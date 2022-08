FLAMENCO ON FIRE

María José Llergo & Paco Soto. Balcón del Ayuntamiento de Pamplona.12 h.

Jolis Muñoz & Carlos De Jacoba. Balcón del Hotel La Perla. 12.45 h.

‘Por oriente sale el sol, La Paquera en Tokio’. Civivox Condestable. 18 h. Documental dirigido por Fernando González-Ceballos.

Juan Villar & Nono Reyes. Palacio de Ezpeleta. 19.45 h.

Raúl Cantizano & Los Voluble: 'Zona Acordonada'-Cristian De Moret en concierto. Sala Zentral. 20:30 h. ‘Escenario Siglo XXI’. Los primeros, inspirados en el movimiento ‘Free party is not a crime’, se adentraron en su personal ‘Flamenco is not a crime’. Sesiones eclécticas y bailables donde utilizan todo tipo de materiales, audiovisuales y sonoros, para crear todo un espectáculo. Raúl Cantizano, en esa misma línea, pone el foco en la guitarra, que en esta ‘Zona acordonada’ reflexiona acerca de la libertad y sus límites, retos y realidades de esta sociedad y nuevas posibilidades y metodologías a la hora de hacer música en directo. Entradas: 22 € + gastos.

José Mercé. Baluarte. 21.30 h. ‘Grandes Conciertos’. José Mercé ha revisado su vida para transformarla en dosis certeras de letra y melodía. Así, ‘El oripandó’, que en caló significa ‘Del amanecer’, como aquel disco que lo llevó al estrellato en 1998 con la guitarra de Vicente Amigo, es lo más similar a la biografía cantada de Mercé. Recuerdos de la niñez, pérdidas irreparables, confesiones, amigos... Todo ello se desarrolla entre cantes, boleros, baladas y sonidos electrónicos que han contado en estudio con la complicidad de Tomatito, Pablo López, La Mala Rodríguez y Dorantes, entre otros artistas. Es, según sus propias palabras, el disco "más arriesgado de mi carrera". Entradas: 30/40 €.

CHARLAS

Jornada ‘Experiencias feministas de organizaciones africanas en Navarra’. Civivox Condestable. 18 h. Cierre jornada en Piparrika (c/Jarauta 5). Con Flor de África, Kairaba, HAPI Asociación de Hombres Panafricanistas por la Igualdad y Black Power.

LITERATURA

Curso de Verano ‘Espíritu crítico y materia literaria’ y Feria del Libro de Urroz Villa. 10.30 a 12 h. ‘Literatura religiosa y espíritu crítico’. Mesa redonda dirigida por el filósofo Francisco Güell Pelayo, con la participación de Carmen Castiella, Nathaniel Barrett y Teresa Gutiérrez de Caviedes. 12.30 a 14 h. ‘Lenguaje poético, ¿último refugio?’ Mesa redonda dirigida por el escritor y poeta Fernando Esparza, con la participación de Javier Borda y Anabel Iriarte y Pilar Alcole. 14.30 h. Comida. Tiempo libre. 19 h. Misa en la ermita de San Pedro. 20 h. ‘Versos junto a la ermita’. A cargo del poeta Javier Borda, con versos y música de Hermione Jones, Anabel Iriarte, Iñaki Beguiristain y Marta Castaño. 21 h. Cena y velada. Imprescindible inscripción previa curso (desde 15 €) en urrozvilladellibro@gmail com o whatsapp 609408204.

Atardeceres poéticos en Artajona. Cerco de Artajona. 20 h. Con los poetas Juan Andrés Pastor y Ángel de Miguel y el músico Jorge Sánchez. Entrada libre.

‘Bertsondare 2022’-Charla sobre el libro ‘Kontrako eztarritik’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra.19 h. Traducido al castellano como ‘Reverso’ (Premios Literarios Euskadi 2020: Ensayo). Ponente: Uxue Alberdi. Entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA

Edu Errea Band. Vuelta del Castillo (trasera de la estación de autobuses), Pamplona. 20 h. Concierto de la citada banda que mostrará sus paisajes sonoros con raíces en la música americana. Ciclo ‘Enklaves’. Entrada libre.

No More Blues. Terraza de Zentral Pamplona, Plaza de los Burgos. 20 h.

Batukada en Soto Lezkairu. 20 h. Con Batuklang. Recorrido por el parque Alfredo Landa desde calle Valle de Egüés hasta la plaza Maravillas Lamberto.

AMOOMA. Plaza de la Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h.

Mariachi México Lindo ¡Sí señor!. Plaza Consistorial de Villava. 20 h.

Concierto Solidario de Órgano Pro-Ucrania. Iglesia San Miguel Arcángel de Larraga. 19.30 h. A cargo del Cuarteto Velazquez con Gonzalo Caballero al órgano. ‘XV Ciclo de Órgano Diego Gómez’ que organiza la Asociación Musical Diego Gómez de Larraga. Junto con el programa, se entregará a cada asistente el Manifiesto “Solidaridad con Ucrania”, en castellano y euskera y se colocará una caja de colaboración, cuya recaudación se hará llegar al Gobierno de Navarra. Además, tras el concierto habrá un encuentro con los intérpretes. Por otra parte, una hora antes del concierto, tendrá lugar una visita guiada gratuita a la iglesia, de la mano de Alejandro Ibáñez.

Koko Jean & The Tonics. Barasoain.13:30 h. ‘XVII Festival de Música Manuel Turrillas’.

Move Quartet. Plaza El Tinglao de Arguedas. 21 h. Programa ‘Kultur 2022’. Move Quartet es movimiento, tracción, desplazamiento. Cada concierto, un flujo de ideas que coinciden en el espacio-tiempo, con vocación de trascender lo unipersonal y a la vez ser uno con quien no solo oye, sino escucha. En perfecta simbiosis, Alberto Arteta, Borja Barrueta, Javier Callén e Iñigo Ruiz de Gordejuela baten sus alas hacia la vanguardia de la música popular contemporánea, con los pies enraizados en la tradición jazzística, clásica y folclórica. Raíces y alas, que hacen de Move Quartet un momento en movimiento, un discurso para nuestro tiempo.

TEATRO

‘Kijotina Haundia’. Plaza Laxoa. Arraioz. 19 h. Teatro en euskera. Obra que tiene como protagonista a una niña que tiene como inspiración a don Quijote de la Mancha y que siente fascinación por la nobleza y las ansias de libertad del famoso caballero. A cargo de la compañía Atikus Teatro. Ciclo Con los pies en las nubes. Entrada libre.

CINE

‘Los Croods 2: una nueva era’. Parque Enamorados, Rochapea. 22 h. Ciclo ‘Noches de cine’. Entrada gratuita.

‘Chaos Walking’. Plaza de la Casa de Cultura de Burlada (en caso de lluvia, en el auditorio). 22 horas. Cine de aventuras y fantástico en torno a una raza alienígena. Ciclo ‘Cine de verano’.

CON NIÑOS

‘La cabina fantástica’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. Hasta el 27 de agosto. Hoy, a las 18 h. Obra inspirada en el libro ‘Cuentos por teléfono’, del escritor Gianni Rodari, y se creó para el ‘Festival Brif Braf Bru’, cuya primera edición se celebró en el barrio pamplonés de la Txantrea en 2020. Marcando un número de teléfono podrás escuchar ¡hasta 99 cuentos! Algunos de ellos del propio Rodari y muchos otros, creados y narrados por alumnado de los centros de Infantil y Primaria de CP García Galdeano, Bernart Etxepare IP y CP Doña Mayor. Actividad gratuita.

Juego de pistas ‘Encuentra la torre’. Fortín de San Bartolomé/Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona. 12 h. En euskera. Para menores de 7 a 14 años. Quienes participen deberán localizar en el interior del Fortín la maqueta de ese elemento defensivo gracias a las pistas que irá dando a los menores un soldado de época. Necesario inscribirse a través de la web https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/ o reservar plaza en la máquina expendedora de la oficina de turismo

EVENTOS

‘Tiebas, Corte Real de Navarra’. 18:30 h Conferencias en el edificio concejil. ‘Reconstrucción virtual de un palacio francés’. Adrián Cerezo. ‘La ciencia que esconden los azulejos del Castillo de Tiebas’. Iván Ruiz. ‘El juramento recíproco y el alzamiento sobre el pavés de los reyes de Navarra’. Roldán Jimeno.

‘Orhipean’. Ochagavía. 21:30 h Comienzo de la fiesta en el río. 22 h Ronda por las calles.

6º Día del Cucón de Peralta. Organizado por el Ayuntamiento de Peralta y Consorcio Eder. 10 a 11 h. Visita guiada a olivar ecológico. Salida desde plaza Principal. Apuntarse mediante email: angel.castillejo@aytoperalta.com

VARIOS

Visitas guiadas por la historia y parques de Pamplona en patinete eléctrico de montaña. A partir de hoy viernes. 9.30 a 13.30 h. El recorrido está ideado para cualquier persona interesada, incluidas familias con niños y niñas pequeños, para los que se ofrece un carrito biplaza adosado al patinete. Desde el parque de la Media Luna hacia la catedral, pasando por el mirador del Caballo Blanco… Las visitas se ofrecen en castellano, francés, inglés e italiano y es necesario reservar en la web https://feelnavarra.com/rutas/visita-guiada-en-pamplona/.

Tarde de Karaoke. Casa de la Juventud de Pamplona. 18.30 h.

Masterclass de expresión corporal. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 h. Ciclo ‘A escena con…’. Se utilizará el cuerpo como canal de comunicación mediante diversos juegos teatrales, desarrollando la imaginación y favoreciendo la adquisición de técnicas corporales como la flexibilidad, la desinhibición y sobre todo se dejará volar la imaginación.

FIESTAS

Allo-Día del Calderete y Quintos del 2004. 12 h. Imposición de pañuelicos a los quintos del 2004. 13:30 h. Torico de agua en el Paseo de la Fuente. 14:30 h. Comida de Quintos del 2004 en el bar Izaguirre/Atanes. 14:30 h. Concurso de calderetes en el Paseo de la Fuente. El Ayuntamiento facilitará mesas y sillas y Txorota repartirá pan y vino. 18 h. Encierro de reses bravas con la ganadería de Chusma. Seguido, capea amenizada por los más valientes y para los Quintos del 2004. 21 h Presentación de la orquesta Cuarta Calle. 22 h Torico de fuego 22:15 h. Seguimos tentando a la suerte con bingo. 22:30 h. Cena de los Quintos del 2004 en el Centro Cívico 00:30-04:30 h. Continuación de la orquesta Cuarta Calle. 02:30 h. Gran final de los juegos de habilidad. 04:30-07:00 h. En el Paseo de la Fuente DJ.

Arazuri. 10:30-13 h Juegos Infantiles Disniruña: Deslizadera Hinchable de Agua, Hinchable Wipeout, Ola Multiobstaculos y Fiesta de la Espuma.13-14:15 h Mariachis Los Tenampas en la Plaza. 13 h Vermut Popular. 17-19 h Ronda Copera amenizada con la Txaranga Galtzarra (por el barrio abajo). 19:30-21:30 h Orquesta Edelweiss. 21:30 h Torico de Fuego. 22 h Cena Popular Infantil. 22:30 h Cena Popular Adultos. 00.00 h Bingo de Sobremesa. 01:00-05:00 h Orquesta Edelweiss.Todos los días música en la carpa de los jóvenes.

Artabia. 12 h Txupinazo y que empiecen las fiestas!! 12:30 h Almuerzo popular / Hinchables. 16 h XVII edición del campeonato de mus.17 h Juegos infantiles. 19 h Inauguración de la barra de la juventud.19:30 h Concurso de Play Back. 20:30 h Música con orquesta Volumen. 22 h Cena popular en el frontón. 01:00 h Continuación de orquesta Volumen. 03:00 h DJ. 05:00 h Gaupasa con música de la barraka.

Barásoain-Día de la Igualdad. 11:00 h Parque de Juegos en el frontón.13:30 h XVII Festival de música Manuel Turrillas:“KOKO JEAN & THE TONICS”. 15 h Comida popular. 17 h Ronda copera con la ELEKTROTXUFLA 20:30 h BaraSound Fest IV: LOS DE ABAJO. 21:30 h Toro txiki. 22 h Toro de fuego. 00:00 h BaraSound Fest IV: KAOS ETILIKO, VALDETXEA, JALEO.

Dicastillo-Día del Niño. 10.30 h Dianas con la banda Bizkarra. Recorrido: Plaza de los Fueros – calle Mayor- calle Nueva- calle Montejurra- calle Condesa de la Vega del Pozo- calle San Julián- Plaza del Rebote- calle Nuevacalle Mayor- Plaza de los Fueros. 11:30 h Almuerzo de las Corporaciones (infantil y adulta) en la sala de plenos del Ayuntamiento. 11:45 h Concurso de pancartas y reparto de balones y copos de nieve. 12 h Chupinazo Infantil lanzado por la corporación txiki desde el balcón del Ayuntamiento amenizado por la banda Bizkarra. 12:30 h Parque Infantil. Hinchables en el frontón municipal. Continuará a las 16 h. 15 h Comida Popular en el Centro Cívico. La sobremesa estará amenizada por la txaranga Malababa. A continuación ronda por las calles del pueblo. 19 h Chocolatada infantil en la Plaza de los Fueros ofrecida por la APYMA. 19:30 h Bombas Japonesas en la Plaza de los Fueros. 20 h Verbena Popular con la orquesta Tximista. En el descanso, encierro infantil. 22 h Torico de Fuego. 00:30h Verbena Popular con la orquesta Tximista. Después DJ.

Labiano. 19 h Txupinazo y ronda copera acompañado por la Txaranga Jaiak . 22:30 h Cena popular. Ensalada rusa, pimientos del piquillo a tiras, revuelto de hongos, minifritos variados. A elegir “Carrilleras de cerdo a baja temperatura en salsa con patatas” o “Ajoarriero”. Tarta de hojaldre. Café, pan, vino y licores. 28 €. Menú infantil (menores de 12 años y como mínimo 10 niños): espaguetis con tomate y jamoncitos de pollo con patatas. Helado. Pan, refrescos y agua mineral. 12 €. Comprar bonos en Larrazkoa durante los días sábado 20 de 13-15h y de 20-22h y el domingo 21 de 13-15 h. 01:00-5:30 h Bailables con Dj David Ibero. Después gaupasa en la sociedad Larrazkoa.

Legasa. 8 h Dianak. 9 h Kalejira. Durante la mañana habrá juegos infantiles. 16:30 h Campeonato de mus. 18 h Gigantes. Después chocolatada. 20-22 h Bizphiru Música. 22 h Toro de fuego. 00:00 h Bizphiru.

Lekaroz. 10 h Dianas. 14 h Comida de jóvenes en el merendero. 18 h Gigante Tukuketa. 21:30 h Mutil-dantzak, gaita y larrain-dantza. 23 h Conciertos: Kurkuma, Goroldio, Kamuts e Irati 58.

Lerga. 12 h. Preparación de calderetes con conejos. Habrá premios. 12.05 h. Juegos tradicionales y de circo en la Plaza. 15 h. Concurso y comida de los calderetes en la Sociedad Mendi Andia. 17.30 h. Campeonato de mus y brisca en la Sociedad. 18 h. Actuación de Gorriti y el Arca de Noé. 20 h. Bingo en la plaza. 20.30 h. Bailables a cargo del DJC Laura y María. 22,00 h. Toro de fuego. 00.00 h. Verbena popular a cargo del DJC Laura y María.

Marcilla-Día de las Peñas. Ganadería del día: Merino Gil. Director de Lidia: Jesús Ramos, Rubén Álvarez y Mikel Morillas. 9 h Diana con Charanga El Cohete. 9:15 h Encierro por la c/Puente. Después encierro por la Pza del Póstigo. 12:30 h Pasacalles con los Gigantes.13 h Ronda de peñas acompañadas por Los Artistas del Gremio.13:30 h Encierro chiqui y disparo de bombas japonesas 15 h Comida de peñas Pza del baile. 16 h Animación Infantil: Scape Room. 16:30 h Concierto en la Sociedad con Los Artistas del Gremio (sólo socios).17:30h Salida de las peñas del concierto con la Charanga El Cohete. 18 h Charlotada para las peñas en la plaza del Póstigo. 19:30 h Encierro por la c/Nueva. 20 h Felpudas Sound Festival (FSF), organizado por la peña El Petardo. 23:30 h Toro de Fuego Infantil y a continuación Toro de Fuego. 00:00 h Encierro nocturno en la plaza del Póstigo. 01:00 h Verbena popular en la Pza de la Cava con la orquesta Kojo Mantek. 02:30 h Bocho con la Charanga El Cohete.

Miranda de Arga-Día de la juventud. 11 h Almuerzo popular en el exterior de los bajos de la biblioteca, amenizado por Los Mirandeños. 12 h. Ronda por los bares acompañados de la taranga Forris’tar. 13 h. Espectáculo infantil ‘Jolgorio Mix’ en el frontón. 15 h. Comida de l@s jóvenes en el Centro Cívico, amenizada por la Txaranga “Forris’tar. 17 h. Carrera ciclista 18 h Suelta de vaquillas por el recorrido tradicional, amenizada por la Txaranga Forris’tar. 20.30 h. a 21.30 h. Actuación de Rojillos Blues Band en El Portal. A continuación Bingo a favor del Castillo. 22 h. Se correrá un “torico de fuego”. 00.00 h. Actuación Txaranga Forris’tar. 01.00 h. Concierto de Rock Impedanzia.

Murieta-Día del Niño. 10 h Dianas y Pasacalles. 11 h Parque Hinchable a cargo de Disniruña. 12:30 h Santa Misa con procesión en honor a San Esteban Protomártir. Acompañan los gigantes y gaiteros. 13:30 h Baile de gigantes en el frontón acompañados de los gaiteros. 17 h Campeonato relámpago de mus en la barraca. 17:15 h Continuación parque hinchable. 17:30 h Reparto de carne y patatas para los calderetes. 18:30 h Pasacalles con la txaranga Multil Gazteak. 19 h Calderetada en el Parque de los Estelares. 20 h Bombas japonesas para los peques. 20:30 h Disfraces para los pequeños acompañados por la orquesta Kresala y chuches para los participantes. 22 h Toro de fuego para los peques y otro para mayores. 22:30 h Cena de los calderetes en el polideportivo con vino para los participantes. 00:30 h Orquesta Kresala hasta la madrugada.

Murillo el Fruto-Día de la Juventud. 12 h. Exhibición de aizkolaris en la plaza del ayuntamiento. 15 h. Comida de la juventud en el centro socio-cultural y concierto a cargo del grupo Mariachi Zacateca. 18 h. Desencajonamiento de vacas en la plaza. 18:15 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Arriazu de Ablitas. 19:30 h. Suelta de vaquillas en la plaza amenizada por la txaranga Malatxo (la asociación juvenil tendrá reservada la grada pequeña de la plaza). 20:50 h. Ronda por las calles con la txaranga Malatxo, gigantes, cabezudos y triquitoros. 22 h. Toro de fuego. 22:15 h. Cena de la asociación juvenil en el centro socio-cultural. 23h. Ronda por el pueblo con la txaranga El Garrafón. 00:00 h. Suelta de vaquillas nocturnas en la plaza a cargo de la ganadería Ustárroz de Arguedas, acompañados por la txaranga El Garrafón (la asociación juvenil tendrá reservada la grada pequeña). 01:00 h. Ronda nocturna a cargo del grupo Lokomotores.

Noáin. 10 h. Animación musical con la Fanfarre de la Escuela de Música de Noáin. 11 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Noáin acompañada de los Gaiteros de Pamplona. 13 h. Espectáculo infantil “Portamundos” a cargo de Compañía Levelibular en la plaza San Miguel. 13 h. Misa navarra para nuestras personas mayores en la parroquia San Miguel amenizada por la Escuela Navarra de Jotas. 13 h. Vermut con cante y baile a cargo de Raticos Güenos y Alegrías de Burlada, en la carpa de la plaza de los Fueros. 14 h. Comida para jubilados/as y baile con el Grupo Charango en el Centro Cívico, previa inscripción en el Centro Cultural. 16 h. Campeonato relámpago de mus en la carpa de la plaza de los Fueros, previa inscripción en el Centro Cultural, con importantes premios en metálico. Los premios se entregarán en la carpa al finalizar el campeonato. Acto coordinado por el C.C. Bidea en beneficio de la Fundación Síndrome de Dravet. 18 h. Espectáculo para público infantil-familiar “Carabín Carabán” a cargo de la Compañía Almozandia en la plaza de los Gigantes. 18 a 22 h. Actividades dirigidas al público de 12 a 16 años: Cine 5D, Rocódromo Hinchable y Cabinas De Fórmula 1, en el Parque de los Sentidos (en la zona de la fuente circular). 18:30 a 20 h. Suelta de vaquillas en los pisos de Mocholí con reses de la ganadería Alba Reta animada por discomóvil Nemux. 19 a 20:30 h. Tardeo para la juventud en la Zona joven/Gazte gunea con Mariachi Pantxo Balbuena. 21 a 22 h. Baile en la plaza de los Fueros con la orquesta La Resistencia. 21:30 h. Encierro de toricos de rueda y agua en el recinto de las vaquillas de los pisos de Mocholí. A continuación, toro de fuego. 22:30 h. Cena para chicas y chicos de 12 a 16 años en la carpa de la plaza de los Fueros, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com. Queda prohibido el consumo de alcohol. 22:30 a 01:00 h. Cena autogestionada para la juventud en la Zona joven/Gazte gunea con música a cargo de las cuadrillas. 01:00 a 04:00 h. Baile en la plaza de los Fueros con la orquesta La Resistencia. 04:00 a 08:00 h. Espacio alternativo de ocio nocturno en la Zona joven/Gazte gunea con DJ Risas. Colectivo E.

Obanos-Prefiestas. 17:30 h FINAL Torneo Frontenis. 19:30 h Trofeo Villa de Obanos. CD Infanzones-CD Mendi. 21 h Ronda Copera con la Txaranga Berriak. 22:30 h Cena Autogestionada. En el bar centro San Guillermo. 01:00 a 5:00 h DJ Iñigo Zabalegui.

Ribaforada.10 h. Almuerzo popular en el parque Pignatelli, con reparto de sardinas asadas. 11,30 h. En la plaza San Francisco Javier para los niños y niñas, ‘Bardenas Ecuestre’, Paseos en pony y trashumancia y espectáculo con becerras en la calle San Blas. 14 h. Comida popular del día de las Peñas en el Ribaforada Arena. Organizada por la Comisión de Peñas. 16 a 17,30 h. En el Ribaforada Arena, sesión de Dj USB. 17,30 h. Pasacalles con la Banda de Música y charanga de las peñas, desde el Ribaforada Arena hasta el Barranco. 18 h. En el Barranco, desencajonamiento de un toro y a continuación desencajonamiento de reses bravas. Ganadería: Ustárroz de Arguedas. Director de lidia en la calle: Carlos Salvatierra. Director de lidia en la plaza: Víctor Navas. 18,30 h. Novillas para las Peñas y vacas en la plaza y en la calle. 19,30 h. Actividad infantil, Escuela de Circo en la calle Caballeros Templarios. 20 h. Recorrido de las peñas, con la charanga Desbarajuste. Peñas: El Txoko, La Herba, El Escuadrón, Las Leonas, El Txambre (reparto de bocadillos), La Txusta, la Rati-Pe, katxitxis y Etxartea. 20,30 h. Tradicional encierro de reses bravas. 20,40 h. Encierro simulado txiqui por la calle San Blas. 21,30 a 01,30 h. Apertura del Club Juvenil para los niños/as nacidos de 2010 a 2015. 23,30 h. Verbena en el Barranco con Jamaica.

Vidángoz. 11:30 h Juegos infantiles. 19 h Merienda del queso y chocolatada. 19:30 h Bailables con Chuchin Ibáñez. 22 h Torico de fuego. 22:30 h Cena de la Llega. 01:00 h DJ Julen.

Yesa. 12 a 14 h. Parque infantil en la pista multideporte de las piscinas. Fiesta del agua. 12 h. Misa solemne en honor de casados, solteros y todo el que quiera acudir. 12 h. Encierro chiqui con toros sobre ruedas. 14 h. Paellada popular en el Rebote. 17 a 19 h. Parque infantil. 18 h. Campeonato intercuadrillas. 20 h. Pasacalles con la charanga de Yesa. 20.30 a 22.15 Sesión de Baile. 22.15 h. Toro de agua. 22.30 Pasacalles. 23 h. Cena de cuadrillas. 1 a 5 h. Sesión de baile con concurso de disfraces de adultos en el intermedio