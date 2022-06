Las claves del Holocausto en la Wannseekonferenz

LA SOLUCIÓN FINAL

Adolf Eichmann en el juicio en Jerusalén en 1961. Israel Government Press Office

Al cubrir como periodista el juicio celebrado contra Eichmann en Jerusalen , la filósofa Hannah Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal” . Así expresaba su desazón porque el genocidio había sido perpetrado no sólo por monstruosos psicópatas sino por funcionarios convertidos en cooperadores necesarios de una masacre monumental. Eichmann llegó a invocar el imperativo categórico kantiano para respaldar que se había limitado a cumplir con las ordenes recibidas. Lo que hace ver con claridad las limitaciones de la obediencia debida denunciadas por Javier Muguerza con su imperativo de la disidencia

BANALIDAD DEL MAL

Uno de los juristas que habían redactado las Leyes de Nürenberg se queja de que no se atienen a la legalidad vigente al pretender tratar igual a un judío puro que a quienes sólo son judíos a medias o en menor porcentaje. Tampoco ve apropiado que no se tenga en cuenta el estar casado con una persona de raza aria. Sin embargo, no tiene nada en contra de que se extermine al pueblo en su conjunto, manteniendo las debidas excepciones que habían estipulado sus tortuosos razonamientos jurídicos.