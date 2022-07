Amy Winehouse tendrá un biopic de la directora de 'Cincuenta sombras de Grey'

La cineasta británica Sam Taylor-Johnson, responsable de la primera entrega de la saga "Cincuenta sombras de Grey", dirigirá una película biográfica sobre la vida de la cantante Amy Winehouse.

Según una exclusiva del diario Deadline, tras años de espera en los que han fracasado varios proyectos para retratar la vida de la artista londinense, esta película ya está en fase de "casting" y cuenta con la aprobación de la familia de Winehouse.

Detrás del guión del esperado biopic se encuentran el también británico Matt Greenhalgh y la productora francesa Studiocanal, que cuenta con empresas subsidiarias en Reino Unido, donde se espera que comience el rodaje una vez se seleccione al reparto.

Las primeras descripciones del guion hablan de un filme que repasará los comienzos de la cantante en los bares de jazz de Londres hasta su ascenso al estrellato gracias al aclamado disco "Back to Black" y a éxitos como "Rehab" o "You Know I'm No Good".

También narrará el lado oscuro de la fama y sus problemas de adicción, que la condujeron hasta su trágica muerte en 2011, con tan solo 27 años.

Los intentos por rodar un filme sobre Winehouse se han ido sucediendo sin que nunca llegasen a prosperar, siendo el inspirado por el libro de 2010 "Saving Amy" ("Salvando a Amy"), de Daphne Barak, uno de los que más titulares acaparó, aunque no se volvieron a escuchar noticias del mismo

Si bien el nuevo proyecto está en una fase muy inicial, fuentes consultadas por la revista Variety afirman que la directora quiere que el papel de la protagonista recaiga sobre una figura desconocida para el gran público.

Estas mismas personas aseguran que Taylor-Johnson está muy involucrada en todo el proceso, ya que era amiga personal de Winehouse.

De hecho, esta cinta cuenta con la aprobación del padre de la cantante, Mitch Winehouse, quien ya participó en un documental de la BBC sobre el décimo aniversario de la muerte de su hija.

La vida de Amy Winehouse ya ha sido objeto de un documental en el pasado, con la polémica y oscarizada película de 2015 "Amy", del director Asif Kapadia, quien fue duramente criticado por su progenitor ya que no le dejaba en buen lugar.

La BBC, por su parte, ha estrenado dos documentales: Uno con la aprobación del padre, "Reclaiming Amy", y otro con la versión de su ahijada, "Amy Winehouse & Me: Dionne´s Story".