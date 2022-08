Cultura financia con más de 1 millón de euros al sector audiovisual navarro

El Departamento de Cultura y Deporte financia con 1.086.451,85 euros al sector audiovisual, en las cinco convocatorias de ayudas diferentes que se agrupan bajo el nombre genérico de Generazinema, como parte de su estrategia de apoyo al sector en Navarra.

La convocatoria que mayor cuantía económica aporta es Generazinema Producción, con 840.965 euros, de la que se benefician 15 empresas para la producción de 18 películas, tanto largometrajes como cortometrajes. Las ayudas se destinan a la producción de películas cinematográficas y a otras obras audiovisuales que se encuentran en la fase de proyecto, y que estén destinadas a su explotación comercial en salas de cine o emisión por operadores de televisión o plataformas OTT.

Estos proyectos deben llevarse a cabo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2024, ambos inclusive. Esta ampliación del plazo de dos a tres años es una de las novedades en la convocatoria de este año.

Como en ediciones anteriores, tiene dos modalidades: la primera dirigida a los largometrajes, apartado en el que recibirán ayudas ocho proyectos, y la segunda, a cortometrajes, con diez beneficiarios. En ambos casos se financian obras de ficción, documental, de creación o animación.

Los largometrajes beneficiados en Generazinema Producción (subvención hasta 100.000 euros) recibirán una parte de la ayuda en 2022, otra, en 2023 y la tercera en 2024. Se trata de las obras:

'Verano en rojo' (de Verano en rojo AIE), 'Alguien que cuide de mí' (de Lo que nunca te dije AIE), 'El convento' (de Elcon Films) y 'Evolution' (de Viuda Negra AIE). En los cuatro casos la ayuda es de 100.000 euros por proyecto.

Además, se beneficiarán de esta línea de ayudas a la producción los largometrajes de bajo coste (subvención hasta 60.000 euros) creados por cuatro productoras, que se repartirán 240.000 euros. Las cuatro películas que han obtenido la ayuda máxima de 60.000 euros son: 'Sobre zarzas y moras' (de Mikel Subiza), 'Black water' (de En buen sitio producciones), 'Kantauri gazia' (de 601 Producciones) y 'Petrus' (de Solax Company).

En el apartado destinado a la producción de cortometrajes o documental de creación (subvención hasta 25.000 euros), se beneficiarán ocho proyectos, con una subvención de un total de 120.965 euros: 'Postales que gritan' (de Escorzo Film) obtiene 15.000 euros, 'Intercambio' (de Cardo Films), obtiene 10.068,79 euros, 'El río' (de Azaroa Films), 15.574,83 euros, 'Yegua' (de APP Transporte Urbano), 15.000 euros, 'El que no ve' (601 Producciones Audiovisuales), 25.000 euros, 'Why' (En Buen Sitio Producciones), 17.000 euros, 'Por fin me jubilo' (de Tus ojos 2030), 10.620,30 euros y 'Hezur berriak' (de Skullmendi Films), 12.701,08 euros.

Finalmente, en el apartado destinado a la producción de cortometrajes de animación (subvención hasta 40.000 euros), se apoyan dos proyectos, con la máxima ayuda permitida: 'Skyzo' y 'Tesla' (ambos de New Gravity Laws).

GENERAZINEMA DESARROLLO

La convocatoria Generazinema Desarrollo, de carácter plurianual, subvencionará ocho proyectos de largometrajes, con un total de 105.729,85 euros. El objeto de esta línea de ayudas es apoyar proyectos que se encuentren en la fase de desarrollo, previa al inicio de la producción.

En esta convocatoria se financia, de forma especial, la adquisición de los derechos de autoría de la obra, el desarrollo del guion, la elaboración del “casting”, los trabajos destinados a confeccionar el plan de producción, las tareas de documentación y localización de los lugares de rodaje, la elaboración del presupuesto y del plan de financiación, del plan de marketing y distribución, del material promocional, las labores relacionadas con aspectos tecnológicos del proyecto y otros conceptos que se consideren esenciales para la fase del desarrollo de la obra.

A esta convocatoria, se presentaron proyectos de desarrollo de películas de ficción, documental de creación o animación, ya sean proyectos individuales o series, con una duración superior a 60 minutos en trabajos individuales y de 20 minutos en el caso de series. El plazo de ejecución de los proyectos es entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2023.

Los beneficiarios son (en la modalidad de ficción o documental de creación):

- 'La sombra del nogal' (de Mirokutana Koop Elk Txikia), que recibe 4.800 euros

- 'Young & beautiful 2' (de Hiruki Filmak), 10.500 euros

- 'Iruñea kikiball' (de Isabel Sáez Pérez), 9.150,50 euros

- 'Sharenting' (de Arena Comunicación), 15.059,35 euros

- 'La buena suerte' (de Trianera PC AIE), 20.000 euros

- 'Las ciegas hormigas' (de Lamia Producciones Audiovisual), 20.000 euros

- 'Gateau basque' (de Skullmendi Films), 20.000 euros.

Y en la modalidad B (de animación):

- 'Eva & Evariste' (de New Gravity Laws), 6.220 euros

GENERAZINEMA FESTIVALES Y GENERAZINEMA EXHIBICIÓN

De las ayudas de Generazinema Festivales se han beneficiado cuatro entidades, que recibirán un total de 45.000 euros.

El objeto de esta convocatoria es subvencionar a empresas y profesionales para la organización de festivales y certámenes de cinematografía que se celebren en Navarra entre el 1 de noviembre del 2021 y el 31 de octubre de 2022. Este año, como novedad, también podían optar a las ayudas asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro

Los beneficiarios son:

- Estudios Meliton S.L., que recibirá 13.000 euros para la organización del festival NIFF (Navarra International Film Festival).

- Marcos Perera Ortiz, que recibirá 8.000 euros para la organización del certamen Navarra, tierra de cine.

- Artyco, que recibirá 9.000 euros para la organización de FAN (Festival de Anime de Navarra)

Y en cuanto a asociaciones, fundaciones, etc.:

- Fundación Instituto Promoción Estudios Sociales IPES Elkartea, recibe una ayuda de 15.000 euros para la organización de la "36 Muestra Internacional de Cine y Mujeres” / “Zinemaren eta Emakumeen 36. Erakusketa Internazionala”

Por lo que se refiere a la convocatoria Generazinema Exhibición, se han concedido un total de 90.000 euros en ayudas para la programación de actividades de exhibición cinematográfica en salas, que se realicen entre 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. Este año, se ha estructurado en dos modalidades: Modalidad A) Ayudas para programación cinematográfica de interés cultural en salas de cine de titularidad privada; y Modalidad B) Ayudas para programación cinematográfica de interés cultural para salas de cine de entidades locales.

En la modalidad A, los beneficiarios son:

- Areto SL, que recibe una ayuda de 10.000 € para la programación del cine Los Llanos de Estella

- Cinedecor SL., que recibe 10.000 € para la programación del cine Moncayo de Tudela

- Pedro José Sagardoy Alli, recibe 10.000 € para la programación de cine del Centro Cultural de Tafalla

- Difusora Galaria, SL, recibe 15.000 € para la programación de los cines Golem-La Morea.

- Difusora cultural cinematográfica SA recibe dos ayudas, una de 15.000 euros para la programación de los cines Golem Yamaguchi y otra de 6.600 euros para los cines Golem-Bayona

- Yelmo SLU recibe una ayuda de 13.400 € para la programación de los cines Yelmo Itaroa

En la modalidad B hay un único beneficiario:

- Ayuntamiento de Alsasua, que recibe una ayuda de 10.000 € para la programación de Cine Iortia (Alsasua)

Por último, sigue abierta hasta el 15 de octubre la convocatoria Generazinema Promoción, que cuenta con 20.000 euros para 2022. El objetivo de esta convocatoria, de régimen individualizado, es que las empresas y profesionales navarros con películas terminadas puedan participar en festivales, mercados, ferias y eventos profesionales de cinematografía y audiovisual. La máxima ayuda que puede concederse a un proyecto es de 3.000 euros. Esta es la cantidad recibida por el cortometraje de animación "¿Cadê Heleny – Dónde está Heleny?" de Esther Vita García. Por otra parte, la productora Hiruki Filmak ha recibido 1.757 euros para la promoción de la película "Los caballos mueren al amanecer".

SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA

Al margen de las convocatorias de Generazinema, pero también como parte de la estrategia de apoyo al sector audiovisual, hasta el 12 de septiembre se pueden presentar solicitudes a la convocatoria de “Subvención para titulares de salas de exhibición cinematográfica en Navarra con cargo al Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023”.

Esta línea de ayudas está dotada con 281.623,36 euros y tiene por objeto sufragar, en régimen de concurrencia competitiva, inversiones en proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, así como para la creación y fidelización de públicos y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual, realizados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de octubre de 2023.