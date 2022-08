El 'Navarra Shortzinema: catálogo de cortometrajes' se promocionará con seis obras

El Servicio de Acción Cultural de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana ha dado a conocer los seis cortometrajes seleccionados para formar parte del proyecto ‘Navarra Shortzinema: catálogo de cortometrajes’, que se presentará en festivales, ferias y mercados importantes del sector.

Además, se proyectará en la Filmoteca de Navarra , especialmente a través de su programa Filmoteca en Navarra, así como en otras filmotecas de ámbito nacional, casas de cultura y salas de cine comerciales.

El jurado ha destacado “la alta calidad” de las obras presentados a esta primera edición. Las películas cortas escogidas son las siguientes: 'Our voices', producido por Raul Goñi y Natxo Leuza y dirigido por Natxo Leuza; 'San Simón 62', producido por Irati Gorostidi Agirretxe y dirigido por Irati Gorostidi Agirretxe y Mirari Echávarri López; 'Hezur berriak', producido por Skullmendi Films SL y dirigido por Aritz Lazkano Vendrell; 'Alas / Tierra' producido por Esto no es una poesía, 'Garde y Pirenaika' y dirigido por Maddi Barber; 'Amanece la noche más larga', producido por Arquetipo Comunicación SL / New Gravity Laws SL y dirigido por Lorena Ares / Carlos F. de Vigo; y, por último, 'El querer', producido por Lasai Producciones SL y dirigido por Miguel Machetti.

Desde Acción Cultural han destacado que “los seis cortometrajes incluidos en esta primera edición dan una idea de la riqueza y diversidad del cortometraje en Navarra”. Entre los seleccionados, hay dos piezas de ficción ('El querer' y 'Hezur berriak'), dos documentales ('Our voices' y 'San Simón 62'), un cortometraje de animación ('Amanece la noche más larga') y un corto experimental ('Alas / Tierra').

Respecto a la lengua, dos de ellos tienen el euskera como idioma original. Por otro lado, dos están dirigidos por mujeres y un tercero está codirigido por una mujer. “Las temáticas son muy variadas y hablan de las crisis migratorias actuales, de la amenaza del cambio climático, o nos llevan al pasado más o menos reciente para reconstruir historias que estaban sin contar”.

NAVARRA SHORTZINEMA

El objetivo de ‘Navarra Shortzinema: catálogo de cortometrajes’ es el reconocimiento, la promoción y difusión de cortometrajes de directores y directoras y/o productoras navarras. Las obras seleccionadas deben tener una dirección o producción navarra o, en caso de coproducciones, un 50% de la producción navarra. En el caso de las obras en euskera, no es necesaria la procedencia navarra pero sí la vinculación del cortometraje con la Comunidad Foral.

Los criterios de valoración que se han tenido en cuenta son los siguientes: la calidad artística (se puntuaba hasta 40 puntos), la calidad técnica (hasta 20 puntos), la originalidad y nuevas propuestas (hasta 20 puntos) y la participación de equipo técnico y artístico navarro (hasta 20 puntos).