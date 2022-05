Ruben Östlund gana su segunda Palma de Oro del Festival de Cannes

La cinta 'Triangle of sadness', dirigida por el sueco Ruben Östlund, ha sido galardonada este sábado con la Palma de Oro de la 75 edición del Festival de Cannes, premio al que aspiraba el director español Albert Serra por 'Pacifiction'.

Östlund ha recibido en la ceremonia de clausura del certamen su segunda Palma de Oro, pues ya ganó en 2017 el premio con la película 'The Square'.

Asimismo, 'Close', del belga Lukas Dhont, se ha hecho con el Gran Premio del Jurado exaequo con 'Stars at noon', de la cineasta francesa Claire Denis.

El galardón a Mejor Director ha recaído en el surcoreano Park Chan-wook por su cinta 'Decision to leave', mientras el galardón a Mejor Guión ha sido para el sueco de origen egipcio Tarik Saleh por 'Boy from heaven'.

Asimismo, la iraní Zar Amir Ebrahimi ha logrado el premio a Mejor actriz por la cinta 'Holy Spider' y el surcoreano Song Kang-ho --protagonista de 'Parásitos'--, ha sido reconocido como Mejor Actor por su interpretación en 'Broker'.

La películas 'Le otto montagne', dirigida por los belgas Charlotte Vandermeersch y Felix Van Groeningen, y 'Eo, del polaco Jerzy Skolimowski, se han llevado exaequo el Premio del Jurado.

Por otro lado, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne han recibido por 'Tori and Lokita' el premio especial por el 75 aniversario del certamen, en el que ganaron en anteriores ediciones la Palma de Oro por 'L'enfant' (2005) y 'Rosetta' (1999).

Además, la Palma de Oro al Mejor Cortometraje ha sido para la cineasta china Jianying Chen por 'The water murmurs' y la Cámara de Oro para Riley Keough y Gina Gammell por su ópera prima 'War Pony'.

PREMIADOS

​

- Palma de Oro: "Triangle of Sadness", de Ruben Östlund

- Gran Premio "ex aequo": "Close", de Lukas Dhont, y "Stars at Noon", de Claire Denis

- Premio a la Mejor Dirección: Park Chan-Wook por "Decision to Leave"

- Premio al Mejor Guión: "Boy from Heaven", de Tarik Saleh

- Premio del Jurado 'ex aequo': "Le otto montagne", de Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, y "Eo", de Jerzy Skolimowski.

- Premio a Mejor Actriz: Zar Amir Ebrahimi por "Holy Spider"

- Premio a Mejor Actor: Song Hang Ko por "Broker"

- Premio Especial 75 aniversario: Jean-Pierre y Luc Dardenne por "Tori and Lokita"

SECCIÓN OFICIAL UNA CIERTA MIRADA

- Premio Una Cierta Mirada: "Les pires", dirigida por Lise Akoka y Romane Gueret

- Premio del Jurado: "Joyland" de Saim Sadiq

- Mejor Director: Alexandru Belc por "Metronom"

- Premio de interpretación: Vicky Krieps en "Corsage" y Adam Bessa en "Harka"

- Mejor Guión: "Mediterranean fever", de Maha Haj

- Premio Corazonada: "Rodeo" de Lola Quivoron

CÁMARA DE ORO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE TODO CANNES

"War Pony", de Riley Keough y Gina Gammell, presentada en Una Cierta Mirada

Mención especial: "Plan 75", de Chie Hayakawa

CORTOMETRAJES

- Palma de Oro: "Hai bian sheng qi yi zuo xuan ya", de Jianying Chen

- Mención Especial: "Lori", de Abinash Bikram Shah.

CINEFUNDACIÓN

- Primer premio: "Il barbiere complottista", de Valerio Ferrara

- Segundo premio: "Di er"", de Li Jiahe.

- Tercer premio "ex aequo": "Glorious revolution", de Masha Novikova, y "Les humaines sont cons quand ils s'empilent", de Laurène Fernandez. EFE