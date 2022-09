Highsmith, Dylan, Camilleri y McCarthy, entre las novedades literarias

Patricia Highsmith y Bob Dylan, en no ficción, la novela del premio Nobel Abdulrazak Gurnah y la última entrega de Montalbano, del fallecido Andrea Camilleri, además del regreso de Cormac McCarthy, son algunas de las novedades traducidas al español que llegan a las librerías en los últimos meses del año. Obras de, en no ficción, la novela del premio Nobel Abdulrazak Gurnah y la última entrega de Montalbano, del fallecido Andrea Camilleri, además del regreso de, son algunas de las novedades traducidas al español que llegan a las librerías en los últimos meses del año.

Enrique Vila-Matas, Arturo Pérez-Reverte e lldefonso Falcones, ambientadas en parte en Latinoamérica, y la novela póstuma de Almudena Grandes "Todo va a mejorar" (Tusquets), una distopía política ambientada en una España futura, son otros de los títulos que se publicarán a partir de septiembre.

Además de los "Diarios y cuadernos (1941-1995)", de Patricia Highsmith, que recorre la vida de esta escritora, la editorial Anagrama sacará el nuevo libro de Bob Dylan, "The Philosophy of Modern Song", continuación de "Chronicles: Volume One", una colección de ensayos sobre canciones de artistas como Elvis Costello o Nina Simone.

Otro icono pop, Bono, el cantante de U2, publica "Surrender" (Reservoir), que recorre desde su infancia en Dublín hasta su activismo contra el sida o la pobreza extrema, libro al que se suma la biografía del boxeador Muhammad Alí, de Jonathan Eig, basada en más de 500 entrevistas y numeroso material inédito.

En "Con luz propia", (Plaza), la exprimera dama estadounidense Michelle Obama comparte conocimientos prácticos y estrategias eficaces para conservar la esperanza y la estabilidad.

Varios títulos recordarán el centenario del fallecimiento del novelista francés Marcel Proust: "Siete conferencias sobre Marcel Proust" (Subsuelo), de Bernard de Fallois; "Marcel Proust" (Paidós), obra inédita de Roland Barthes; "Escribir. Ensayos sobre arte y literatura" (Páginas de Espuma), del propio autor francés; y sus "Cartas escogidas" (Acantilado).

"La vida, después" (Salamandra), del último Nobel de Literatura, Abdulrazak Gurnah y "El pasajero y Stella Maris" (Random House), dos novelas en un volumen que suponen el regreso tras 16 años de Cormac McCarthy, junto con "La mas recóndita memoria de los hombres" (Anagrama), de Mohamed Mbougar Sarr, último Goncourt, son otros de las novedades internacionales traducidas al español.

También "Los reyes de la casa" (Anagrama), de Delphine de Vigan; "La autopista Lincoln" (Salamandra), de Amor Towles; "Número dos" (Alfaguara), de David Foenkinos; "Abejas grises" (Alfaguara), de Andréi Kurkov; "La biblioteca de los susurros" (AdN), de Desy Icardi; "La escuela de las buenas madres" (Roca), de Jessamine Chan; y "Mi dueño y mi señor" (Cabaret Voltaire), de Francois-Henri Désérable.

De Latinoamérica llegarán "Alias" (Lumen), con la obra escrita a cuatro manos por Borges y Bioy Casares; "Justo antes del final" (Random House), de Emiliano Monge; "Salvo mi corazón, todo está bien" (Alfaguara), de Héctor Abad Faciolince; "El cuarto mundo" (Periférica), de Diamela Eltit; "Una oportunidad" (Sexto Piso), de Pablo Katchadjian; "El proceso de Roberto Lanza" (AdN), de Ronaldo Menéndez, y "Personas decentes" (Tusquets), de Leonardo Padura.

La novela negra estará también representada por "Riccardino" (Salamandra), el final de la serie Montalbano de Camilleri; dos libros de Joyce Carol Oates, "Babysitter" (Alfaguara) y "Como un espectro/Miao Dao" (Siruela); "Las horas oscuras" (AdN), de Michael Connelly; "La lista del juez" (Plaza), de John Grisham; "Descenso a la noche" (Roja & Negra), de Hervé le Corré; "Las madres" (Alfaguara), de Carmen Mola; o "La llama de focea" (Destino), de Lorenzo Silva.

No faltarán superventas como Stephen King con "Cuento de hadas" (Plaza & Janés) o Sarah Lark con "La estrella de la isla del norte" (B).

En el género histórico destacan dos autores españoles superventas: Arturo Pérez-Reverte, con "Revolución" (Alfaguara), ambientada en el México de Zapata y Villa con el robo de 15.000 monedas de oro en un banco de Ciudad Juárez en 1911, y Falcones, con "Esclava de la libertad" (Grijalbo), entre la Cuba de mediados del siglo XIX y el Madrid actual a través de dos mujeres, una esclava y una sirvienta. EFE

