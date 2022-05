El músico navarro Sergio Wiston presenta su primera novela

Una canción y una novela tienen en común la palabra. Y Sergio Wiston, acostumbrado a escribir la letra de las canciones de su banda de música, Wiston&Wistones, se ha estrenado en la literatura. Lo ha hecho con Las confidencias del diván, un libro editado por Papeles del Duende y presentado el jueves en la Biblioteca General de Navarra. En el acto estuvo acompañado de la editora Marga Agudo y de Ignacio Garay, profesor de Filosofía en la Universidad de Navarra, músico y guitarrista en la banda de Wiston.

En la novela, su protagonista, Ricardo, acepta la propuesta de su amigo Luis, recién licenciado en Psicología, para colaborar en su consulta, lo que le brinda al autor la posibilidad de abordar temas tan trascendentales como la vida, la muerte, la ansiedad, el amor y desamor, el sexo, el suicidio o el trastorno compulsivo, entre otros.

Tanto Ricardo como el resto de personajes que aparecen en el libro tienen algo de Wiston, el nombre artístico musical de Sergio García Onrubia (Pamplona, 1989). “Cuento cosas que me han pasado, las ideas me vienen de mi vida. Para mí tiene el mismo valor literario escribir una novela que un álbum musical. Una canción sería como un capítulo de un libro, aunque, en este último caso, te puedes explayar más”, explicó en la presentación.

Pero Ricardo (“una persona que atraía a la gente necesitada de desahogo”, según le define en el libro) no es su total alter ego. “El protagonista tiene un hastío que yo no comparto”, apuntó el autor. Enganchado a la música desde los 8 años, cuando empezó a tocar el piano, Wiston estudió Magisterio y hoy es profesor de Educación Primaria, actividad que compagina con sus ensayos y actuaciones con Wiston&Wistones, grupo de música pop, rock, punkie y reggae, de cinco miembros, donde él toca el piano y compone las canciones desde 2016. Así que aquí tampoco tiene semejanzas con el protagonista del libro del que dice: “Tenía todo el tiempo del mundo, pero poco dinero en su cuenta corriente”.

Wiston, de 33 años, que adoptó este nombre por su admiración al cantante John Winston Lennon, a quien le ‘quitó’ la n de su apellido, confiesa que ha disfrutado mucho con la escritura del libro, una actividad para la que no necesita música y para la que se acompaña solo del silencio. “He escrito muchas canciones y ahora quería relatar una historia en donde me pregunto la efectividad de acudir a un psicólogo”, añadió. “Lo hace”, como explicó Javier Garay, “con suspense y con humor, desde donde aborda temas filosóficos”. “Yo fui al psicólogo cuando era niño. Me llevó mi madre porque tenía, y sigo teniendo, muchas manías”, contó jocoso. Su ambición, además de ver esta novela convertida en película, es ir a por la segunda. Mientras, seguirá llenando su buzón del móvil con las ideas que se le vayan ocurriendo y que le sirvan de material, como ocurrió con 'Las confidencias del diván'.

Wiston también dio nombre a un disco cuya recaudación dedicó a la investigación biomédica de la ataxia de Friedreich, una enfermedad rara, neuromuscular degenerativa que le afecta desde los 19 años y le provoca problemas de movilidad, pero que no le impide seguir tocando su música. De hecho, al día siguiente de la presentación de libro, tenía concierto, en esta ocasión en el bar pamplonés Rockollection.

Las confidencias del diván

Autor: Sergio Wiston.

Editorial. Papeles del Duende

Número de páginas: 142.

Precio: 12 euros