Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL NAK

VIII Festival de Música Contemporánea de Navarra/Nafarroako Musika Garaikidearen Jaialdia-NAK 2022: ‘Del mito al logos’. Actos hoy:

‘La Metamorfosis del Agua’-El origen de la filosofía. Civivox Condestable. 20 horas. Con Laura Farré Rozada, pianista y matemática. Obras de P. Jodlowski, U. Chin, J. M. Guix, O. Ben-Amots, P. Manoury, D. Lang, D. Fujikura, y Y. Zhao. El origen de la filosofía se cataliza con Tales de Mileto en la cuna de la civilización occidental. En esa misma civilización, el instrumento musical antepasado del piano, la lira, es propuesto por Heráclito como la imagen del cosmos. Tal y como para la escuela pitagórica, el arkhé era el número, para Tales de Mileto, el principio fundamental y origen de todas las cosas era el agua. Siguiendo estas premisas, la pianista y matemática Laura Farré Rozada articula un repertorio contemporáneo combinando la música y las matemáticas a través del medio acuoso. ‘NAK Conciertos’. Entrada libre.

CHARLAS

Jornadas de las Tres Culturas-Tudela. 17 y 19 h Talleres con reproducciones facsímiles de códices medievales. Título: 'Las Religiones del Libro: encuentros y desencuentros en torno al códice en la Edad Media'. Ponente: Jorge Jiménez López, profesor del Departamento de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Lugar: Palacio Decanal. Aforo limitado. Inscripciones: direccion.areacampustudela@unavarra.es Organizan: UPNA, la Asoc. de Amigos de la Catedral de Tudela, la Asoc. de Amigos del Patrimonio Arquitectónico de la Ribera de Navarra y la Universidad de Zaragoza y Ayuntamiento de Tudela.

‘Miradas cruzadas. Desvelando la arquitectura que nos mira desde la pantalla’. Aula Magna de la UNED Pamplona. 17 a 19.30 horas. Jueves 15 y viernes 16 de septiembre. Curso de verano en el Ponente: Javier Torrens Alzu. Precio: 10 €. Necesaria inscripción en www.unedpamplona.es

LIBROS

Presentación del libro ‘Secretos de Pamplona’. Club de Lectura de Diario de Navarra, c/Zapatería 49, Pamplona. 19 horas. Autor: Juan Echenique. Aforo limitado, apuntarse en mundodn.es

Presentación del libro ‘Vínculos’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autora: Antxiñe Mendizabal.

DANZA

Bailables de txistu y gaita-Música y folklore. Plaza del Castillo, Pamplona.18.30 a 20.30 horas. A cargo de la Asociación Banda de Gaiteros y la Asociación Banda de Txistularis de Pamplona.

VI Festival 3Dance. Ayuntamiento de Sarriguren. 18 h: ‘Rewind’ con Leftovers Dance (Barcelona), 18:45 h: Taupada Dance Crew con ‘Open3 Dance’, actividad dinamizada por bailarines/as navarros. Organizan: Ayuntamientos de Villava, Valle de Egüés y Huarte.

‘Yerma buena’. Plaza San Juan de Huarte. 19 horas.Teatro-Danza con la Compañía de Danza Arantxa Villanueva. Obra que pretende mostrar el despertar, aprendizaje y crecimiento de mujeres que por circunstancias han visto mermada su autoestima al compartir vivencias con parejas que no han respetado su libertad. Danza, teatro, literatura y música interactúan en la búsqueda de un espectáculo fresco y atractivo para todos los públicos, para conectar de forma directa con espectadores jóvenes especialmente. Organiza: Andre Mari.

CINE

‘El mundo empieza en tu plato/Zure platerean hasten da mundua’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. ‘Sesiones especiales’. España, 2022. Dirección: Ion Fontenla. Este documental forma parte de una campaña de sensibilización que reflexiona acerca de nuestro planeta y cómo nos alimentamos, poniendo el foco en la producción y el consumo de alimentos, A la proyección le seguirá un coloquio con el director. Entradas: 1 €.

CON NIÑOS

Taller infantil ‘Uso adecuado de las redes’. Biblioteca de Yamaguchi, Pamplona.17:30 a 19:30 horas. Dirigido a niñas/os de entre 8 y 12 años. En el marco del programa ‘Bibliotecas por la Paz y la Convivencia’, impulsado por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y el Servicio de Bibliotecas. Impartido por OUIPLAY. Plazas limitadas: 948 264028 y bibliyam@cfnavarra.es Más info: https://www.bibliotecaspublicas.es/pamplona-yamaguchi/Actividades/Agenda/Talleres.html

VARIOS

Taller de dibujo manga. Civivox San Jorge. 17.30 horas. Para jóvenes de entre 10 y 18 años Organizado con la colaboración de Sanduzelaiko Animealdia y dirigido por la ilustradora Itziar Repáraz. ‘Jornadas Infanto-Juveniles’ en colaboración con colectivos del barrio. Entrada gratuita.

Cata a dos manos. Geltoki, Pamplona (antigua estación de autobuses). 19 horas. Cerveza y Queso Artesano. En esta ocasión las protagonistas serán las cervezas artesanas del pirineo de Xorta (Burgui), representadas por Jox Ubau, y los quesos de pastor D.O Idiazabal de Albi (Arruazu), que nos acercará su productor Aritz Ganboa. Precio: 15 €. Reservar plaza en geltoki.org

FIESTAS

Alsasua. 9:30 h Dianas con Gaiteros de Alsasua. 10-13 h XCIII Prueba Ciclista Alsasua organizada por Sociedad Deportiva Alsasua. 11:30 h Auzate ofrecido por la Sociedad Beti Jaten. Pl. Fueros. 11:30-14:30 h Txiki Park y Tren Txu Txu. Pl. Zumalakarregi. 12-14 h Macarronada organizada por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros. 13 h Concierto de Mediodía con Iñaki Uranga. ‘En buena hora’. Pl. Fueros. 16-19 h Txiki Park y Tren Txu Txu. Pl. Zumalakarregi. 16-17 h Café organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros. 17-20 h. Elkartepoteo y merienda organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros-Pl. Zumalacárregui. Merienda durante el recorrido. 19:30 h Cabezudos. Pl. Fueros. 19:30-21:30. h Verbena. Laiotz. Pl. Fueros 20 h Bajadica de las Peñas organizada por Altsasuko Peñak. Salida Pl. Zumalakarregi, 21:15 h Llegada Pl. Fueros. 21:30 h Zortziko de Alsasua y Baile de la Era con La Banda de Txistularis de Alsasua y los Gaiteros de Etxarri Aranatz. Pl. Fueros. 22 h Toro de Fuego. Pl. Fueros. 23:00-01:00 h Concierto Tributo a Bon Jovi con Runaway. Pl. Fueros. 00:00-02:00 h Elektrotxaranga organizado por Altsasuko Peñak.

Ansoáin. 17 h Pasacalles con la Txaranga Entalpia. 18 h Chupinazo en la plaza Consistorial. Aperitivo popular. Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Ansoáin. 19:15 h Baile de la Era. Parque Zelaia.19:30 h Encierro Txiki. Parque Zelaia. 20 h Concierto. Faneka Brava. Plaza Rafael Alberti. 21 h Concierto. Reyerta, DJs de Ansoáin. Txoznak. 22 h Toro de Fuego. Parque Zelaia. Nota: En caso de lluvia las actividades se trasladarán al Patio del Colegio, al Polideportivo o al Frontón.

Artajona-Pobre de Mí. 12:30 h Misa en la parroquia de San Pedro. 13:15 h Despedida en la basílica de Nuestra Señora de Jerusalén. 13:30 h Encierro de la ganadería Javier Taixé por C/Barrendinda. 14:15 h Ronda de vermut amenizada por la txaranga Strapalucio. 17 a 18:15 h Café concierto por Marcos Muruzábal en la plaza de la Fruta. 18:30 h Encierro por la calle Hospital con ganadería de Ustárroz. 18:45 h Festejo taurino en la Plaza de los Fueros amenizado por Gaiteros de Artajona y txaranga Strapalucio. 19:50 h Típicas meriendas con Bingo en la Plaza de los Fueros. 20:15 h Festejo taurino en Plaza de los Fueros. 21 h Encierro por la calle Hospital. 21:15 h Encierro por C/ Barredinda. 21:45 h Bailables en la Plaza de los Fueros. 22:15 h Torico de fuego por la calle Hospital. 22:30 a 23 h Poteo con txaranga Cidacos y cabezudos por la calle Hospital. 23 h Pobre de mí y ronda con la txaranga Strapalucio.

Esparza de Galar. 18:30 h Entrega pañuelo de fiestas de los niños nacidos entre septiembre 2019 y septiembre 2022. 19 h Txupinazo Arrebuches desde el balcón. 19:15 h Euskal Dantzak con participación de todos los vecinos y amenizado por acordeonista. 19:30 h Salida de kilikis y zaldikos de la Cendea de Galar. 19:45 h Concentración de toricos de ruedas y encierro txiki. 20 h Lunch popular amenizado por Luciano´s Show. 21:30 h Torico de fuego y fuegos artificiales. 22 h Cena de la juventud amenizada por Luciano´s Show.

Fitero-Día de las Peñas. 10:30 h. Migas en el paseo de San Raimundo. Colabora: Peña “El Rinconcillo”. 11:30 h. Lanzamiento de la rabiosa en la explanada junto a la pasarela inundable. Categorías: 12-17 años, 18-64 años y mayores de 65 años. 13 a 14:30 h. Pasacalles de la charanga Stropizio desde la calle Mayor hasta el paseo de San Raimundo. 14:30 h. Paellada popular en el paseo de San Raimundo. Catering: Dqtxara (Mallén). 16 h. Actividad para los más gozadores, niños y no tan niños: “tobogán gigante acuático”, en la plaza de las Malvas. 16 a 17:30 h. Sobremesa amenizada por DJ Marcus, DJ Lucía y DJ Fran Barroso, en el paseo de San Raimundo. 17:30 h. Salida de la charanga Stropizio desde el paseo de San Raimundo hacia la plaza de toros. 18 h. Vaquillas de la ganadería Pedro Domínguez, de Funes, amenizadas por la charanga Stropizio. 19 h. Salida de las peñas desde la plaza de toros hacia el recorrido del encierro con la charanga Stropizio. 19:30 h. Encierro corto de la ganadería Pedro Domínguez, de Funes. 20:30 h. En la calle Mayor bailables de la comparsa de gigantes de Fitero y del grupo de baile de jota de Fitero, con los gaiteros de Tudela. 23-01:30 h. Fiesta para todas las edades, DJs en el paseo de San Raimundo a cargo de DJ Marcus, DJ Lucía y DJ Fran Barroso.

Olite-Día de las Mujeres. 7 h Diana de las mujeres con la Banda Municipal de Música. 9 h Capea en la Plaza Carlos III El Noble de la ganadería Gorriti. 12 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Olite-Erriberri (Barrio de Corea). 12 h Misa en las Monjas Clarisas. 12:30 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Incansables. 14:45 h Calderetes en la Plaza (carne suministrada por el Ayuntamiento). 16 h Café-concierto a cargo de la Orquesta Magia Negra. 17 h Hinchables en el parque de las piscinas (si llueve en el polideportivo del Colegio). 17:30 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Incansables. 19:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez. 21 h Novenario. 21 h Música de gaita con los Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri 21:45 h Torico de fuego 22:30 h Cine infantil en la Casa de Cultura: ‘Los Croods: Una nueva era’. 00:00 h Verbena a cargo de la Orquesta Magia Negra. 01:00 h Bingo en beneficio de la Asociación Emakusen. 03:30 g Ronda final con la Txaranga Incansables.

Irurita-Día del Laxoa. Behar zana (Billabona) vs Laxoa Elkartea (Eskuz paxaka), Hora: 19 h. Lugar: Trinkete de la escuela vieja de Irurita.

Sangüesa-Día de los Disfraces. 8 h Dianas de la Asociación Banda Municipal y de los Gaiteros de Sangüesa. 9 h Encierro de novillos de la ganadería Villamarta (Huelva). A continuación Encierro txiki, suelta de vaquillas y pasacalles de la Ilunberriko Txaranga. 11.30 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 13 h Pasacalles con la Ilunberriko Txaranga. 14 h Jota de los Gigantes en la Calle Mayor. 17 h Desfile desde las Arcadas hasta la Plaza de Toros de la Txaranga, Mulillas, Caballero en plaza, Gaiteros y Asociación Banda Municipal. 17.30 h Novillada sin picadores. 6 novillos de la ganadería Villamarta (Huelva) para los novilleros Julio Romero (E.T. Écija), Miguel Osorio (E.T. Ubrique) y Antolín Jiménez (E.T. Motril). A continuación vaquillas. Regreso de la Ilunberriko Txaranga, mozos y mozas a la Calle Mayor. 18 a 20 h Taller de pintacaras, tatuajes y globoflexia en el jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura 18.30 h ‘Agridulce’. Umami Dance Theatre. Espectáculo de danza urbana en El Prau. 19.30-20.30 h Verbena en la Galería con la Orquesta Edelweiss. 21.15 h En las Arcadas, Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa. 22 h Toros de Fuego. A continuación Subidica al Prau con la Banda Municipal. 23.30-02.20 h Baile Joven. Discomóvil Diapasonic con Djs locales en el Prau. 01.20 h Jota vieja y Bajadica del Prau con la Asociación Banda Municipal. 01.45-04.45 Verbena en la Galería con la Orquesta Edelweiss.

Santacara-Cohete. 20 h Cohete anunciador de las fiestas a cargo de la Asociación Juvenil Araxa. A continuación, ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Altobarrio. 22 h Toro de fuego por el recorrido habitual.

Villafranca-Día Chupinazo. 10 h. Imposición de pañuelos a nuestros mayores en la residencia Virgen del Portal, amenizada por los auroros. 10:45 h. Imposición de pañuelos a los nacidos en el año 2021, en la plaza de Los Fueros. 11:15 h. Concentración de pancartas en la plaza España. 11:30 h. Entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles anunciadores de las fiestas y del concurso de pancartas.12 h. Lanzamiento del Cohete anunciador de las fiestas del 2022 desde el balcón del Ayuntamiento, por Gabriel Pejenaute Ventura. A continuación La Villafranquesa y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos comenzarán a dar ??? 18 h. Riau Riau amenizado por la charanga El Garrafón. 20 h. Salve solemne en honor a Santa Eufemia, cantada por el Coro y Rondalla. Durante la misma la Comparsa de Gigantes realizará un baile en el interior de la iglesia acompañada por el grupo de Auroros. 21 h. Salida de la Salve hasta la Plaza España, con La Villafranquesa.00:30-02:00h. Batucada con el grupo Batu’klan. Salida desde Plaza España.

Zirauki/Cirauqui-Día de los disfraces. 13:30 h Aperitivo para los mayores en la plaza. 14-15 h Vermouth con orquesta London. 17 h Final de mus. 19-20 h Ronda con Txaranga Galtzarra y la comparsa de gigantes y cabezudos. 20-21 h Baile con la orquesta London. A continuación, torico de fuego. 23 h L Concurso de Disfraces. 23-04:00 h Verbena con la orquesta London.

Zizur Mayor. 9:30 h Dianas a cargo de Gaiteros de Zizur. Calles y plazas. 10:30 a 13:30 h Espacio infantil de juegos y talleres. Dindaia. Edad recomendada: de 0 a 6 años. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, en la pista cubierta Ardoi). 11-14 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zizur Mayor, Gaiteros de Zizur, Gaiteros Baztan y Txistularis Ilunabarra. Salida y llegada: plaza de la Mujer. 13 h Concierto de la Rondalla de Zizur Mayor. Casco Antiguo (frontón). 17-01:00 h Zona Cero. Cero humo. Cero alcohol. Para personas nacidas entre 2007 y 2011, exclusivamente. Actividades: toro mecánico, barredora, zona de creación de chapas. 18 h Fiesta de la espuma. 19-22 h Reparto de pintxos de txistorra. 21:30-01:00 Discomóvil. Carpa situada en la plaza de la Casa de Cultura. En colaboración con Gaztetxe Ametxea. 18:00 Teatro Infantil. Euskera. Trokolo Teatro. “Txus & Txu”. Todos los públicos. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, en la pista cubierta Ardoi). 18-19:30 h Vacas. Con la ganadería Alba Reta y pasacalles con Txaranga Galtzagorri. Casco Antiguo. 18:30 h Bienvenida y entrega de pañuelos a niños y niñas nacidas en 2021 en Zizur Mayor. Frontón grande. 19 h Encierro infantil con toricos de ruedas. Plaza Idoia. 19:30 h Pasacalles con txistularis Ilunabarra. Casco Antiguo. 20-20:30 h Danzas del país, a cargo de Gaiteros de Zizur y txistularis Ilunabarra. Plaza de los Fueros de Navarra. 20:30 -22:30 h Concierto 100to8. Casco Antiguo (frontón). 21:30 h Toro de fuego. Casco Antiguo. 23-00:30 h Concierto Hogei Berriro. Casco Antiguo (frontón). 01:00 -04:00 h Dj’s locales y animación. Éxitos actuales. Casco Antiguo (frontón). Para, descansa y tómate un bocata Reparto de bocadillos gratuitos para jóvenes de la localidad. Calle San Andrés. Organiza: Gaztetxe Ametxea.