Un documental invoca al fantasma del corredor muerto en Sanfermines del 69

Nadie sabía quién era el mozo que yacía muerto en la cuesta de Santo Domingo. Acababa de celebrarse en Pamplona el Encierro del 12 de julio de 1969 y se sabía que el toro que le corneó se llamaba 'Reposado', pero la víctima mortal no portaba ninguna documentación, sólo un llavero con la inicial “H” y una camisa azul como atuendo en medio del mar blanco y rojo. Cientos de personas pasaron por la morgue para tratar de identificarlo sin éxito, hasta que una enfermera que entraba al turno de tarde, entre lágrimas, le reconoció: habían estado bailando la noche anterior.

En la plaza de toros, mientras tanto, el padre del cineasta Carlos Pardo Ros escuchó la noticia del fallecido en el encierro sin imaginar que se trataba de su tío. Ya por la noche les llamaron a él y a su padre y dieron fe de que, efectivamente, se trataba del murchantino Hilario Pardo Simón. Había, sin embargo, otro misterio sin resolver. “Se presupone que le dejaron en el hotel a las tres de la mañana para dormir pero parece ser que no se fue a dormir, no se sabe qué hizo todas esas horas hasta el Encierro”, explica Carlos Pardo Ros, que nació en Zaragoza pero su familia es de Murchante, él se crío en Cortes y su familia vivía en Pamplona cuando esto ocurrió.

La historia del tío Hilario se contó muchas veces en su familia desde entonces, pero siempre cambiaba algo. “Mi padre son ocho hermanos y cada uno tiene una versión completamente diferente de lo que ocurrió”, apunta Pardo. Es una historia que siempre ha oído distinta, como si cada familiar tuviera su propia fantasía de lo que pasó. Ahora tocaba aportar la suya, que ha materializado en forma de película, 'H', producida por Dvein Films y presentada recientemente en el festival suizo Visions du Réel.

Partiendo del suceso concreto, Carlos Pardo se inventa una especie de performance en la que la actriz Itsaso Arana y los actores Leonard Plattner, Julio Carlos Ramos Zapata y Pedro Ladroga recorren las calles de San Fermín -se rodó en 2016- invocando de algún modo a los fantasmas nocturnos de Hilario, que presuponen bebiendo, riendo y bailando en esos parajes. Lo hacen vistiendo una camisa azul, como él.

dvein films

“Los fantasmas de alguna manera están hablando conmigo pero terminamos huyendo de la historia de Hilario y entramos más en la idea de un millón de personas en una ciudad hablando de lo mismo, cuerpos moviéndose, buscando lo mismo”, señala el director. “Hay una cosa en la película muy importante, que además se ha amplificado estos años con la pandemia, que es esa idea de catarsis, de vértigo de muerte todo el tiempo”, añade.

Carlos Pardo, que firma con 'H' su ópera prima, ya había estado en Sanfermines de adolescente, pero durante el rodaje lo vivió de una forma muy fuerte. “Hay una sensación de que la noche no se puede acabar porque si se acaba la noche te mueres, como diría el clásico, esa idea fantasmagórica de que están dejando que su alma se vaya, la catarsis de la noche, todos esos cuerpos que se mueven en la noche sin saber muy bien qué es”, afirma, convencido de que no existe otra fiesta que genere sensaciones tan fuertes.

El proceso de la película se desarrolló a contracorriente. Primero se rodó y después se escribió el guion. El director dio a los intérpretes unas indicaciones muy básicas, les contó la historia de Hilario -en la película lo presenta como su tío aunque en realidad lo era de su padre-pero sin muchos detalles. “En realidad ellos estuvieron de fiesta, no actuaban, sino que se dejaban llevar por lo que es Sanfermines”, recuerda Pardo. Rodaron durante todos los días de fiestas, salían cada día con varios de ellos y varios compañeros cineastas iban detrás con la cámara. Carlos Pardo iba de un grupo a otro y veía cómo iba transcurriendo la noche. “Lo que quería realmente era que ellos vivieran la noche y ver hacia dónde les llevaba, en qué lugares podían terminar”, precisa.

La experiencia resultó desigual. Itsaso Arana, que es de Tafalla, se integró en la fiesta. “Yo le veía muy suelta, ya sabía los códigos, funcionaba de una forma muy natural”, apunta Pardo. Julio Carlos Ramos Zapata, que era mexicano, le recordaba al director a su tío abuelo Hilario. “Lo vivió muy intensamente, le encantó, pero al mismo tiempo acabó muy hecho polvo porque realmente vive a tope la fiesta”, manifiesta. Leonard Plattner, que es suizo, en cambio, no disfrutó. “Le agredió mucho lo que estaba viendo, decía que le parecía algo que sólo podían hacer los españoles, no se sintió cómodo en ningún momento y tuvimos que buscar caminos dentro de la ciudad muy diferentes porque no se encontraba, era algo que le resultaba muy ajeno”, expone.

Desde 2016 han estado trabajando en la película debido a la enorme cantidad de material que acumularon. En el festival suizo se acogió muy bien. “La película genera a la gente algo que le viene del estómago, de hecho vista en cine es más aún una experiencia como estar en Sanfermines , y la gente sale del cine un poco afectada”, expone Pardo. La cinta viajará a más festivales y la idea es estrenarla en salas en España en 2023.