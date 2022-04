La actriz Ane Sagüés estrena en la ENT su primer montaje propio

Se conocieron mientras estudiaban interpretación en el Laboratorio William Layton de Madrid y desde entonces les rondaba la idea de trabajar juntas algún día. Tres años después de terminar sus estudios de arte dramático, la navarra Ane Sagüés, de 24 años, y la albaceteña Cristina Tomás, de 26, han conseguido poner en pie su primer proyecto como creadoras e intérpretes: Ramos y Gramos o las veces que casi me mato y me paré a escribir.

Protagonizado por dos personajes, Ramos y Gramos, el montaje se estrenará este fin de semana en la Escuela Navarra de Teatro, con tres funciones que tendrán lugar este viernes, sábado y el domingo a las 19 horas. “Las dos sentíamos la necesidad de aprender a hacer las cosas a nuestra manera. Por eso decidimos crear una compañía (Las Nenas Theatre) y ser nosotras mismas las creadoras”, cuenta Ane Sagüés, que ha vivido inmersa en el mundo del teatro desde que era un bebé: su padre, Ángel Sagüés, es director y dramaturgo; su madre, Asun Abad, es actriz.

En noviembre del año pasado, Ane y Cristina comenzaron a trabajar con un texto y realizaron una residencia artística en la ENT, con la idea de estrenarlo en febrero, pero ese estreno no se llevó a cabo. “Entonces nos planteamos: ¿por qué no escribimos nosotras nuestra propia obra? Teníamos muchos textos que habían salido de nosotras y de los que podíamos partir. No queríamos limitarnos a coger un texto y adaptarlo, queríamos ir un paso más allá”.

De esta inquietud nació Ramos y Gramos, un texto que recoge sus propias vivencias: “Hemos cogido nuestros diarios y les hemos ido dando forma”, detalla. También recopilaron cuadernos y notas del móvil donde habían dejado constancia de sus impresiones. Por tanto, comenzaron un nuevo proceso y pospusieron el estreno a estas fechas. Además, esta experiencia les ha servido para crear su propio equipo, con Pablo Cañete y Sandra Aguirre a la dirección; Anita Duarte y Ana S. Holmes en la escenografía y vestuario, Jon Muñoz en el audiovisual y Edurne Arizu y Amaia Tirapu en el diseño sonoro.

Ramos y Gramos refleja la dualidad de una persona que busca la destrucción o la salvación para encontrar las ganas de vivir en el proceso de acabar consigo misma. “Todos convivimos con una dualidad, y esta obra refleja las dos caras de una misma persona: la parte de ti que te cuesta aceptar o que no te gusta y esa otra parte que quieres haces creer que eres. Entonces te planteas que no estás siendo sincera contigo misma”, explica. Sagüés admite que esta dicotomía afecta especialmente a su generación: “Vivimos muy pendientes de la imagen que damos al exterior. Es como si te llevaras un espejo a todas partes, porque te estás mirando tu propio reflejo constantemente”, reflexiona.

Además de crear esta obra, Ane Sagüés y Cristina Tomás han desarrollado cuatro talleres gratuitos en los que han planteado una investigación en torno al espectáculo. “Una vez estrenado el montaje, nos gustaría poder retomar esos talleres”, comenta Sagüés. “Para nosotras era una manera de poner en común lo que estábamos trabajando por nuestra cuenta. Conforme ha ido avanzando el proceso, se ha ido involucrando más gente en el equipo. Está siendo un aprendizaje enorme. Ya hemos hecho nuestra primera obra y para la próxima vez ya tenemos toda esa experiencia que te da un comienzo como este”, valora.

Su próximo paso será realizar otra residencia artística para seguir profundizando en Ramos y Gramos. “Somos jóvenes, estamos empezando y queremos darnos ese espacio para poder investigar. Muchas veces, los proyectos de teatro suelen ser precipitados: tienes que montar una obra de forma rápida para poder estrenarla y moverla. Ante todo queremos vivir un proceso en el que vayamos aprendiendo y mejorando”, concluye Sagüés.