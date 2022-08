Stallone, un superhéroe de cómic atípico en 'Samaritan'

Se ha estrenado la última de Sylvester Stallone, directamente en streaming, y las redes sociales no han tardado en hacerse eco de la noticia. El rostro de personajes icónicos de la historia del entretenimiento cinematográfico como Rambo o Rocky Balboa encarna en Samaritan a un superhéroe crepuscular. Un titán venido a menos, casi octogenario, que se esconde en un cuchitril, bajo una sudadera con capucha, dejando atrás su etapa de paladín de la justicia. Su retiro se ve truncado cuando descubre su verdadera identidad un chaval vecino del barrio, encarnado por Javor Walton, el niño gangster de la genial serie Euphoria, un descubrimiento frente a las cámaras. Disponible en Prime Video, el filme se basa en uno de los personajes del cómic Astro City, obra de Kurt Busiek, Brent Anderson y Alex Ross.

No es la primera vez que Stallone defiende el rol de un justiciero hipervitaminado, ya lo hizo en Dredd, pero en esta ocasión, bajo las órdenes de Julius Avery, responsable de Overlord, una cinta estimable de zombis y militares, se deja la piel para hacer creíble lo increíble. La película ha tenido un recibimiento dispar, pero ha convencido especialmente a los seguidores del popular artista, al que pronto veremos en la tercera entrega de ‘Guardianes de la Galaxia’. Guardada en un cajón desde 2020, debido a la pandemia, el discreto lanzamiento está dando sus frutos. No inventa nada, pero funciona en general y ofrece un clímax de acción potente.

Samaritan atiende a la oleada imparable de series y películas basadas en tebeos. Las viñetas son una de las mayores fuentes de inspiración del medio audiovisual en la actualidad. Prácticamente cada semana se estrena alguna producción que llama la atención partiendo de un cómic, no necesariamente de superhéroes. Este verano, además de la serie She-Hulk: Abogada Hulka, está dando de qué hablar The Sandman, adaptación de la celebérrima cabecera del reputado guionista Neil Gaiman. El resultado ha gustado, tanto a eruditos como a profanos, revelándose como una versión digna que respeta el espíritu de la obra de partida. Esta propuesta convive en el menú de Netflix con la tercera temporada de The Umbrella Academy, que sigue explotando al grupo de jóvenes con poderes más excéntrico de la televisión, con permiso de Doom Patrol, cuya traslación a la imagen en movimiento, disponible en HBO Max, es harto recomendable -poco se habla de esta curioso salto al live action-. Ambas referencias están lideradas por una pandilla de inadaptados que se enfrentan a sus relaciones personales, además de plantar cara a la amenaza apocalíptica que toque.

PROPUESTAS DISPARES

Hay iniciativas recientes que han pasado sin pena ni gloria, como el culebrón fantástico juvenil Naomi, sobre el cómic de Brian Michael Bendis y David F. Walker. Y: El último hombre y DMZ, historias editadas en su día por Vertigo, el sello adulto de DC Comics, han sido uno de los grandes fiascos de la temporada, marcada por el éxito de la tercera temporada de The Boys, un puñetazo en el ojo del espectador que promete dar mucho juego próximamente. A pesar de las críticas desfavorables, Locke & Key renovó por una tercera temporada, la última, estrenada casi de tapadillo en el menú de portada de Netflix. El cómic homónimo escrito por Joe Hill, con dibujos de Gabriel Rodríguez, no era fácil de adaptar.

La propia plataforma ha amparado uno de los bombazos de 2022, Heartstopper, una de las series románticas adolescentes del momento, con temática LGTB, partiendo de las viñetas de Alice Oseman. En otoño verá la luz en HBO Max la adaptación a imagen real de ¡García!, cómic guionizado por Santiago García con dibujos de Luis Bustos, algo así como el Capitán América en versión ibérica, con mucha ironía y buenas ideas. Bajo la dirección de Eugenio Mira, artífice de la cult-movie The Birthday, es la esperanza de un año con pocos títulos destacables a escala nacional.