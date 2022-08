Música para todos los gustos en el Festival Manuel Turrillas

Festival de Música Manuel Turrillas ha presentado el programa para su XVII edición. El pañuelo de Pepa, Koko Jean & The Tonics, Chicas de la Habana y Lerles Trío son los grupos que compondrán el festival, que coincide con la celebración de las fiestas de Elha presentado el programa para su XVII edición.son los grupos que compondrán el festival, que coincide con la celebración de las fiestas de Barásoain

EL PAÑUELO DE PEPA

En ocasiones, los que buscan la calma y la serenidad en el mundo de los sonidos y de la música se encuentran con pequeñas joyas que iluminarían el rincón más oscuro. Esto sucede con El pañuelo de Pepa, disco que nos han regalado el pianista cubano Pepe Rivero y el contrabajista pamplonés Javier Colina. Para este concierto compartirán escenario con el músico madrileño José M. Ruiz ‘Bandolero’, versátil percusionista flamenco que ha hecho de los ritmos caribeños algo propio. Así, el trío nos brindará un hermoso diálogo musical entre Europa y el Caribe.

En efecto, siendo casi un epílogo de lo que un día comenzaran Colina y Bebo Valdés tras su grabación en Nueva York del 'Live at the Village Vanguard', El pañuelo de Pepa es un intenso y emocionado homenaje a la música cubana, al danzón y las contradanzas compuestas por el legendario pianista cubano Manuel Saumell Robredo, y también a Bebo, el pianista que falleció en marzo de 2013. Algunas de las composiciones destacadas que sonarán en el concierto son 'Me matas' o 'Pa’ bebo' de Pepe Rivero y también 'El pañuelo de Pepa' y 'La quejosita', ambas en homenaje a Saumell.

El pamplonés Javier Colina está considerado uno de los mejores contrabajistas de la actualidad lo que le ha llevado a compartir escenario con grandes figuras de la música como Tete Montoliu, Al Foster, Chucho y Bebo Valdés. Ha colaborado con músicos de flamenco como Tomatito, Pepe Habichuela, Diego ‘el Cigala’ o Enrique Morente. En los últimos años ha grabado con Silvia Pérez Cruz y el guitarrista Josemi Carmona.

Pepe Rivero es un pianista y compositor cubano que ha irrumpido con una fuerza extraordinaria en la escena internacional y ha participado en numerosos festivales de jazz en Montreal, Dinamarca, Tokio, París, Australia, Alemania y Nueva York. Allí ha tocado con artistas como Paquito D’Rivera, Omara Portuondo, Jerry Gonzales, Alain Pérez, Diego ‘El Cigala’ o Celia Cruz.

José Ruiz ‘Bandolero’ inicia su carrera como músico flamenco acompañando a figuras como Antonio Canales, Joaquín cortés, Manuela Vargas y Sara Baras, con los que ha realizado giras por todo el mundo. Sigue tocando flamenco con artistas como Tomatito, Pepe Habichuela, Enrique y Estrella Morente. Pero no se limita únicamente a este estilo musical, sino que ha colaborado en diferentes trabajos de jazz con artistas como Chano Domínguez, Jorge Pardo, Pat Metheney, Estopa y Niña Pastori. En la actualidad se encuentra en el musical español de copla Enamorados anónimos, dirigido por Javier Limón.

KOKO JEAN & THE TONICS

La voracidad musical de Koko-Jean Davis, vocalista nacida en Mozambique y residente en Barcelona, se puso a prueba durante la pandemia y está saliendo de ella con más fuerza y ritmo que nunca.

En esta nueva aventura con The Tonics ha puesto patas arriba la escena musical barcelonesa y han grabado un disco ('Shaken & Stirred') con grandes dosis de soul, blues y rock’n’roll, envuelto en el espíritu musical de Nueva Orleans. En él se recogen todas las tradiciones musicales de la banda, en la que se incluyen ritmos de blues, pop y baladas en las que se reflejan temáticas de muy diversa índole.

CHICAS DE LA HABANA

Chicas de la Habana es un grupo musical compuesto por mujeres, con un formato de cuarteto, que se crea en el año 2007 bajo la dirección de la bajista Hilda Rosa. Desde sus inicios usando el talento y los conocimientos musicales de cada una de sus miembros (Rolaine como cantante principal, Joanna González en el piano y Maidelyn Espinosa en la percusión), han logrado ser referentes como grupo musical femenino, defensor de la música cubana.

Afincadas en Madrid, las Chicas de la Habana han participado en infinidad de eventos por Europa, han ofrecido conciertos por diferentes ciudades de España, y son habituales en los locales de la capital española.

Con un amplio repertorio musical, durante sus actuaciones combinan diferentes ritmos actuales como el reguetón, el house o el rap, todo sin perder las raíces cubanas.

LERLES TRÍO

El espectáculo Lerles, con el trío formado por la vocalista Florencia Bègue, el guitarrista Sean Clapis y el pianista Federico Lechner, ofrece un concierto a través del jazz, el blues, el pop y el folk que resulta colorido, de alta calidad y dirigido a todos los públicos.

Las formaciones, trayectorias y gustos ricos y variados de sus integrantes hacen que los diversos estilos suenen sólidos y sentidos y que haya, a pesar de la diversidad, una unidad sonora, haciendo tanto uso de las combinaciones de sus voces como de la improvisación, sus señas de identidad.

Interpretarán temas de George Gerswhin y clásicos de los Beatles, Thelonius Monk y Miles Davis, entre otros.