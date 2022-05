Mike Morato: “Me gustaría recuperar la esencia inicial del ‘mashup”

Empezó tocando un piano de juguete cuando era pequeño, después pasó al conservatorio, formó parte de un programa de radio, donde conoció la mesa de control de sonido, y acabó pinchando en las terrazas sevillanas de Las Cabezas de San Juan, su pueblo natal. A día de hoy, The King of Mashup, apodo de Mike Morato, alcanza con sus composiciones las 107.423.012 visualizaciones en YouTube, para ser exactos, y este jueves pincha en cuando era pequeño, después pasó al conservatorio, formó parte de un programa de radio, donde conoció la mesa de control de sonido, y, su pueblo natal. A día de hoy,, alcanza con sus composiciones laspara ser exactos, y este jueves pincha en Zentral a partir de las diez de la noche (entrada gratuita)..

Le llaman The King of Mashup, explique qué es el Mashup para el que no lo sepa.

Es la instrumental o base de una canción con la vocal o capela de otra canción totalmente distinta. Por ejemplo, poner la base de Raphael con la vocal de Maluma.

Parece que le va bien con este género, ¿cómo lo descubrió?

A finales de 2010 mi mejor amigo me enseñó un mashup de un DJ americano llamado DJ Earworm.

Y le gustó.

Mezclaba entre 25 y 30 canciones. Era una barbaridad, mezclaba prácticamente frases. Me parecía una locura, pero mi amigo me animó a probar algo parecido.

¿Recuerda su primer tema con este género?

Me puse a trabajar con capelas que conseguía por Internet e hice mi primer mashup con dieciocho canciones. Al final tuve que modificar un poco la tonalidad porque todo tenía que ir armónicamente, pero muy contento.

¿Mantiene algo del estilo inicial?

Un toque mío que se ha mantenido siempre es la intro a piano. Es algo que me apasiona que caracteriza los temas. Pero no metí el piano con ningún objetivo de que sonara, de hecho, las intros a piano a un DJ le fastidia muchísimo.

En sus trabajos aparecen infinidad de artistas latinos, ¿cómo gestiona todo el tema de derechos a la hora de publicar las canciones?

Es un tema complicado, cada canción utilizada tiene sus derechos. Es una mezcla que en ningún momento puedo comercializarla, son medio permisibles en sitios como YouTube (la plataforma paga después al artista de las canciones) .

¿Cómo consigue las canciones?

Muchas veces yo consigo el material directamente del artista, del productor o incluso del manager. En fin, del círculo cercano.

Su repertorio ayudará a que le faciliten el contenido.

Saben que tengo un repertorio y ven que el trabajo que hago es positivo para ellos. Me facilitan el material y apoyan lo que hago. Sin embargo, hay grandes discográficas que esto les da igual.

¿Alguno en concreto?

Tengo una anécdota con eso, sí. Me gustaba la canción 'Rueda rueda' de Eddy Lover. Después de meses buscándola conseguí hablar con el artista, fue épico. Me la envió y le hice un remix, lo subí a YouTube, pero la discográfica me lo reclamó.

¿Y qué pasó?

Me dijeron que me dejaban mantenerla, pero quitando el enlace de descarga y añadiendo el enlace a la canción original.

Además, el propio YouTube controla si la música del vídeo tiene derechos, ¿no?

Tiene un sistema tipo Shazam que detecta la música. La mayoría de las veces te permite que el vídeo siga disponible, pero los ingresos van para la canción en cuestión.

Entonces YouTube, ¿es una especie de escaparate?

Eso es. Yo sigo haciendo mi producto, lo publicito poniéndolo para que la gente lo escuche gratuitamente y eso a su vez hace que tenga más demanda. Salen más eventos, más shows...

¿Algo más que destacar?

Sí. Quiero decir que se ha perdido un poco el concepto original del mashup. Se está desvirtuando, ahora se hacen realmente transiciones, cambiar de una canción a otra. Ponen intro de una canción, la dejan veinte segundos y cambian a otra. Son otras mezclas. Me gustaría recuperar la esencia original.