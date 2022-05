Jon Arretxe lleva al detective Touré al madrileño barrio de Lavapiés

El barrio de San Francisco de Bilbao, un pueblo del Pirineo navarro, los bajos fondos de París y el madrileño barrio de Lavapiés han servido de escenario para las andanzas de Touré, el detective africano sin papeles que lleva una década protagonizando la exitosa saga de Jon Arretxe.

Este jueves, el escritor afincado en Arbizu presentará en la librería Elkar Comedias de Pamplona 'La mirada de la tortuga', octava entrega de esta atípica serie de novela negra que combina thriller, humor y crítica social. En la presentación, que será a las 19:00 horas, le acompañarán otros dos autores de novela negra: Carlos Erice y Carlos Bassas.

En esta última entrega, Touré lleva una vida acomodada en el madrileño barrio de Lavapiés, un escenario que Arretxe conocía muy bien. En sus calles encontró a todos los personajes que aparecen en la novela: desde el dueño de la librería Burma hasta Erika, una antigua vedette del mítico cabaret Pasapoga que se pasa el día bebiendo cerveza.

“Touré siempre busca barrios marginales en los que poder pasar desapercibido”, apunta Arretxe. En esta ocasión se instala en el barrio más africano de Madrid, Lavapiés, “con el riñón bien forrado” tras haberse hecho con un suculento botín a base de robar en las joyerías parisinas.

“En París consigue hacerse rico de golpe y en Lavapiés disfruta de una vida desahogada. Por primera vez, no sufre penurias”. Además, recibe la visita de Sa Kené, la amiga y amante que dejó en el barrio de San Francisco.

Ella le acompaña en esta nueva aventura, que arranca cuando Touré descubre que le han robado sus joyas, escondidas en el parque del Retiro. En lugar del tesoro, encuentra una pequeña tortuga que porta una misteriosa inscripción en árabe. Touré se topa con la mirada de la tortuga, que parece decirle: “Eres bobo, bobo, bobo...”. Esa escena le dio el título a la novela.

Desesperado, el africano tratará de recuperar su botín con la ayuda de Sa Kené, quien aparecía en las tres primeras novelas de la saga. “Muchos lectores me habían dicho que tenía que explotar más al personaje de Sa Kené, y yo también tenía ganas de recuperarla”, comenta Arretxe sobre el protagonismo que cobra la amiga pelirroja de Touré. “A la hora de ponerse a investigar, forman una pareja muy interesante. Touré es bastante zoquete y actúa de manera muy impulsiva, mientras ella es la cabeza pensante y sabe actuar con calma”, explica.

Frente al Touré de las primeras novelas, “que era muy inocentón porque estaba sin malear”, el lector se encontrará con un personaje muy diferente: “La vida le ha ido maltratando y ahora es capaz de cargarse a cualquiera sin ningún remordimiento”.

Más allá del relato policial, el autor insiste en la denuncia de la dramática situación en la que viven los marginados sociales en esos guetos por los que raramente se aventuran los turistas: “Yo ya había estado muchas veces en Lavapiés, es un barrio que me encanta. Para escribir esta novela, me cogía un piso o un hotelillo por la zona y me tiraba horas pateando calles o simplemente me sentaba a observar”, cuenta. Un día, sentado en la plaza de Lavapiés, se fijó en un yonqui que llevaba un sombrero vietnamita e iba vendiendo cosas que sacaba de una bolsa.

“En cuanto lo vi, me di cuenta de que allí tenía a un personaje para la novela”. Otro día vio a una señora mayor, “vestida como una quinceañera, muy escandalosa, que estaba soltando burradas con una lata de medio litro de cerveza en la mano”, y también la incorporó a la trama. Entonces se enteró de que la mujer había sido una estrella del cabaret Pasapoga.

LA TERRIBLE REALIDAD DE LOS 'BANGLAS'

Como suele ser habitual en sus novelas, Arretxe denuncia la dramática situación en la que viven los marginados. Mientras en 'Desconfía' ponía el foco en la mafia china y la prostitución, en Lavapiés descubrió el lado oscuro de los restaurantes indios: “En realidad no son indios, porque los dueños y los currelas son de Bangladesh. Quería contar cómo vive esta gente, porque sus condiciones son terribles. Trabajan casi como esclavos por sueldos de 400 euros, sin contrato, y comparten piso con otros banglas. A lo mejor están diez o quince tirados en un piso. Me pareció de vergüenza”.

Entre otras fuentes, Arretxe contactó con la asociación Valiente Bangla, creada precisamente en Lavapiés para defender los derechos de las personas migrantes. “Creo que la novela negra es un vehículo muy bueno para denunciar este tipo de situaciones”, considera. “Quizá en esta novela lo he hecho más que nunca”.

Si todo marcha según lo previsto, el año que viene se rodará 'Detective Touré', la adaptación de las seis primeras novelas de la saga Touré. La serie, de ocho capítulos, estará producida por DeAPlaneta y Tornasol Media, responsables del éxito televisivo 'Ana Tramel. El juego'.

“Lo más original en 'Detective Touré' es la mirada de un inmigrante sin papeles protagonizando un relato detectivesco”, comentaron sus productoras, Mariela Besuievski y Elena Bort, en una entrevista publicada por 'Cine&Tele' con motivo de la presentación del proyecto en el evento Series Mania Forum, celebrado el pasado marzo en Lille (Francia).

Jon Arretxe se muestra “tranquilo” con la adaptación, que estará escrita por David Pérez Sañudo y Carlos Vila: “A mí me daba miedo que saliera una serie sobre un negrito simpático y vacilón, pero parece que van a respetar el fondo social que tienen mis novelas. Eso me alegra mucho”, comenta.

La serie se rodará en el barrio de San Francisco de Bilbao y también en Pamplona, concretamente las escenas de interiores. Además, el próximo 4 de junio, coincidiendo con su cumpleaños, Arretxe acudirá al Toronto International Festival of Authors, festival literario que este año se centrará en la novela negra.