Thelonious Tatum (Diego Izco): "Mantenemos cierto espíritu gamberro"

Gregario de Luxe regresan para apelar de nuevo a su público a “ver la luz”. Lo hacen algo transformados, con un nuevo miembro y vocación de marcar personalidad propia con un concierto este viernes en la sala Zentral de Pamplona (20 h, 13€), en el que Diego Izco Primo, vecino de Mutilva de 48 años, se convertirá de nuevo en el cantante y frontman Thelonius Tatum.

Vuelven después de un tiempo.

Es una espacie de renacimiento. Nos tocó reinventarnos, nos tocó ensayar por secciones, nos tocó descansar demasiado.... Nos tocaron muchas cosas. Además, se ha producido en el grupo una especie de metamorfosis, un cambio progresivo que va a explotar hoy.

Regresan con una cara nueva.

Ya no está Godofredo de Dax (Javier Taberna) en la batería, sino Charlie Chaston (Carlos Oroz). Son etapas que se van quemando de forma natural y nada traumática. Quien ha sido Gregario seguirá siéndolo siempre. Además, por esa metamorfosis de la que hablaba hemos madurado y hemos querido dar un pequeño salto en busca de una personalidad propia. Nos hemos ido alejando de ese inicio tan Blues Brothers hasta ser más Gregario de Luxe que nunca.

¿Qué significa ser más Gregario de Luxe que nunca?

Estamos estado buscando tanto un sonido como un repertorio que nos aleja completamente de la imagen inicial de una banda que comenzó como tributo. Seguimos haciendo versiones, canciones legendarias que merecen seguir sonando en directo, pero tenemos un repertorio con muchos temas propios y con muchas versiones imposibles, cuando hacemos que clásicos del pop y el rock suenen como serían en aquellos tiempos de música de espíritu negro de los años 60,

Su continuidad es una prueba de que la música negra sigue teniendo predicamento...

A alguien le escuché que la música soul y el rymthm and blues es la más poderosa de la historia. En a los años 60 tenía un porqué, servía para derribar barreras raciales. Pero hoy sigue manifestándose. Muchos nos negamos a que muera en este mar de sonidos artificiales que venden mucho pero a los que le falta alma. La gente vuelve a coleccionar, a bailar. Hay un movimiento muy bonito alrededor de la música negra.

¿Qué es lo que tiene?

A mí lo que me gusta, lo que me apasiona del sonido Motown o del sonido Filadelfia es la sencillez con la que te transporta a sitios donde ves las cosas de forma distinta. No hay grandes artificios, no hay grandes orquestaciones, pero esa forma tan directa de contar y de cantar las cosas te eleva el espíritu.

Han pasado 17 años desde que empezaron. ¿Se imaginaban seguir en activo?

No esperábamos estar aún aquí, la verdad. La clave es que nunca hemos perdido de vista que somos una banda amateur y, aunque no hemos pensado nunca ir un paso más allá, sí nos hemos planteado pequeños retos. Mantenemos cierto espíritu gamberro sobre el escenario y eso es una marca distintiva, esas ganas de disfrutar no las hemos perdido. Tenemos las mismas ganas de seguir haciendo explosiones de música sobre el escenario.

¿No se nota la edad?

Se nota, pero en esas dos horas de música nos olvidamos de la edad, de lo que hemos pasado, de muchas cosas. Es terapéutico.