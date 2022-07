La pintura más vitalista de Iñaki Pardos

Muchas veces le han preguntado si es arquitecto y siempre responde con una negativa como respuesta. No será su profesión, pero Iñaki Pardos Carasa se mueve con soltura entre dibujos y bocetos arquitectónicos, al igual que entre las líneas y la tinta con la que perfila esos edificios que tanto le caracterizan y que se suman a los paisajes urbanos y los parajes costeros en un universo creativo.

Más de setenta obras instaladas en la galería Artea2 sirven para adentrarse en su pintura y ser cómplice de esos guiños que realiza al color y la luz, a esos trazos inacabados con los que sugiere la figura humana pero, también, a los escenarios donde sitúa cada una de sus composiciones. Ese aire fresco, divertido y personal sustenta "Mix celánea", la exposición que le sirve como carta de presentación durante el verano. “Esta exposición es una representación de mi forma de pintar, he querido que sea divertida y, sobre todo, variada, para que el público pueda conocer distintas opciones”, explica.

Desde que hace seis años decidiera apostar por la pintura tras 25 años trabajando en el mundo de la publicidad, Iñaki Pardos tuvo claro que el paisaje urbano, pero también las playas, iban a ser las temáticas recurrentes de sus obras, a las que también agregó edificios y comercios, convertidos en el hilo conductor de una de sus series pictóricas y que permiten identificar ciudades como Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Madrid, Estados Unidos o Lisboa. Es en estos edificios donde Iñaki Pardos conjuga realidad e imaginación, ya que las fachadas son perfectamente identificables con las que hay en la ciudad, pero a su vez reflejan un estilo personal en cuanto a técnica y cromatismo. “Continúo haciendo obra nueva en esta serie, porque hay muchos edificio y también muchas ciudades que visito. Es una obra que tiene ese punto emocional, tanto para mí, como para muchas personas. Soy de Pamplona y para mí son importantes algunos edificios de la ciudad porque forman parte de su historia, me traen recuerdos, añoranzas, etc. Me pasa a mí y estoy seguro que a otras personas les ocurre lo mismo”.

EDIFICIOS Y PLAYAS

El artista reconoce que, fiel a un estilo y unas temáticas, su pintura ha pasado por distintas etapas en lo que supone una búsqueda por la innovación y la creatividad. Los fondos blancos sobre los que mostraba sus primeros edificios se llenaron después de color, como ocurre en algunas obras en las que los edificios, realizados con acuarela y tinta, adquieren protagonismo sobre unos fondos en acrílico en los que no faltan colores llamativos e intensos.

Desde los azules o verdes hasta los rosas, rojos, grises o amarillos, las obras de Iñaki Pardos quieren ser luminosas y llamativas. “A veces intento hacer composiciones que tengan un punto incoherente, por ejemplo, un cielo amarillo, rojo o verde”, explica el artista, que concede mucha importancia al color. “La variedad es inmensa. Utilizo los colores que me gustan, pero también es cierto que los voy aplicando de una forma intuitiva en el momento que estoy pintando. No tiene más explicación”.

Si los paisajes urbanos centran una parte de su obra, Iñaki Pardos también trabaja en otra línea artística que se centra en los parajes costeros. Tampoco renuncia a mostrar la figura humana en sus obras, por ejemplo, hombres, mujeres o niños que más que ser protagonistas del cuadro se convierten en una evocación o sugerencia a través de unas figuras perfiladas con líneas, a veces inacabadas. “Me gusta mucho la soltura del trazo, no busco la perfección y el detalle, sino un dibujo ligero, con líneas muy sueltas. Todo es muy manual. Puede parecer un dibujo perfilado y detallado, pero lo que pretendo es la insinuación del dibujo”.

ESTILO PROPIO

Recorrer las distintas obras de "Mix celánea" son un espejo del proceso creativo de Iñaki Pardos que, además de las temáticas, trazos y colores, juega también con la variedad de formatos. “A mi me divierte lo que hago y me gustaría que el público también se divierta con mi trabajo”. Pero dentro de la diversidad, el artista se mantiene fiel a un proceso creativo que comienza con una fotografía, casi siempre realizada por él mismo, que continúa con una fase de análisis y observación para determinar el enfoque, el color y el dibujo de cada composición. “Esta fase me lleva un tiempo, pues el paso previo de pensar es fundamental. A pesar de ser creativo, lo necesito”.

Cuando tiene perfilada la idea del cuadro es cuando Iñaki Pardos comienza a dibujar y pintar. Tras un primer boceto en lápiz, la obra irá creciendo con los trazos, las aguadas de la acuarela y el retoque final con la tinta Rotring. “Trabajar con acuarela imprime inmediatez y a mí me gusta. Es una técnica que ofrece resultados diferentes, incluso inesperados. Puedes manejar la técnica, pero siempre hay una dosis de sorpresa. Meto muchas aguadas para que queden diferentes texturas. El resultado que me ofrece el agua me parece muy plástico”.

josé carlos cordovilla

Aunque entiende la pintura y la creatividad como una evolución, no tiene intención de renunciar a la técnica con la que se adentró en el terreno artístico hace seis años. “Hay una base de acuarela y luego continúo con la tinta, que es manual. Creo que imprime cierta personalidad a mi pintura, además de conseguir que sea reconocible y fácil de interpretar”.