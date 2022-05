Los festivales que compiten con los Sanfermines

Las expectativas de los pamploneses estaban por las nubes. El cartel de los conciertos ya se ha anunciado y a algunos les gustará y otros estarán decepcionados. En un principio se había prometido un concierto de una estrella internacional en el Navarra Arena, pero finalmente el programa de doce conciertos se desarrollará un año más en la Plaza de los Fueros. Los artistas anunciados para Sanfermines van desde La Oreja de Van Gogh hasta Camela pasando por La M.O.D.A. o Fernando Costa, entre otros.

María García Barberena ha asegurado que después de dos años las diferentes ciudades están trabajando duro en la programación de conciertos y, por lo tanto, hay mucha demanda de artistas. Y como estos no son omnipresentes, han tenido que elegir entre una ciudad u otra dependiendo de la oferta y de otras cláusulas. Según García Barberena, los festivales importantes que coinciden con los Sanfermines en esas fechas son el BBK Live de Bilbao (7-9 de julio),Festival Cruïlla Barcelona (6-9 de julio) y el Weekend Beach Festival en Málaga (6-9 de julio), entre otros. Aquí un repaso a los artistas que actuarán en esos escenarios y podrían haber estado en Pamplona. La concejala de Culturaha asegurado que después de dos años las diferentes ciudades están trabajando duro en la programación de conciertos y, por lo tanto, hay mucha demanda de artistas. Y como estos no son omnipresentes, han tenido que elegir entre una ciudad u otra dependiendo de la oferta y de otras cláusulas. Según García Barberena, los festivales importantes que coinciden con los Sanfermines en esas fechas son el(7-9 de julio), Mad Cool de Madrid (6-10 de julio),(6-9 de julio) y el(6-9 de julio), entre otros. Aquí un repaso a los artistas que actuarán en esos escenarios y podrían haber estado en Pamplona.

BBK LIVE

Sanfermines comenzarán el miércoles 6 de julio, ese día actuará Lola Indigo. Un día después comenzará el BBK Live en Bilbao, durante la jornada inaugural cantará Zahara y los neoyorquinos LCD Soundsystem. El día 8, cuando en la Plaza de los Fueros estén Iseo & Dodosound y Doctor Deseo, en Kobetamendi, recinto que acoge el festival vasco, estarán The Killers interpretando 'Human' o 'Mr. Brightside'. Por último, el sábado, jornada de despedida en Bilbao, pisarán el escenario J Balvin, Nathy Peluso, Rigoberta Bandini o Pet Shop Boys. La capital navarra disfrutará de Nogen y Ciudad Jara.

MAD COOL FESTIVAL

El festival desarrollado en Madrid también coincidirá durante los primeros días de fiesta en Pamplona. A diferencia de Bilbao, este dura dos días más, empieza el 6 y acaba el domingo 10. Este cartel sí que presenta grupos con las características necesarias para ser catalogado como una banda de primer nivel internacional. Los asistentes verán a Metallica, Twenty One Pilots, Imagine Dragons... también The Killers, a pesar de actuar un día después en Bilbao, y otros como Muse, Kings of Leon... Varios artistas realizarán un recorrido por la península en pocos días. Hay que decir que La M.O.D.A. también estará presente en este festival, actuará el 10 en Madrid y el 12 en Pamplona.

FESTIVAL CRUÏLLA DE BARCELONA

Trueno, Rels B o Toteking. El jueves 7 de julio destaca Residente, que ya estuvo en Pamplona en los Sanfermines de 2014 junto a Eduardo Cabra. Ambos formaban Calle 13. El festival catalán seguirá el viernes con Jack White, Zahara y Rigoberta Bandini, entre otros. La competencia continua en la ciudad condal del día 6 de julio al 9. El miércoles habrá artistas con cierto caché, pero no al nivel de los festivales anteriores. Nombres comoEl jueves 7 de julio destaca, que ya estuvo en Pamplona en los Sanfermines de 2014 junto a Eduardo Cabra. Ambos formaban Calle 13. El festival catalán seguirá el viernes con Jack White, Zahara y Rigoberta Bandini, entre otros. Los conciertos que clausurarán el sábado estarán protagonizados por Juan Luis Guerra, Rozalén o Rubén Blades.

WEEKEND BEACH FESTIVAL

La localidad malagueña de Torre del Mar organiza del 6 de julio al 9 un festival por el que pasarán hasta 87 artistas. Nicky Jam, Residente, Ayax y Prok, que actuaron en la Plaza de los Fueron en los últimos Sanfermines , Lola Indigo, también presente en Pamplona el día 6, o Juanito Makandé son algunos de los artistas.

Quizá los dos primeros festivales sean los que más se acerquen a esa idea del "gran concierto" sanferminero en el Navarra Arena. Lo cierto es que, al menos durante los cuatro primeros días de fiesta en Pamplona, hay otras ciudades con propuestas musicales muy potentes. ¿Podrían haber venido artistas con más caché? La realidad es esta.