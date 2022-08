Idris Elba: "Me gusta dar vida a hombres vulnerables"

El director de 'Everest', Baltasar Kormákur, nos trae otro thriller de acción donde el hombre se enfrenta a la naturaleza. Idris Elba, que se dio a conocer por su papel en 'The Wire', se transforma en un padre desconectado de sus hijas que intenta recuperar su confianza en el corazón de África, en el pueblo de la madre de ellas. Allí enfrentan sus miedos y a un león en plena cacería de humanos. 'La bestia' muestra a un Elba menos atlético, en el papel del doctor Nate Samuels. La cinta está muy lejos de cualquier cosa que haya hecho Elba antes.

Baltasar Kormákur es un experto en el género del hombre contra la naturaleza.

Sin duda. Nosotros llevábamos tiempo hablando de rodar una película juntos. Me gusta el elemento de supervivencia en este filme, porque es un gran aporte a su narrativa, y Bob ha hecho contribuciones sensacionales a ese género. Pensé que era el director adecuado para hacer esta película donde la supervivencia se convierte en el escenario con el que enviar un mensaje sobre la naturaleza.

El personaje se parece poco a los papeles que usted acostumbra a interpretar.

No es un héroe de acción ni un superhéroe, no sabe ni sujetar un arma. Es un tipo de Nueva York, un padre de familia que se encuentra en una terrible situación, y ese fue precisamente el atractivo para mí. Yo nunca me he visto perseguido por un león, pero estoy seguro de que reaccionaría exactamente igual que Nate. Ha sido muy excitante interpretar un papel sin los artilugios que los héroes de acción suelen tener a mano. Me gusta dar vida a hombres vulnerables, hombres que se cuestionan como padres y como esposos.

-¿De qué manera se relacionó con las actrices que interpretan a sus hijas en la película?

Pasamos mucho tiempo en una mesa con el guion, hablando y comentando cada escena. Para nosotros era importante que ellas entendieran las características de su relación con el padre. Fueron días ricos, cargados de comunicación y que nos permitieron conocernos en profundidad. Son adorables las dos y me aseguré de que no se sintieran intimidadas, de que se acercaran a mí cuando quisieran. Al final del rodaje nos sentíamos como una familia.

¿Es difícil rodar escenas contra una bestia creada por ordenador?

El mayor reto fue calibrar el nivel de terror que debía mostrar en cada momento. Este es un hombre que no pelea y mucho menos contra un león. Necesité diseccionar las escenas para entender cómo rodarlas. Insisto, este no es un tipo experto en pelear sino un hombre normal y corriente que se encuentra en una situación extraordinaria.

Sin duda la naturaleza es fundamental en la película. ¿Cómo fue rodar en Sudáfrica? ¿Era necesario viajar hasta allí?

Sí. Es necesario mantener cierto nivel de autenticidad en una cinta de estas características. El escenario en el que ellos se encuentran les mantiene aislados, les obliga a interiorizar el exterior. Al mismo tiempo, es la casa de la madre de las niñas. Para mí era importante mostrar el hábitat del león, porque el paisaje ofrece textura a la pantalla. El miedo encuentra sus raíces en la naturaleza: el miedo de esta familia al futuro sin la madre, el miedo del león hacia los hombres, el miedo hacia el animal. Creo que el público apreciará el resultado porque la cámara les invita a viajar con los personajes a este lugar paradisíaco. Quiero resaltar que aparte del león, el resto de la película está rodado en África y no hay escenas por ordenador.

Las historias de bestias son comunes en Hollywood, pero aquí hay cierta sensibilidad hacia el león.

Sin duda esta película está construida con los hilos del género de las criaturas salvajes, pero era importante para mí que mi personaje no se convirtiera en un héroe ni que el león fuera una bestia horrenda. Es un animal acorralado por los hombres. Es una historia basada en hechos reales en esa parte del mundo. Me pareció necesario mantener el máximo de realidad que pudiéramos porque no quería convertir al animal en el villano. Los leones no suelen atacar a los humanos, pero en este escenario investigamos cuál sería el resultado de una fiera tomándose su venganza.

A pesar de no ser un héroe, se le aprecia en buena forma física.

Para ser honesto, tuve que ensayar las escenas de acción porque Baltasar quiso rodar los momentos de mi personaje con la bestia una sola vez, sin repeticiones. Me vi obligado a ensayar y ensayar durante horas para aprender bien toda la coreografía. Eso me ayudó a prepararme físicamente porque era una rutina de ejercicios que hice durante horas en las tres semanas de rodaje.