El D'Museoa de San Sebastián defiende la autenticidad de las 16 esculturas de Oteiza

voluntad deliberada de causar perjuicios irreparables" a la institución. D'Museoa, el Museo Diocesano de San Sebastián , defiende que las dieciséis esculturas que expone actualmente atribuidas a la etapa argentina de Jorge Oteiza son auténticas, y que las manifestaciones de este miércoles de la Fundación Museo Jorge Oteiza, que señalaba que las piezas no correspondían al escultor vasco , son "arbitrarias, gratuitas y gravemente lesivas para la honorabilidad y el prestigio" del museo y, en particular, de su director. D'Museoa cree que el comunicado de la Fundación "resulta temerario, y sólo se puede entender desde una inexplicable" a la institución.

El pasado miércoles, la Fundación Oteiza emitió ese comunicado en el que afirmaba que las obras de la exposición temporal "Oteiza Argentinan. Dieciséis obras de Jorge Oteiza" no constan ni en los archivos de la fundación, ni en el Catálogo razonado de la obra escultórica de Jorge Oteiza, realizado por Txomin Badiola y editado por la propia fundación, que recopila toda la obra del escultor y se considera la referencia de autenticidad de las casi 3.000 obras que documenta.

La sobrina y heredera del escultor, Pilar Oteiza, emprendió por esta razón acciones legales contra el D'Museoa. Desde el entorno más próximo de Pilar Oteiza explicaron que se pusieron en contacto con el museo donostiarra para pedirles la información de la que dispusiesen sobre estas esculturas y, sobre todo, las referencias en el Catálogo razonado de Jorge Oteiza. Según el entorno de su sobrina, desde el museo no les contestaron más allá de asegurarles que habían seguido un proceso de identificación y autentificación siguiendo los esquemas que ellos mismos tenían, porque el coleccionista que les había hecho llegar las piezas quería mantenerse en el anonimato.

El D'Museoa explica este viernes que tanto la Fundación Oteiza como el Museo de Bellas Artes de Bilbao tuvieron "pleno conocimiento en su momento" de la existencia de "algunas de las obras" expuestas, que éstas no constan en el Catálogo razonado porque son "inéditas" y fueron adquiridas en su día por un coleccionista navarro a su propietario argentino con raíces vascas. También afirman que no tienen constancia de que la Fundación Oteiza se haya personado en la exposición ni haya realizado un análisis pormenorizado de las piezas, ni tampoco que hayan solicitado información alguna al museo. "El Museo Diocesano de San Sebastián no tiene ni ha tenido nunca dudas acerca de la autenticidad y autoría de las obras expuestas, habiendo realizado todas las verificaciones, estudios, comprobaciones y diligencias debidas antes de programar y diseñar la exposición", asegura. "En ningún caso habría permitido la exhibición de una sola obra sobre la que existiera la más mínima sospecha en cuanto a su autoría"; añade.

El museo donostiarra concluye por todo ello que utilizará los medios precisos para defender sus derechos, su honorabilidad y su prestigio.