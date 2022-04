Víctor Eusa: arquitectura para bailar

El edificio de La Vasco Navarra, el colegio de los Escolapios, la Casa de Misericordia, la iglesia de la Milagrosa (Padres Paúles), el parque de la Media Luna o el Seminario son algunos de los edificios más emblemáticos de la arquitectura de Víctor Eusa en Pamplona, “pero la gente nacida en el siglo XXI no conoce para nada a este arquitecto ”, comenta María Pilar Martínez Arce, presidenta de la asociación Patrimonio para Jóvenes.

De cara al Día Mundial de la Danza, que se celebra el próximo viernes 29, Patrimonio para Jóvenes ha organizado 'Bailar la arquitectura', una propuesta para resaltar la obra de Eusa a través de la danza urbana. En esta iniciativa se han implicado Uxue Redín, bailarina de danza urbana, y el fotógrafo Miguel Arguibide, estudiante de Comunicación Audiovisual. En el último mes han realizado juntos tres sesiones fotográficas en las que Uxue Redín ha improvisado coreografías en siete edificios de Eusa, todos ellos situados en Pamplona. Estas imágenes se irán difundiendo en redes sociales como Instagram y Twitter.

“Planteamos las sesiones fotográficas de manera diferente pero con una misma base: que se viese muy bien el edificio retratado y a Uxue en un segundo plano pero siendo protagonista”, explica Miguel Arguibide, de 20 años. “Dependiendo de la localización escogimos un vestuario u otro y diferentes tipos de bailes: verticales, horizontales, más fluidos, más rígidos...”, precisa.

El estilo de Víctor Eusa (1894-1990) se definió como “expresionismo geométrico”, caracterizado por la combinación de hormigón visto, ladrillo rojo y revocos. “La clave en la arquitectura de Víctor Eusa es la verticalidad. Todo es muy lineal, cúbico, con patrones muy racionales”, define Uxue Redín.

Reconoce que el proyecto 'Bailar la arquitectura' le ha cambiado su visión: “He podido descubrir edificios en los que no me había parado jamás”, asegura. “Por ejemplo, en La Vasco Navarra me fijé enque había unos capiteles en forma de elefante”.

A la hora de bailar, le han dado especial juego el parque de la Media Luna y el claustro del Seminario. “Me pareció muy interesante jugar con los arcos de la Media Luna, me lo pasé súper bien. A la hora de crear las coreografías, he jugado con la capacidad de improvisar. Me he dejado inspirar por la propia arquitectura, fijándome en los ritmos y patrones que seguía Eusa”, detalla Redín.

También ha tenido la ocasión de bailar en la terraza de la Cruz del Seminario, que se asoma a varios metros sobre el suelo. Redín volverá a bailar en el Seminario el próximo sábado, durante una visita guiada para los socios de Patrimonio para Jóvenes.

Uxue Redín comenzó a formarse en danza urbana en 2014, en Breathless Dance Center de Pamplona, donde ahora imparte clases de hip hop. Estudia Historia y Gestión del Patrimonio en la UPNA e Historia del Arte en la UNED.