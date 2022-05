Inaugurada en el Planetario la exposición 'Escríbeme a la tierra. Las cartas de los que van a morir. La Rioja 1936'

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo , inauguró este martes la exposición 'Escríbeme a la tierra. Las cartas de los que van a morir. La Rioja 1936', y podrá visitarse hasta el próximo 16 de junio en el Planetario de Pamplona.

Se trata de una muestra que aúna investigación cultural, creación teórica y artística e intervención social, y que busca dar a conocer el pasado reciente a través de las cartas escritas desde la cárcel por 39 presos sentenciados a muerte en 1936, así como otras cuatro cartas más solicitando clemencia.

El proyecto conformado por historiadores, investigadores y artistas, tiene como objetivo "establecer puentes que permitan comprender la memoria, la violencia y el trauma, así como dignificar a las personas que fueron desaparecidas o silenciadas, particularmente en la guerra civil española en la Rioja, estudiando estas cartas que los represaliados escribieron desde la cárcel a sus familias antes de morir", ha explicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

En la apertura de la exposición, la consejera Ollo ha destacado la importancia de muestras como ésta y de todas aquellas iniciativas "que permitan habilitar un espacio público que nos permita reflexionar sobre la injusta y terrible violencia provocada por los golpistas del 36, ya que sin memoria no hay democracia". Y ha añadido que "una sociedad democrática debe ser capaz de reconocer el derecho de las víctimas a la memoria, y transmitir sin vacilaciones que hay caminos que no debieron recorrerse e injusticias que no debieron cometerse".

En ese sentido, ha defendido el compromiso del Gobierno de Navarra con las políticas públicas de memoria. Con acciones de sensibilización y divulgación como ésta, así como con las exhumaciones, el banco de ADN, la investigación, los lugares de memoria y la transmisión a las generaciones más jóvenes del programa 'Escuelas con memoria'. La consejera ha subrayado también la "similitud" de la violencia que se empleó contra quienes se opusieron al golpe militar de julio de 1936 tanto en la Rioja como en Navarra.

Con el objetivo de "recuperar y dignificar" la memoria de quienes, en la comunidad de La Rioja, sufrieron represión franquista, un equipo investigador liderado por Jesús Vicente Aguirre ha recorrido la geografía entrevistando a familiares de personas represaliadas y han consultado los archivos históricos locales a fin de ubicar a las y los desaparecidas y desaparecidos y conocer las historias que hay detrás de cada una de ellas, localizar, abrir las fosas comunes donde están enterrados y señalizar los lugares de memoria. El resultado, en constante actualización, arroja 164 cartas, de las que se han seleccionado para esta exposición un total de 54.

La consejera Ollo ha explicado que "uno de los efectos perseguidos por cualquier régimen represor, es la despersonalización del individuo. Para conseguirlo, el sistema penitenciario franquista trató de fragmentar los lazos que vinculaban al preso con el mundo exterior, con su entorno familiar, social e ideológico; y por otro, de adoctrinarlo en los principios del nuevo régimen". "Esperamos que esta exposición nos ayude como sociedad a reflexionar sobre todas estas cuestiones: sobre la represión y la violencia, pero también sobre la resistencia, la dignidad y la libertad", ha concluido.