Fondos Next Generation Un millón de euros para aceleradoras culturales y para dinamizar la cultura en áreas no urbanas El director general de Cultura ha presentado a agentes culturales tres líneas de ayudas de los fondos europeos Next Generation









Ampliar Cedida Diario de Navarra El Director General de Cultura – Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, ha presentado este viernes, en una reunión informativa, algunas claves acerca del estado general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos Next Generation EU. Durante la sesión se han presentado tres convocatorias: la de subvenciones de apoyo a aceleradoras culturales, la de salas de cine, y la ayuda para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. El encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la Dirección General de Cultura, ha contado con la presencia de una treintena de empresas y agentes del sector audiovisual, entidades y agentes locales, asociaciones profesionales, y empresas del sector cultural, susceptibles de ser beneficiarias de las ayudas. Por lo que respecta a la convocatoria de subvenciones de apoyo a aceleradoras culturales, consiste en 204.261,98 euros en 2022 y 136.636,9 euros en 2023 y está dirigida a la obtención de habilidades emprendedoras y financieras de los y las profesionales de los sectores de la cultura y la creación. Podrán ser beneficiarios los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y las PYMES y las microempresas en el ámbito de las industrias culturales y creativas, para proyectos que se deberán ejecutar entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. Así, mediante esta partida se quiere acelerar el crecimiento del tejido empresarial y profesional de las Industrias Culturales y Creativas (ICC); impulso de la transformación a la cultura digital y la incorporación de nuevas tecnologías; favorecer las interconexiones entre las ICC y de éstas con otros sectores económicos; o la mejora del acceso a la financiación. CULTURA EN ÁREAS NO URBANAS La segunda convocatoria trata de ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. Con una partida de 724.650 euros, su fin es financiar proyectos y actividades culturales que se celebren o se desarrollen en el medio rural, en municipios navarros de un máximo de 30.000 habitantes y una densidad de población igual o menor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, con tratamiento prioritario a localidades de menos de 5.000 habitantes. De esta manera, se activarán procesos culturales en zonas no urbanas, así como establecer vínculos individuales y sociales y ofrecer oportunidades laborales. Con un máximo de 75.000 euros por proyecto, está dirigido a las entidades públicas, incluyendo las agrupaciones de entidades locales, y privadas, con y sin ánimo de lucro, incluyendo las entidades dependientes de entidades locales, así como los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Durante la sesión también se ha tratado el estado de convocatorias publicadas o en agenda de publicación. Por ejemplo, a entidades gestoras de salas de cine que cuenta con una ayuda que ronda los 279.000 euros. Los objetivos, entre otros, de esta subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son el de desplegar un escenario de porvenir para las salas de exhibición a través de criterios de innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, la creación y fidelización de públicos y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual. ETIQUETAS Ayudas y subvenciones

Gobierno de Navarra

Cine

Últimas noticias Navarra