FLAMENCO ON FIRE

Juan Villar & Nono Reyes. Balcón del Ayuntamiento de Pamplona.12 horas.

Javier Ruz & Carlos Urroz. Balcón del Hotel La Perla. 12.45 horas.

José María Velázquez-Gaztelu, Pepe Lamarca & Corral de la Morería. Nuevo Casino de Pamplona. 13.30 horas. Galardón Fundación Flamenco on Fire.

‘El legado’ (Manolo Sanlúcar). Civivox Condestable. 18 horas. Documental dirigido por Juanma Suárez y producido por Enrique Guzmán.

Rafael Riqueni: ‘Íntimo’. Palacio Ezpeleta de Pamplona.19.45 horas. Rafael Riqueni coloca la música por delante de la técnica y crea, si es preciso, nuevos acordes para transmitir el mensaje. Su discurso es un despliegue de la emoción que se escapa de los pentagramas. El alma desdoblada en trémolos. Parpeos y fuentes, sonidos de rocas con texturas inventadas. También calles que transitan una memoria por siempre compartida…

María José Llergo: 'Sanación'. Baluarte. 21.30 horas. ‘Grandes Conciertos’. El flamenco de María José Llergo está aderezado con todo tipo de sonidos, pero presume de raíces: árabes y hondas, luminosas y oscuras, plagadas siempre de bellos melismas que acuden al pasado a beber para proyectarse en el presente. ‘Niña de las dunas’, su primer tema -totalmente do it yourself-, junto al guitarrista flamenco Marc López, sorprendió a aficionados y curiosos, como el disco en el que se incluye y que ahora nos presenta, ‘Sanación… Entradas 26/36 €.

MÚSICA

Jimmy Barnatán con Enrique Villarreal. Mesón del Caballo Blanco, Pamplona. 20 horas. Ciclo de conciertos.

Adriana Olmedo y Nerea Bonito: ‘Baila-dantza’. Plaza del Complejo Cultural de Barañáin. 20 horas. Ciclo ‘Terraza con Arte’. Kika y Kuka van a bailar con el público todas las canciones de su repertorio: Canciones modernas como Happy, Monkey Dance, Madre Tierra, Don´t go yet, canciones para público infantil como Baby shark, cantajuegos, o canciones clásicas como Grease, o rock de los 70 para los cuarentones. Entrada libre hasta completar aforo.

‘The Road’. Plaza Consistorial de Villava. 20 horas. Música y show con Rafa Alcaiza (guitarra) y Xabier Artieda (voz). Propuesta musical teatralizada con versiones conocidas de David Bowei, Tina Turner, Elvis, Extremoduro, Tequila, Berri Txarrak, Mikel Laboa, entre otros.

‘El pañuelo de Pepa’: Pepe Colina, Javier Rivero y Bandolero. Barásoain.13:30 horas. ‘XVII Festival de música Manuel Turrillas’.

DANZA

Bailables de Txistu y Gaita. Plaza del Castillo, Pamplona. 19 a 21 horas. Con las Bandas de Gaiteros y Txistularis de Pamplona.

TEATRO

'Kinki Games'. Plaza Eguzki de Mutilva. 20 horas. Con Amico Teatro. Director Ángel Sagües. Ion y Txori Amico siguen a su rollico. Al ritmo de la música y del buen humor nos ofrecen una exhibición de pruebas físicas y deportivas. Un espectáculo ágil y refrescante. Señorías... ique comiencen los Kinki Games!

CINE

‘Un lugar tranquilo 2’. Plaza Alfredo Floristán, Milagrosa. 22 horas. Ciclo ‘Noches de cine’. Entrada gratuita.

LITERATURA

Curso de Verano ‘Espíritu Crítico y Materia Literaria’ y Feria del Libro de Urroz Villa. 10.30 a 12 h. ‘Libros para alimentar el espíritu crítico’. Mesa interactiva dirigida por Javier Otazu (economía de la conducta) y Juan Ignacio Ursúa (Asociación Kratos). 12.30 a 14 h. ‘Autores libres, críticos y malditos’. Conferencia de Santiago Arellano Hernández, profesor de literatura. 14.30 h. Comida. Tiempo libre.18:30 h Iglesia de la Asunción abierta (rosario y misa). 19.30 h. Visita guiada por la villa y sus librerías, con Javier Garisoain, el librero de Urroz. 20 h. ‘Libros en los altares: visita guiada al retablo parroquial’. A cargo de las historiadoras del arte Mercedes y Asunción Orbe. 21 h. ‘Cena con menú quijotesco en el Asador Lizarraga’. Dirección de Ingrid Vindel. especialista en clásicos del Siglo de Oro. Necesaria inscripción previa (desde 15 euros) curso y/o cena.

CON NIÑOS

‘La cabina fantástica’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. 23 al 28 de agosto. Hoy, a las 18 horas. Obra inspirada en el libro ‘Cuentos por teléfono’, del escritor Gianni Rodari, y se creó para el ‘Festival Brif Braf Bru’, cuya primera edición se celebró en el barrio pamplonés de la Txantrea en 2020. Marcando un número de teléfono podrás escuchar ¡hasta 99 cuentos! Algunos de ellos del propio Rodari y muchos otros, creados y narrados por alumnado de los centros de Infantil y Primaria de CP García Galdeano, Bernart Etxepare IP y CP Doña Mayor. Actividad gratuita.

Taller ‘Construye tu muralla’. Fortín de San Bartolomé/Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona.18 horas. Actividad infantiles en euskera. Utilizando arcilla, madera, canicas y cuerdas, la propuesta es modelar lienzos, portales o baluartes. Los menores recibirán previamente una pequeña sesión con fotografías o vídeos de rincones de las fortificaciones y se les explicará cómo se construían las murallas en época moderna. Actividad gratuita, con aforo limitado (35 plazas). Necesario inscribirse a través de la web https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/ o reservar plaza en la máquina expendedora de la oficina de turismo

Juego de pistas ‘Caminante no hay camino’. Fortín de San Bartolomé/Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona. 12 horas. En euskera. Para menores de 7 a 14 años. Se realiza en el exterior de la fortificación y llevará a los menores a aprender algo más sobre la Ruta Jacobea a su paso por la ciudad. Necesario inscribirse a través de la web https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/ o reservar plaza en la máquina expendedora de la oficina de turismo

VARIOS

Visita guiada gratuita a la exposición ‘Lilura: Poemas Mágicos’. Bertiz. 17:30 h. Muestra del artista Mikel Belascoain en el marco del programa Kultur 2022. Con la presencia de Holly Miranda, compositora de la música de las esculturas del punto expositivo ‘Un Bosque’.

Clase de Danza Fit. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Esta sesión, impartida por Alexandra Modrean, pone fin a la propuesta de ‘En forma con…’. Se realizarán ejercicios aeróbicos al ritmo de música latina (merengue, samba, reggaetón, cumbia y salsa), todo ello desde una actitud positiva y alegre.

FIESTAS

Allo-Día del Niño y Quintos del 2002. 10:30 h. Imposición de pañuelicos a los Quintos del 2002. 11 h. Imposición de pañuelicos a los niños nacidos en el año 2019. Seguido se impondrá pañuelicos a los niños nacidos en el año 2020 y 2021. 11:45 h. Imposición de pañuelicos al Ayuntamiento Txiki. Toma de posesión del cargo y entrega del bastón de mando. 12 h Txupinazo tiki amenizado por la txaranga Los Virtuosos y por la comparsa de gigantes y cabezudos, con bandeo de campanas. Seguidamente ofrenda floral al Santo Cristo de las Aguas de la nueva Corporación, acompañados por la charanga local Los Virtuosos y bandeo de campanas. 13:30 h. Torico de agua en el Paseo de la Fuente. 14:30 h. Comida de los Quintos del 2002.18 h Encierro de reses bravas con la ganadería Eulogio. Seguido, capea animada por los Quintos del 2002. 19 a 21 h Desfile de disfraces en el hoyo de la fuente animado por Carlos Txiki Disco. 21 h. Música variada a cargo de la orquesta Malassia. 22 h Torico de fuego en el Paseo de la Fuente 22:15 h. Continuamos con el bingo. 22:30 h. Cena de los Quintos del 2002. en el Bar de las Piscinas. 00:30-04:30 h. Continuación de la orquesta Malassia. 02:30 h. ¡Animaros! Ya se va acercando la final de los juegos de habilidad. 04:30-07:00 h. En el Paseo de la Fuente DJ. 05:00 h. En el Paseo de la Fuente, fiesta de la espuma.

Arazuri. 11:30 h Entrega de pañuelos a los bebés. 12 h Txupinazo.12:15 h Juegos infantiles Disniruña. hinchables y barredera. 13 h Finales de Mus y Pintxazo. Final de Mus Txiki. 15 h Calderetes. 15:30 h Concurso Postres. 16-18 h Juegos infantiles Disniruña: hinchables y barredera. 18 h Ronda Copera con Disfraces “Personajes infantiles” por el barrio arriba con la txaranga Galtzarra de Zirauki. 20-22 h Animación Musical con Jon Esnaola. 22:30 h Torico De Fuego. 01:30 h Hora Loca. 01:00-05:00 h DJ Vilchez. Todos los días, música en la carpa de los jóvenes.

Barasoain-Día Infantil. 11 h Parque infantil en el frontón. 13:30 h XVII Festival de música Manuel Turrillas: ‘El pañueño de Pepa:’ Pepe Colina, Javier Rivero, Bandolero. 18 h Teatro ‘El circo de las ranas’. 19:30 h Toro refrescante. 20:30 h Bailables con la orquesta Éxito acompañados de los cabezudos de Barasoain y Garinoain. Toro Txiki en el descanso. 22 h Toro de fuego. 00:30 h Verbena con la orquesta Éxito. Noche de disfraces.

Dicastillo-Día de la Mujer. 10:30 h Dianas con la banda Bizkarra. 12 h Misa Mayor en honor a nuestra patrona la Virgen de Nievas. Seguidamente procesión y ofrenda floral de los niños y niñas a la Virgen. 13 h Lanzamiento de bombas japonesas en la Plaza de los Fueros. 13:30 h Chistorrada y pancetada ofrecida por los Jubilados y amenizada por la banda Bizkarra. 15 h Comida de mujeres organizada por la Asociación El Cotarro en la casa de cultura Joaquín Madurga. 17:30 h Actuación de Pancho Balbuena para amenizar la sobremesa y a cuantos y cuantas quieran acudir para disfrutar de la velada. 18:30 h Carrera de Carretillas en la Plaza de los Fueros. 20 h Verbena popular a cargo de la Orquesta Caramelo. En el descanso encierro infantil. 22 h Torikawa. 00:30h Verbena Popular con orquesta Caramelo y baile de disfraces.

Legasa. 15 h Bertiz Abentura Park. 20 h Cohete. Después, danborrada y cabezudos. 21 h Zopas en la posada Kattalin. 00.00-04:00 DJ Txingudi.

Lekaroz. 10 h Dianas. 13:30 h Comida de jóvenes. 17 h Campeonato de mus. 18 h Fiesta de disfraces infantil y chocolatada. 19 h Concurso de tortillas de patata. 21:30 h Mutil-dantzak, gaita y larrain-dantza.

Lerga-Festividad del Patrón. 11 h. Ronda de acordeonista por las calles del pueblo.11.15 h. Recepción de autoridades en la Casa Consistorial. 11.30 h. Misa solemne, seguida de procesión en honor a nuestro patrón San Martín, acompañada por acordeonista. 13.30 h. Lunch popular en la Sociedad Mendi Andia amenizado por acordeonista. 17 h. Pintacaras para los niños y después... 18 h. Chocolatada infantil en la Sociedad Mendi Andia. 18 h. Campeonato de mus y brisca. 19 h. Encierro txiki desde el granerico. 20 h. Sesión de baile amenizado por la orquesta Equus. 20.30 h. Bingo en la plaza. 22 h. Toro fuego. 22.30 h. Cena popular pollos con patatas. 00.00 h. Verbena popular con la orquesta Equus.

Miranda de Arga-Día infantil. 11 h. Aurora cantada por los niños y niñas, en la plaza de la iglesia. 11 h. Dianas con la Txaranga Forris’tar. 11.15 h. Misa en la Iglesia Parroquial con ofrenda de los niños y niñas a la Virgen del Castillo. 11.45 h. Salida de la Iglesia y ronda con los Gigantes y cabezudos desde la plaza de los Fueros, calle Carranza, calle Padre Janáriz, calle Daoiz, calle Virgen del Castillo, calle Baja y avenida San Juan, acompañados de los Gaiteros de Estella. A las 12.15 h. Aperitivo ofrecido por la APYMA Virgen del Castillo, en el Frontón. 12.15 a 14.15 h. y de 17 a 18.30 h Fiesta infantil con juegos de ludoteca, hinchables, portería, pista Ferrari de pedales, barredora humana y parque de juegos tradicionales, en el campo de fútbol, piscina y frontón.A las 18 h. Suelta de vaquillas por el recorrido tradicional, amenizada por la Txaranga Forris’tar. 19.30 h. Baile de la Era en El Portal con los Gaiteros de Estella. 20.30 a 21.30 h. Actuación en El Portal de la Orquesta Kresala. A continuación, Bingo a favor del Castillo. 22,00 h. Se correrá un “torico de fuego”. 00.30 h. Actuación en El Portal de la Orquesta Kresala.

Murieta. 12 h Disparo del cohete anunciador de las fiestas desde el balcón de la casa consistorial, amenizado por la txaranga Mutil Gazteak. 12:15 h Imposición de pañuelos a los txikis en el salón de actos del Ayuntamiento. 12:30 h Escudilla en el Ayuntamiento. 14 h Paseo con la txaranga Mutil Gazteak.por txabiskes y bares. 15 h Comida popular de la juventud en el frontón. 17 h Pasacalles con la txaranga Mutil Gazteak. 18 h Actuación de Arno Ganadería con sus animales en el helipuerto. 20:30 h Presentación de la Orquesta Dolche. 21:30 h Disfraces para mayores con entrega de premios. 22 h Cohetes, bengalas y toro de fuego en el frontón. 22:30 h Cena popular en el polideportivo a cargo de Catering Sarayola con sorteo de premios. Venta de tickets en el Bar Etayo y en el polideportivo. Fecha tope: 22 de agosto. Menú Adultos: Ensalada Sarayola, langostinos al ajillo, fritos, bacalao piperrada, carrilleras, sorbete o goxua, vino, café y copa. Precio: 25 €. Menú Infantil: Pate, croquetas, mini pizza (puede ser modificado) hamburguesas, petis o natillas, refrescos. Precio: 10 €. 00:30 h Verbena con Dolche.

Murillo el Fruto-Día del Niño. 10:30 h. Bombas japonesas en la plaza del ayuntamiento. 11 h. Ofrenda floral en la parroquia. 11:15 h. Recepción de autoridades txikis en la sala de plenos del ayuntamiento.11:30 h. Lanzamiento de cohete txiki y tirada de chuches desde el balcón delvayuntamiento. 12 h. Teatro infantil Kimera en la plaza del ayuntamiento. 16:30 a 17:30 h. Encierro txiki por el recorrido habitual. 18 h. Desencajonamiento de vacas en la plaza.18:15 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez de Funes. 19:30 h. Suelta de vaquillas en la plaza, amenizada por la txaranga Malatxo. 20:50 h. Ronda por las calles con la txaranga Malatxo, gigantes, cabezudos y triquitoros. 21 h. Fiesta de DJ's organizada por la peña El Bujjero SA en C/Mayor 36, frente a la casa del enterrador. 22 h. Toro de fuego. 00:30 h. Concierto noche a cargo de la discomóvil C en el centro socio-cultural.

Noáin.11 h. Salida de la Comparsa Gigantes y Cabezudos de Noáin acompañada de los Gaiteros de Pamplona. 12 a 14 h. Parque infantil en la plaza San Miguel con Navar Producciones: recinto de ludoteca-hinchables, tobogán, tragabolas, portería y 2 futbolines. 12:30 h. Desfile de las cuadrillas de jóvenes a lo largo de la calle Real y hasta la plaza de los Fueros. Este año, como novedad, las cuadrillas que lo deseen presentarán, además de sus carrozas y disfraces, las pancartas que hayan preparado para la ocasión. 13 h. Llegada del desfile de cuadrillas a la plaza de los Fueros, animado por disco móvil Nemux y posterior pasacalles hasta la comida de la juventud. En el recorrido de vuelta cada cuadrilla deberá guardar la carroza en su bajera. Quienes no lo hagan correrán con los gastos de la retirada de la misma de la vía pública. 14:30 h. Comida para cuadrillas de jóvenes en el frontón del C.P. San Miguel, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com. La organización no servirá alcohol. 14:30 h. Comida para “Entreverados/as”. Si estás en esa larga edad de transición entre la juventud y la vejez y no encuentras tu rincón gastronómico en la fiesta... ¡esta es tu comida! En la carpa de plaza de los Fueros, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com. En la sobremesa, animación musical con Fidel, El Hombre Orquesta. 16 h. Pasacalles de cuadrillas acompañadas de Los Artistas del Gremio desde el frontón del colegio hasta la carpa de la Zona joven/Gazte gunea. 17 h. Entrega de premios a las cuadrillas ganadoras del desfile de la juventud en la carpa de la Zona Joven/Gazte gunea. 17 h. Competición fútbol plaza y 3x3 basket en la plaza Batalla de Noáin. 17:30 a 20 h. Fiesta con DJ Mikel Sevillano en la carpa de la Zona joven/Gazte gunea. 18 h. Espectáculo infantil “Un, dos, tres…Magia!!” con Madiber en la plaza de los Gigantes. 18 h. Partidos de cesta punta en el frontón Bidezarra. 18:30 a 20 h. Suelta de vaquillas en los pisos de Mocholí con reses de la ganadería Hermanos Ganuza animada por disco móvil Nemux. 19 h. Escape room callejero con Escape The City dirigido a chicas y chicos de 12 a 16 años, en el Parque de los Sentidos (en la zona de la fuente circular). ¡Ven con tu cuadrilla y participa! 20:30 h. a 22 h. Baile en la plaza de los Fueros con la orquesta Nueva Etapa. 21:30 h. Encierro de toricos de rueda y agua en el recinto de las vaquillas de los pisos de Mocholí. A continuación, toro de fuego. 22:30 h. Cena para chicas y chicos de 12 a 16 años en la carpa de la plaza de los Fueros, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com. Queda prohibido el consumo de alcohol. 22:30 a 01:00 h. Cena autogestionada para la juventud en la Zona joven/Gazte gunea con música a cargo de las cuadrillas. 01:00 a 04:00 h. Baile en la plaza de los Fueros con la orquesta Nueva Etapa. 04:00 a 08:00 h. Espacio alternativo de ocio nocturno en la Zona joven/Gazte gunea con DJ Risas.

Ribaforada. 10 h. Almuerzo popular en el parque Pignatelli, con reparto de chistorra, panceta, pan y vino. 10.45 h. Imposición de pañuelicos a la Corporación Infantil en el Salón de Plenos. 11 h. Lanzamiento del chupinazo por la Corporación Infantil. Se repartirán caramelos y gusanitos donados por ASPIL. 11.15 h. Pasacalles desde el Ayuntamiento con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañada por los Gaiteros de Ribaforada, hasta la Peña Etorkizuna. Seguidamente, encierro simulado txiqui para los niños/as en la calle Caballeros Templarios (muralla). Organiza: Peña Etorkizuna. Colabora: Comisión de Festejos. A continuación pasacalles desde la Etorkizuna, por las calles de la localidad, finalizando en la plaza del Ayuntamiento. 11.30 h. Imposición de pañuelos a los usuarios y usuarias del Centro de Día de Ribaforada acompañados por la Escuela de Jotas de Ribaforada. 13.30 h. Comida para los niños/as nacidos/as a partir del 2015, en el bar de las Piscinas. Espectáculo de magia a cargo del Mago Tután en las piscinas con música y globoflexia. 17.30 h. Pasacalles con la Banda de Música desde la Plaza San Francisco Javier. 18 h. En el Barranco, desencajonamiento de un toro y a continuación desencajonamiento de reses bravas. Ganadería: Merino Garde de Marcilla. Director de lidia en la calle: Carlos Salvatierra. Director de lidia en la plaza: Jonathan Lite. 18.30 h. Vacas en la calle, y en la plaza 3 novillas para los quintos/as. 20.30 h. Tradicional encierro de reses bravas. 20.40 h. Encierro simulado txiqui por la calle San Blas. 21.30 a 01.30 h. Apertura del Club Juvenil para los niños/as nacidos desde 2010 a 2015. 23.30 h. Verbena en el Barranco con Cuarta Calle.

Sesma. 11 h Almuerzo popular, con la colaboración del Club de Jubilados. 11:30 h. Gran final del XIX Campeonato de Mus. 12:45 h. Pasacalles con la comparsa de gigantes y cabezudos. 13 h. Misa dedicada a las mujeres cantada por el Corico Virgen del Carmen. Posteriormente, aperitivo en compañía de los gigantes y cabezudos. 15 h Comida popular en la plaza, animada por la charanga Peñalén. 18 h Encierro y capea con reses de la ganadería Pedro Domínguez, amenizado por la charanga. Exhibición de recortadores locales. 20 h Actuación de Jimenos Band: “Grandes maestros de la música española”. 21:15 h. Poteo con la charanga Peñalén. 21:45 h. Toro de fuego con la colaboración de la peña El Kopón. 00:00 h. Pobre de mí.

Vidangoz. 11:30 h Hinchables. 16:30 h Recogida de la llega.16 h Hinchables. 20:30 h Bailables con Fidel.00:00 h DJ Fidel.