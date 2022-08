El director de cine danés Lars Von Trier padece Parkinson

El director de cine danés Lars Von Trier, de 66 años, padece la enfermedad de Párkinson, informó este lunes Zentropa, la productora fundada por él y a la que ha estado asociada toda su carrera artística.

"Lars está de buen ánimo y en tratamiento por sus síntomas. El trabajo para acabar Riget Exodus seguirá como estaba planeado", consta en un comunicado.

'Riget Exodus' es una serie de televisión que continúa la saga iniciada en los años noventa por 'Riget' (El reino), muy popular en Dinamarca, y que se presentará fuera de concurso en el Festival de Venecia este mes.

Zentropa explicó que, debido a su enfermedad, Von Trier solo participará "de forma limitada" en entrevistas relacionadas con el estreno de su próxima obra.

La productora justificó la noticia de la enfermedad para evitar posibles especulaciones sobre su estado de salud antes del estreno.

Cofundador del denominado movimiento Dogma, Von Trier es uno de los cineastas europeos vivos más prestigiosos, con una sólida carrera de tres décadas en las que ha dirigido títulos como 'Breaking the Waves', 'Dancer in the Dark' (Palma de oro en el festival de Cannes), 'Dogville', 'Antichrist' y 'Melancholia'.