‘Nik·Eu’, de Sayoa Belarra/iXa, abre el lunes las residencias de danza del programa DNA

DNA Danza Contemporánea de Navarra (DNA 2022), organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, en colaboración con Fundación Baluarte, dará inicio el próximo lunes, 4 de julio, a sus residencias artísticas con el proyecto 'Nik·Eu', de Sayoa Belarra/iXa, que tendrá lugar hasta el 30 de julio en el centro cultural Sarasate de Castejón

En las diferentes cuatro residencias, las artistas y los artistas Andrea Irurzun, Sayoa Belarra/iXa, Akira Yoshira y Becky Siegel desarrollarán, durante cuatro semanas, a lo largo de los meses de julio y agosto, sus laboratorios creativos en espacios de la Red de Teatros de Navarra en Noáin, Castejón, Etxarri Aranatz y Aoiz.

En el transcurso de su estancia, los y las profesionales protagonizarán actividades de mediación con los públicos de cada localidad y encuentros para la reflexión, mediante talleres, charlas y conferencias, entre otras. Por último, el público local disfrutará de una muestra de la obra trabajada en estas estancias creativas al finalizar la residencia. El objetivo es el de fomentar la danza contemporánea en todo el territorio.

La propuesta de 'Nik·Eu', según explica Sayoa Belarra/iXa, quiere “generar un espacio de intimidad” donde compartir “experiencias individuales de crecer en una sociedad hetero-patriarcal, en la que personas con distintas expresiones de género y orientación sexual, y en donde la propia identidad individual de cada intérprete-colaborador, conecte lo humano y lo social de la actualidad, desde lo cómico de la masculinidad más tóxica hasta lo más profundo de lo no tan ‘masculino".

ANDREA IRURZUN Y BECKY SIEGEL, DESDE EL 18 DE JULIO

El 18 de julio arrancarán las residencias de Andrea Irurzun y Becky Siegel. La propuesta 'Erre al cubo', de Andrea Irurzun, que se prolongará hasta el 31 de agosto en el centro cultural de Noáin, parte de la “Regla de las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar”, según explica Andrea Irurzun.

“Queremos potenciar esta norma”, señala. “Combinarla con otros parámetros importantes para nosotras, buscar nuevas estéticas, ambientes plásticos y minimalistas y/o modernistas que puedan surgir a través de su aplicación tanto en el movimiento como en la escena”, explican.

Así, añaden “realizar un proceso de investigación multidisciplinar donde todo el material de movimiento, vestuario, escenografía no sea de nueva creación, sino reutilizado y/o reciclado y, de esta manera, dotarlo de una nueva vida”.

El laboratorio 'EveryOne', de Becky Siegel, que se desarrollará hasta el 12 de agosto en la casa de cultura de Aoiz, “se plantea como el comienzo de un proyecto a largo plazo, que aspira a la excelencia artística en combinación con la acción social”, tal y como apuntan desde la compañía.

Para ello, se contará con jóvenes bailarines y bailarinas “de distintos países, racializadas: bailarines y bailarinas que aportan creatividad y riqueza de lenguajes distintos y que reflejan la nueva realidad de la sociedad navarra y del mundo”, indican.

"Juntos queremos ser una mirada positiva hacia la migración, un ejemplo de cuánto podemos crecer y aprender uniéndonos, de cómo la danza puede generar transformación", concluyen.

'TOGETHER TO GET THERE', DE AKIRA YOSHIRA, EN AGOSTO

La residencia 'Together to get there', de Akira Yoshira, se realizará del 2 al 30 de agosto en la casa de cultura de Etxarri Aranatz. La obra busca mostrar “la necesidad del ser humano de existir como individuo, a la vez que en colectivo”, según la compañía, que destaca que “sin alguien por quien hacer algo, nuestro sentido de existencia sería completamente diferente”.

De esta manera, esta obra centra su narrativa en “la necesidad de trabajar en conjunto para avanzar, abandonando el ego en situaciones en las que, lo más simple, que es el acto de estar vivo (que no el acto del vivir)”, exponen, “es lo primordial”.