hacer música con el principal objetivo de divertirse y divertir. Son Tania Lozano y Víctor F.Clares, y han publicado tres singles: canciones irónicas y divertidas con títulos como 'Bebo (de Bar en Peor)', o 'Macaulay Culkin'. Su primer álbum se titula 'Estado de malestar', con 10 temas en los que aparecen sus éxitos ya conocidos y nuevas canciones. Entradas: anticipada: 14 € + gastos, taquilla 17 €.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona.18.30 h. Entrada libre

Chuchín Ibáñez. Parada de Zuriain (Esteribar). 20 h. Aforo limitado, reservar en 616038685.

DANZA

‘Encuentros’. Compañía Denis Santacana. 11:45 h Explanada Facultad de Comunicación UNAV. 20 h Plaza del Vínculo de Pamplona. Danza contemporánea y flamenco interpretada por Denis Santacana y Víctor Manuel que, junto con la música de Víctor Guadiana, buscan diferentes formas de relacionarse entre sí… Entrada gratuita. ‘Henko’. Rialt Colectivo. 12:45 h Explanada Facultad de Comunicación UNAV. 20:30 h Plaza del Vínculo de Pamplona. Dúo de danza urbana y parkour que busca integrar arquitectura y movimiento, despertar en los espectadores una nueva forma de mirar la obra arquitectónica que nos rodea... Entrada gratuita.

CINE

‘Un hombre y una mujer’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. ‘In Memoriam’. Francia, 1996. Dirección, guión y fotografía: Claude Lelouch. Una joven viuda que trabaja como script se enamora de un joven piloto de carreras -también viudo-. Esta película acompaña el nacimiento de una relación marcada por la culpa. La joven tiene muy presente a su marido fallecido y considera que iniciar una relación con otro hombre es traicionar su memoria. De esta manera, se crea un vínculo romántico y turbulento que explora la irracionalidad del amor. Entradas: 3 €.

TEATRO

‘Pronoia’. Teatro Gaztambide, Tudela. 20:30 h. Clown con Virginia Imaz. Pronoia es el estado mental contrario a la paranoia. Una persona pronoica está convencida de que el universo conspira a favor de la gente. Entre sus síntomas están los ataques repentinos de optimismo y un incremento notable de inocencia. Este espectáculo es un canto a la esperanza y una invitación a defender la alegría como en una trinchera. Su protagonista, Pauxa (Virginia Imaz) es una payasa que quiere ser influencer del entusiasmo, toma a las personas del público como cómplices y testigos de sus delirantes reflexiones, nos comparte sus inquietudes sobre la dificultad de gestionar vínculos saludables, declarándose al mismo tiempo una y otra vez, optimista y pronoica. Se trata de una propuesta lúdica que toma como referentes la desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia sexista, desde una perspectiva de género y propone a través del humor, salir de la queja y del desánimo… Recogida de invitaciones en los SAC del Ayuntamiento y online en https://cutt.ly/MXIoLXL

CON NIÑOS

‘Txus & Txu’. Jardín Palacio Vallesantoro de Sangüesa. 18 h. Con Trokolo Teatro. Entrada libre.

‘Fábrica de sueños’. Plaza de Loza. 18.30 h. Con Producciones Kinser. ‘Teatro de Verano’.

Txan Magoa Hausle. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. Entradas: 3 €. Organiza: Nafarroa Oinez.

EVENTOS

VII Feria Navarra Ecológica. Parque de los Sentidos de Noáin. Del 16 al 18 de septiembre. Organizada por CPAEN/NNPEK, en entorno ideal de 25.000 m2 de naturaleza para disfrutar de la agricultura y ganadería ecológica, la zona eco gastronómica, la exposición ganadera de razas autóctonas, actuaciones, talleres, sorteos y zona infantil, además del mercado que contará con más de 30 stands. Además, la Feria será un evento “residuo cero” y dedicará estos días a informar y reflexionar sobre la transición agroecológica. Horarios: Viernes de 17 a 20 h. Sábado, 11 a 14:30 y de 17 a 20 h (Zona gastronómica de 11 a 21 h), Domingo, de 11 a 14:30 h, Actividades hoy: 17-18:30 y 19:30-21 h DJ Goö. Zona gastronómica. Disco Worldmusic. 17:30-18:30 h. Taller txikizumo de merienda. Área de juegos infantiles Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre. Animación: 18:30-19:30 h Majikus. Área juegos infantiles. Cuentos & magia (castellano/euskera),

Fiesta de los usos tradicionales de la trashumancia en Bardenas-Carcastillo. 19 h Charlas en la Biblioteca pública de Carcastillo. ‘Programa de rebaños bombero de la Comunidad de Madrid’, a cargo de los ganaderos Ángel y Jorge Izquierdo y el responsable técnico del programa Goyo Martín. ‘Comercialización directa y elaborada de productos ganaderos’, a cargo de Ángel y Jorge Izquierdo, ganaderos y restauradores.

VARIOS

Jornadas por la diversidad ‘Uniendo Lazos’. Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Promueven diversas asociaciones (discapacidad, migrantes, etc.). Hoy: 19 h. Salita de Los Andenes: mesa redonda sobre Análisis de las Políticas Migratorias, a cargo de la Asociación AHNA-Asociación Humanitaria Navarra en Acción.

Cinefórum anime con la proyección de ‘Tren infinito- Kimetsu no Yaiba’. Civivox San Jorge. 19 h. Colabora Sanduzelaiko Animealdia. ’Jornadas Infanto-Juveniles’ en colaboración con colectivos del barrio. Entrada gratuita.

‘Atrévete a probar el servicio de bicicleta eléctrica’. 17 a 20 h. Estación de bicicletas de Rincón de la Aduana. Colabora Ride On Pamplona. ‘Semana Europa de la Movilidad’

III Feria de la Sostenibilidad/Jasangarritasun Azoka organizada por Mancomunidad de Residuos Sólidos Irati. Urroz Villa. Del 16 al 18 de septiembre. Reunirá a productores y asociaciones locales, junto a responsables municipales y técnicos, con el propósito de reflexionar, visibilizar los recursos locales y concienciar sobre los valores del reciclaje y la economía circular y sostenible. Programa hoy: 18 h Mesa Redonda: Agrocompostaje.19.30 h Degustación de producto alimentario Merindad de Sangüesa. 20:30 h Película: 'Bide Berriak-Soberanía Alimentaria en Euskal Herria'. El programa puede tener pequenas variaciones. Habrá puestos de producto local y Tio Vivo: Sábado 11-20 h y domingo 11-14 h.

FIESTAS

Alsasua. 9:30 h Dianas con el alumnado de txistu de la Escuela Municipal de Música y Danza. 11:30 h Auzate ofrecido por la Sociedad Zubeztia. 12 h Homenaje a las Personas de mayor edad de Alsasua. Ofrenda de enramada, amenizado por la Escuela de Música. 13 h. Concierto de Mediodía. Goxua’n Salsa. Pl. Fueros. 14:30 h Comida Homenaje a las Personas Mayores. A continuación baile hasta las 20 h con Trío Digital. Centro Cultural Iortia. 16-20 h. Café, Merienda y Kalejira de las Peñas organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros-Pl. Zumalakarregi. 17 h Txan Magoa en Plaza Baratzako Bide. 18 h Fiesta de la Espuma en la Plaza Baratzako Bide. 18 h Festival Remonte organizado por la Fundación Remonte Euskal Jai Berri. Frontón Burunda. 19:30 h Cabezudos. Pl. Fueros. 19:30-22 h Verbena. Gauargi. Pl. Fueros. 20 h Bajadica de las Peñas organizada por Altsasuko Peñak. Salida Pl. Zumalakarregi, 21:15 h llegada Pl. Fueros. 21:30 h Zortziko de Alsasua y Baile de la Era con La Banda de Txistularis de Alsasua y los Gaiteros de Etxarri Aranatz. Pl. Fueros. 22 h Toro de Fuego. Pl. Fueros. 22-23:30 h Kalejira. Goxo Txaranga. Organiza el Servicio de Juventud del Ayuntamiento. 22:30-23:30 h Concierto. Los del Rayo. Pl. Fueros 23:30-01:00 h Concierto. Tropa do Carallo. Pl. Fueros.

Ansoáin. 11 h Zuresku juegos tradicionales de madera. Plaza Lapurbide hasta las 14 h. 17 h Aurkitu Gabeko Altxorra. Zirika Zirkus. Circo en euskera. Plaza Lapurbide. 17:30 h Pasacalles con la Txaranga Entalpia. 18 h Comparsa de gigantes y cabezudos. Salida del Ayuntamiento. Jotas. Voces Riberas. Plaza Berria. 18:30 h Karrikadantza. Txoznak. 19:30 h Encierro Txiki. Parque Zelaia. 20 h Verbena con la orquesta Albatros. Plaza Rafael Alberti hasta las 21:50 h. 22 h Toro de Fuego. Parque Zelaia. 22:30 h Concierto. Sofokaos, Arene 6, Maruxak. Txoznak. 00:30 h Verbena con la orquesta Albatros. Plaza Rafael Alberti hasta las 03:00 h. Nota: En caso de lluvia las actividades se trasladarán al Patio del Colegio, al Polideportivo o al Frontón.

Esparza de Galar. 11:30 h Ofrenda floral en la Ermita. 11:30 a 14 h Hinchables + Toro mecánico + Barredora + Lucha de gladiadores + Portería + Karts + Ludoteca. 12 a 14 h 6ª Edición de Exposición de pintura y esculturas en el Txoko Txiki. 16:30 a 19 h Hinchables + Toro mecánico + Barredora + Lucha de gladiadores + Portería + Karts + Ludoteca. 17 a 20 h 6ª Edicion de Exposición de pintura y esculturas en el Txoko Txiki. 17:30 a 19:30 h Pintacaras. 19:30 h Txokolatada. 20 a 22 h Baile de disfraces amenizado por Trikidantz. 22 h Torico de fuego y fuegos artificiales. 01:00 a 03:00 h Concierto con Trikidantz.

Fitero-Día de la Vega. 9:30 h. Alegres dianas y alboradas que darán comienzo desde el Humilladero a cargo de la Banda de Música de Fitero. 12:30 h. Recorrido por los bares de la localidad acompañados de la charanga Riau-Riau. 14:30 h. Tradicional Calderete en el Paseo Viejo. Colaboran: Asociación de Mujeres de Fitero y Ricardo Hernández. 16 h. Actividad infantil en el Paseo Viejo: ‘Loca Academia de Magia’, por Charly Braun. 16:30 h. Actuación en el Paseo Viejo de la Banda de Música de Fitero. 17:30 h. Salida del Paseo Viejo hasta el recorrido del encierro con la Banda de Música de Fitero. 18 h. Encierro largo y vaquillas de la ganadería Eulogio Mateo, de Cárcar, amenizados por la charanga Riau-Riau. 20:15 h. Encierro infantil en la calle Mayor. 20:45 h. Toro de fuego en la calle Mayor. 20 a 23:30 h. ‘La Piponeta’. DJ móvil que saldrá desde el ruedo de la plaza de toros. 23:30 a 00:00 h. Bailables alrededor del quiosco amenizados por la charanga Riau-Riau. 00:00 h. Pasacalles de la charanga Riau-Riau hasta la calle Mayor.

Isaba. 11:30 h Comitiva de roncaleses desde el Paseo. 11:45 h Txupinazo. 12 h Misa en honor a San Ciprián. 12:30 h Baile de la bandera y baile del Ttun Trun. 14:30 h Comida autogestionada. 16:30 h Karrikotxe Musical 17 h Final Campeonato de Pala (en la plaza). 18 h Concierto espectáculo 'Ellas' (en el Anfiteatro). 20 h DJ Pablito Mix. 22 h Torico de Fuego. 00:30h DJ Pablito Mix. Nota: Todos los días a las 19.55 h Encierro Infantil con toros de la ganadería Karrika. Y después del torico de fuego, pasacalles.

Lodosa-Toro con soga. 12 y 18 h Desde el Cajón.

Mutilva-Fiestas Txikis. 19:30 H Concierto con Pablo Líquido. 00:30 a 04:00 h Bailables

Olite-Día de las Personas Mayores y de la Música. 9 h Diana con los Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri. 10:30 Encierro de reses bravas de la ganadería Hermanos Ganuza. 12 h Ronda por los bares con la Rondalla Olite. 12 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Olite – Erriberri (Urbanización Erriberri). 12:30 h Misa en Santa María. Imposición de pañuelos a matrimonios jubilados. 13 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Strapalucio. 13:30 h Lunch para las personas mayores en el Club del Jubilado. 14:45 h Paellada en la Plaza organizada por la Asociación de la Juventud. 16 h Café-concierto a cargo de la Orquesta Ingenio. 17 h Hinchables en el parque de las piscinas (si llueve en el polideportivo del Colegio). 17:30 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Strapalucio. 19:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Magallón. 21 h Novenario. 21 h Música de gaita con los Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri. 21:45 h Torico de fuego. 22:30 Cine infantil en la Casa de Cultura: ‘PAW Patrol: La película’. 00:00 h Verbena a cargo de la Orquesta Ingenio. 01:00 h Bingo en beneficio del Grupo de Danzas Txibiri Dantza Taldea. 03:30 h Ronda final con la Txaranga Strapalucio.

Sangüesa-Dia Infantil. 8 h Dianas de la Ilunberriko Txaranga y de los Gaiteros de Sangüesa. 9 h Encierro de toros de la ganadería Martín Lorca (Sevilla). A continuación Encierro txiki, suelta de vaquillas y pasacalles de la Ilunberriko Txaranga. 11 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 11.15 h Entrega de pañuelos en el Claustro del Carmen a los niños/as nacidos/as entre septiembre de 2021 y agosto de 2022. 12 h Ofrenda floral infantil organizada por la Parroquia de Santiago. 12-14 h Taller de circo en el jardín del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 13 h Pasacalles con la Txaranga Eskartxa. 14 h Jota de los Gigantes en la Calle Mayor. 17 h Desfile desde las Arcadas hasta la Plaza de Toros de la Txaranga, Mulillas, Caballero en plaza, Gaiteros y Asociación Banda Municipal. 17.30 h Corrida de toros a cargo de la ganadería Martín Lorca (Sevilla) para los toreros Curro Díaz, López Simón y Mario Sotos. A continuación vaquillas. Regreso de la Txaranga Eskartxa, mozos y mozas a la Calle Mayor. 18 h ‘Txus & Txu’. Trokolo teatro .Teatro todos los públicos en el jardín del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura.19.30-20.30 h Verbena en la Galería con la Orquesta Escala. 21.15 h En las Arcadas, Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa y “Ensemble musical de Sangüesa- Zangozako ensemble musikala. 22 h Toros de Fuego. A continuación Subidica al Prau con la Txaranga Eskartxa. 23.30-02.20 h Baile Joven. Discomóvil Diapasonic con Djs locales en el Prau. 01.20 h Jota vieja y Bajadica del Prau con la Txaranga Eskartxa. 01.45-04.45 h Verbena en la Galería con la Orquesta Escala.

Santacara-Santa Eufemia. 12:45 h Procesión desde la parroquia hasta la Ermita de Santa Eufemia. A continuación, misa en la Ermita. 13:45 h Pastas y vino en la Sociedad La Torre, ofrecidas por la Cofradía de Santa Eufemia para las personas socias. 16:45 - 17:45 h Concierto en la Sociedad La Torre a cargo de la orquesta En Esenzia. 18 a 19 h Encierro de reses bravas: Ganadería Los Royos, Hermanos Morán Ibiricu de Santacara. 19:15 a 20:15 h Vacas en la plaza premio de 150 € al mejor recortador de la tarde. 19:15 a 20:15 h Hinchables en el fosal para el público infantil. 20:30 h Ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Altobarrio. 21:30 h Toro de fuego infantil por el recorrido habitual. 00:00 h Toro de fuego por el recorrido habitual. 01:00 A 04:00 h Baile en la Sociedad la Torre con la orquesta En Esenzia.

Tafalla-XX Día del Barrio Alto de la Peña. 14.30 h Comida autogestionada en el Patio Iribas. Antes habrá mañanitas (7.30 h.), dianas y sopas de ajo (9 h)... Luego, juegos infantiles; lanzamiento de txapela y exposición de fotos. Habrá artistas del barrio, sorpresas musicales y bienvenida a los nuevos vecinos. Al anochecer, verbena y bailes nacionales. Y con las sobras del día, cena. Como siempre, recogeremos ideas sobre los problemas del barrio, y elegiremos al Alcalde y Mayorales que nos representen este año.

Tudela-Fiestas de la Juventud. 19:30-22:30 h. Ruta por las Peñas amenizada por una Charanga. 22:30-01:30 h. Concierto Tributo en Plaza Yehuda Ha Levy A: Extremoduro. Platero y Tú. Marea.

Villafranca-Día de Santa Eufemia. Ganadería: Bretos-Fernández. 6:30 h. Aurora en honor a Sta Eufemia, cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 7:30 h. “Caldico” popular en los porches del ayuntamiento. 8:30 h. ‘Alegres Dianas’ a cargo de La Villafranquesa por el recorrido habitual. 11:15 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento. 11:30h. Procesión en honor de Santa Eufemia. La comparsa de Gigantes bailará una jota al final de la misma. A continuación, Misa solemne en la Parroquia de Villafranca, presidida por el párroco D. Pablo Rubio Martínez, con la actuación del Coro y Rondalla. Seguidamente La Villafranquesa acompañará a los asistentes desde el Atrio hasta el frontón. 13,15 h Aperitivo Popular en el frontón Hermanos Maristas, seguidamente bailes de la Comparsa de Gigantes con los Gaiteros. 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 19 h. Capea de ganado bravo en la Plaza de España, con despeje de plaza a cargo de Armando Ansó Baigorri, con su caballo Escándalo. 20:40 h. Encierro final. 20:50 h. La Villafranquesa con los Cabezudos, darán alegría desde la Plaza España por calle Mayor, plaza Calahorra y vuelta. 00:30 h. Encierro de vaquillas por el recorrido habitual.

Zirauki/Cirauqui-Día de la Mujer y l@s Niñ@s. 11 h Chupinazo txiki a cargo del alcalde o alcaldesa txiki, entrega de pañuelo y vara de mando. 11:30-14:30 h Tobogán gigante de agua en la cuesta del cementerio. 11:45 h Misa. Proclamación de alcaldesa, entrega de pañuelo y vara de mando. Acompañada por los gaiteros. 12 h Misa. 13 h Sardinada. 14-15 h Vermouth con Kresala. 15 h Comida popular para las mujeres en la plaza. Después actuará Roberto Urrutia y su Mariachi. 17:30-19:30 h Hinchable y Jumpingen el frontón. 19:30-20:30 h Ronda con Txaranga Galtzarra y la comparsa de gigantes y cabezudos. 20:30-22 h Sesión de Baile con la orquesta Kresala. Después baile de la Era y torico de fuego. 01:00-05:00 h Verbena con Kresala. Disfraz Temático: L@s Hippies.

Zizur Mayor. 9:30 h Dianas a cargo de Gaiteros de Zizur. Calles y plazas. 10:30 a 13:30 Espacio infantil de juegos y talleres. Con Dindaia. Edad recomendada: de 0 a 6 años. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, tendrá lugar en la pista cubierta Ardoi). 11 a 14 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zizur Mayor, Gaiteros de Zizur, Gaiteros Baztan y Txistularis Ilunabarra. Salida y llegada: Casa de Cultura. 12 h Kalejira con Zizurko Trikitilariak. Parque Erreniega. 14:30 h Comida para las personas jubiladas de Zizur Mayor y sobremesa musical con Dúo Imperial. Frontón mediano. 17 a 20 h Juegos en la calle. Navar Producciones. Edad recomendada: 8-12 años. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, tendrá lugar en la pista cubierta Ardoi). 18 a 19:30 h Vacas. Con la ganadería Hnos. Ganuza y pasacalles con Txaranga Delirium. Casco Antiguo. 19 h Encierro infantil con toricos de ruedas. Plaza Idoia. 19:30 h Pasacalles con Txistularis Ilunabarra. Casco Antiguo. 20 a 20:30 h Danzas del país a cargo de Gaiteros de Zizur y Txistularis Ilunabarra. Plaza de los Fueros de Navarra. 20:30 h Concierto de mejicanas. Mariachi Imperial. Plaza de la Casa de Cultura. 20:30 a 22 h Concierto. Xtasy. Casco Antiguo (frontón). 21:30 h Toro de fuego. Casco Antiguo. 22 a 04:30 h Área Techno. Organiza: Rebels Techno. Pista cubierta Ardoi. 22:30 a 00:30 h Concierto. La Tribu Obembe. Casco Antiguo (frontón). 01:00 - 04:00 h Dj’s locales y animación. Éxitos actuales. Casco Antiguo (frontón).