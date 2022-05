José Mari Belcos, músico: "Queremos reactivar el grupo, revivirlo"

Belcos da este sábado un nuevo paso en su carrera, que ya ha cumplido más de una década. Después de tres discos lanzados, el grupo encabezado por José Mari Belcos Moreno (Pamplona, 1975), jefe de sección de la edición digital de Diario de Navarra, lanza un nuevo single con dos canciones. Este sábado las toca, junto a Ion De Luis (guitarra) y Juan Luis Etxeberria (bajo) por primera vez en directo en un concierto en el Nuevo Casino de Pamplona (19 h, entrada gratuita).

¿Por qué estas nuevas canciones?

Quería recuperar una canción antigua que no hubiera grabado y rehacerla. Ion De Luis la ha transformado, estaba pensada para guitarra y ahora la ha rehecho a piano con voz. Es Tormentas de verano. Por otra parte quería cerrar el ciclo con una canción que escribí el año pasado, Náufragos.

¿Se nota mucho cambio entre esas dos canciones?

Lo bueno de trabajar con un productor como Ion De Luis es que da coherencia que da a todos los trabajos. Ha conseguido que no chirríen. Además, la letra de Tormentas de verano ha aguantado el tiempo. Hay cosas que escribes de joven de las que luego no estás satisfecho, pero no es este caso.

Una década ya desde que empezó como Belcos.

En realidad, la primera maqueta la publiqué con Amigos de lo Ajeno en 2003, va para 20 años. Hace once años que comencé el proyecto bajo mi nombre, con músicos que se han convertido en amigos. Ahora hemos adaptado un formato acústico. Ion Uribetxebarria, el batería, sigue formando parte del grupo, pero es mucho más difícil encontrar un lugar donde tocar con batería. Y nuestra idea es echar a rodar y tocar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Para haber sacado tres discos, hemos tocado poco. De hecho este mayo va a ser la primera vez la primera vez que vamos a dar tres conciertos en un mes. Incluso nos vamos a Badajoz.

¿A Badajoz?

Soy de Villanueva del Fresno, un pueblo del sur de Badajoz, y desde que empecé a tocar con 14 quería tocar en el pueblo. Ahora se dan las circunstancias para hacerlo. Además actuaremos en en una sala de Badajoz capital.

¿Quieren reactivar el grupo?

Sí, revivirlo, de forma activa. Y eso que es difícil. Somos gente de cierta edad, con responsabilidades, familias, trabajo, y quedar para ensayar y más para tocar siempre es difícil. Pero con Juanlu, el bajista, siempre hablo de que tenemos repertorio al que no sacamos partido. Así que tomamos esa decisión antes de la pandemia. Ahora la recuperamos y con canciones nuevas. Yo de componer no paro.

¿Pronto un nuevo disco?

Trabajo en canciones nuevas, pero no sé en qué terminarán. .Cuando tienes una nueva canción, quieres trabajarla, terminarla, grabarla. Toco la guitarra todos los días y sucede que vienen nuevas canciones. El día que no ocurra, tocaré solo las que tengo (ríe).

¿Ha pensado hacer de la música su profesión?

Mi trabajo es el periodismo, y me gusta mucho el oficio y donde lo ejerzo. La música es una pasión. Vivir de la música es complicadísimo. Pero creo que las cesiones que tienes que hacer , en el plano artístico, no me compensarían. Además pertenezco a una generación cuyas influencias están enraizadas en unas décadas que no van con la corriente que más funcionan. Hay grupos que siguen girando pero sus repertorios, por mucho que hagan buenas canciones nuevas, continúan siendo los de los 80 o los 90.

¿Qué balance hace de estos años?

Tener una pequeña trayectoria con tres discos y ahora este single es muy satisfactorio. Miras atrás y dices: ¡ostras!. Cuando comencé, tenía que buscar versiones para el repertorio de los conciertos, ahora tengo donde elegir entre unas 30 canciones. Nunca lo hubiera pensado.