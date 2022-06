Eduardo Alsasua gana el XXIII Concurso de Pintura al Aire Libre

Eduardo Alsasua García, de 40 años y natural de Vitoria, ha sido el ganador del XXIII Concurso de Pintura al Aire Libre que se celebró este domingo en el entorno del Molino de San Andrés de , de 40 años y natural de Vitoria, ha sido el ganador del XXIII Concurso de Pintura al Aire Libre que se celebró este domingo en el entorno del Molino de San Andrés de Villava . El pintor vitoriano, que ya ganó este certamen en 2018, recibió 2.000 euros por su obra, realizada con pintura acrílica. “Me ha hecho mucha ilusión porque este certamen es muy especial para mí”, comentaba.

El jurado decidió adjudicar los accésits -dotados cada uno con 1.000 euros-, a los trabajos de Irantzu Vides Guindano, de 48 años, vecina de Tafalla y de Fermín Asurmendi Lizarraga, de 20 años y vecino de Pamplona. Organizado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el certamen contó con 203 inscritos. La última edición se llevó a cabo en 2019, ya que dejó de celebrarse durante los dos años de pandemia.

La obra realizada por Eduardo Alsasua refleja una escena en blanco y negro realizada con pintura acrílica y toques de óleo en tonos azules y ocres. Según el autor, la obra “evoca la naturaleza que se impone a lo humano”, mostrando la “fragilidad” de un niño que aparece solo en un bosque, junto a un río, en la parte central del cuadro.

Jesús Caso

“Es una imagen que ya la traía pensada. Me apetecía pintar algo ambientado en la naturaleza”, señaló el artista. Eduardo Alsasua comenzó a pintar el cuadro a las diez y media de la mañana y estuvo trabajando en él hasta las cuatro de la tarde. “Casi he agotado el tiempo límite. Me gusta trabajar el cuadro al detalle, así que en los concursos siempre suelo agotar el tiempo”, se reía.

MÁS DE 50 CONCURSOS AL AÑO

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, este artista vitoriano suele participar en numerosos certámenes de pintura. Ganador del premio nacional Antonio López en 2003, en Navarra también ha resultado ganador en los concursos de Tudela, Lerín y Peralta, entre otros.

El año pasado ganó el XX Concurso de Pintura al Aire Libre de Corella. “Antes de la pandemia, ha habido años en que he participado hasta en 55 concursos”, detalló. “Llevo pintando en certámenes desde 2010, así que igual me he hecho entre 400 y 500 concursos”, calculaba.

“He venido a Villava con mucha ilusión por encontrarme con los pintores de aquí. Para mí este concurso de la Mancomunidad es muy especial. Habré participado unas cuatro o cinco veces, porque también recuerdo haber venido cuando se solía hacer en La Taconera”, recordaba.

Eduardo Alsasua también valora el “ambiente festivo” que suele acompañar a este certamen: “Viene mucha gente y es un día muy bonito. Además, al ser un concurso de tema libre, hay mucha disparidad de técnicas y de temas”.

La exposición con las obras ganadoras y otras 26 seleccionadas se llevará a cabo en el Molino de San Andrés de Villava entre el 7 de junio y el 5 de agosto.