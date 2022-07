Camela, un proyecto que comenzó por pura diversión y se ha terminado convirtiendo en uno de los grupos de referencia del panorama español. Hoy clausuran el ciclo de conciertos de la Plaza de los Fueros de los Convertir un hobby en un trabajo para toda la vida. Muchos lo intentan, pero pocos lo consiguen. Y entre estos últimos se encuentran los integrantes de, un proyecto que comenzó por pura diversión y se ha terminado convirtiendo en uno de los grupos de referencia del panorama español. Hoy clausuran el ciclo de conciertos de lade los Sanfermines 2022 en un espectáculo que reunirá sus mejores éxitos y sus temas más actuales.

Cierran una edición muy especial de los Sanfermines por todo lo que ha ocurrido en estos dos últimos años. ¿Qué significa para ustedes regresar a Pamplona y, además, en estas condiciones?

Es muy emocionante. Nos sentimos afortunados de poder compartir con todo el mundo la felicidad de celebrar los Sanfermines. Estamos muy felices de poder estar en Pamplona y ver a la gente alegre.

Hace veinte años fue la primera y última vez que actuaron en Sanfermines. ¿Cómo recuerdan ese concierto?

¿¡Hace veinte años!? Sinceramente, ya no sé decirte ni cuándo fue porque desde que empezamos no hemos parado y ya me pierdo. Si te digo la verdad, no me acuerdo de cómo era el escenario de aquella ocasión. Pero sí que recuerdo que eran los Sanfermines, ¡eso no se puede olvidar! Ese tipo de conciertos son emblemáticos y siempre se quedan en la mente.

Camela fue uno de los pocos grupos de su género que sobrevivió al problema de la piratería. ¿Qué les hizo en aquel momento diferentes y qué les diferencia ahora?

Nosotros hemos tenido la suerte de tener unos fans muy fieles desde siempre, que quieren nuestros discos originales. La piratería afectó a todo el mundo y nos tuvimos que acostumbrar, al igual que ahora nos estamos acostumbrando a sacar singles cada cierto tiempo. No queda otro remedio que amoldarse, aunque eso no evita mantener algunas tradiciones. El disco nuevo, que saldrá en octubre, se venderá en cassette y en vinilo.

¿Podría contarme cómo va a ser este nuevo disco?

Todavía no nos dejan decir nada, pero estoy segura de que va a sorprender. En la portada nos han caracterizado, como siempre, pero no podemos comentar más por el momento. Eso sí, nos ha gustado mucho cómo ha quedado.

Han pasado ya 28 años desde que empezaron y la gente sigue cantando sus canciones, incluso en discotecas para público joven. ¿Son un dúo intergeneracional?

A nosotros nos dijeron que somos de tres generaciones, y así lo estamos viviendo. Hoy en día, a nuestros conciertos van niños pequeños que se saben las canciones mejor que nosotros. La gente es muy feliz en nuestros conciertos, se lo pasan ‘bomba’.

¿Qué es lo que prometen para el público?

Diversión. Tenemos muchas canciones, llevamos ya muchos discos. Hacemos un mix recopilando aquellas primeras canciones. Es como un recuerdo que dura unos quince minutos. Y luego cantamos canciones de los últimos discos. Cuando zarpa el amor, Nunca debí enamorarme y Lágrimas de amor son canciones que no pueden faltar, son emblemáticas.

Como dice, son ya tres generaciones escuchando y disfrutando su música. ¿Queda Camela para rato?

Nunca se sabe en la vida, yo nunca hago planes. Pero estaremos hasta que Dios y nuestro público quieran porque nosotros nos dedicamos a lo que más nos gusta hacer.