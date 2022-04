Los premios de la Música Independiente se hacen mayores en el Navarra Arena

La irrupción en 2009 de los Premios de la Música Independiente -conocidos como los premios MIN- fue una especie de golpe en la mesa. “Fue un acto reivindicativo por tener un espacio que no existía para estos artistas en los demás galardones que había en aquel momento”, explica Nerea Serrano, coordinadora de los premios. Existían otras galas de entrega de premios, los Premios de la Música (otorgados por la SGAE y la fundación Autor), o los Amigo (por Promusicae), que sin embargo pasaron a mejor vida pocos años después y dieron paso recientemente a los premios Odeón. Pero mientras todo eso ocurría los MIN siguieron su camino sin desviarse, reconociendo a los artistas cuyas carreras no están gestionadas por multinacionales discográficas o subsellos, y que representan el 5% de lo que se pincha en las radios comerciales pero, al mismo tiempo, el 80% de las novedades musicales nacionales. “Los MIN se han consolidado y se han convertido en el referente de premios que da la propia industria, está claro que hay otros como los MTV o Los 40, pero son más los premios que da un medio de comunicación que los de la propia industria”, señala Serrano. “Los artistas le tienen mucho cariño a los MIN, es un espacio de encuentro entre ellos”, añade.

Este cambio de rumbo, dicen desde la organización, supondrá un mayor acercamiento al público. “Ha habido que cambiar un poco el planteamiento, ha habido que realizar un planteamiento de escenarios y público distinto que yo creo que le van a sentar muy bien a los premios”, confía Nerea Serrano. La idea es que a partir de ahora los MIN sean itinerantes.

SEISCIENTOS INVITADOS

La gala tendrá dos niveles de público. La pista del Navarra Arena estará ocupada por seiscientos invitados, artistas y nominados en el formato Arena Club que ya se ensayó durante la pandemia, es decir, sentados en mesas altas y taburetes. En la grada estará el público, se han sacado a la venta 700 entradas (7 euros), que se están vendiendo a buen ritmo.

Técnicamente será una gala compleja, con dos escenarios. En uno se desarrollará la entrega de premios y en el otro tendrán lugar actuaciones. Estarán unidos entre ellos por una pasarela y habrá tres pantallas gigantes. “Es como hacer un gran concierto a la hora de luces, sonido, de la producción en sí”, explica De la Fuente.

El Navarra Arena ya ha acogido galas de premios como la de Sience Ekaitza, donde actuaba La Fura dels Baus, pero en este caso es un montaje más complejo al sucederse las actuaciones concretamente de Baiuca, Chill Mafia, Ilegales, Izaro con Amaral, María Arnal i Marcel Bagés y Rosario la Tremendita. La gala estará presentada por la cómica Carolina Iglesias, conocida por el podcast Estirando el chicle.

PRESENCIA NAVARRA

Respecto a la propia entrega de premios, Amaral entregará el galardón al álbum del año, Delaporte al mejor artista, Aurora Beltrán al artista emergente, Ginebras a la canción del año, y así se irán desvelando uno a uno los ganadores de las 22 categorías -este año se ha unido la de mejor letra original-. Entre los entregadores estarán también Marlena, El columpio Asesino, David Aztarain, Raquel Andueza, Chica Sobresalto, Ilegales, Izaro, Belako y otros grupos.

En esta XIV edición de los MIN se inscribieron 949 bandas y solistas. Un total de 60.000 votos decidieron los 15 nominados por categoría entre los que luego el jurado, conformado por unos doscientos periodistas, programadores, patrocinadores y personas de la industria, seleccionó cinco finalistas por categoría. Hay, así, 110 finalistas en 22 categorías, de los que un 70% estará presente en la gala Pamplona.

Las opciones navarras estarán representadas por Chill Mafia (en las categorías de Artista emergente y Álbum en euskera), Chica sobresalto (Letra original con álbum Sinapsis), El Columpio Asesino (Grabación electrónica) y Kokoshca (Álbum de rock). Además, Tributo Pedro Iturralde, en homenaje al saxofonista falcesino recientemente fallecido, opta al galardón al mejor álbum de jazz. Más allá de los músicos navarros, Zahara es la que acumula más nominaciones, nueve. Le siguen Baiuca, con seis, Alizzz y María Arnal i Marcel Bagés con cinco cada uno, Rigoberta Bandini con cuatro y Tanxugueiras con tres.

El trofeo será el mismo que el año que viene, diseñado por Óscar Martín, pero adaptado a los colores de esta edición. Entre las autoridades que han confirmado su asistencia figura la ministra navarra de Derechos Sociales, Ione Belarra, además de la consejera navarra de Cultura Rebeca Esnaola y los representantes de diferentes asociaciones relacionadas con la música y el espectáculo.

Ya hay más de 30 medios nacionales y especializados acreditados. Además, Amazon Music, que tiene un premio a su nombre, montará un set para hacer entrevistas para su canal de Twitch.

La Unión Fonográfica Internacional no ha hecho público el presupuesto de su parte de la gala para este reportaje, NICDO por su parte ha presupuestado 60.000 euros con IVA incluido para la suya. “Pensamos que era muy importante tener a toda la representación nacional en casa y poder invitar a la propia industria navarra, que pueda estar y hacer contactos con los diferentes promotores, sellos discográficos y la industria musical”, apunta De la Fuente.

El único premio cuyo ganador se conoce con antelación es de Paco Clavel, que recibirá el Premio de Honor Mario Pacheco. Se trata de una de las figuras más emblemáticas de la Movida Madrileña y de la música independiente en España, con una extensa discografía entre la que se encuentra su conocida versión de Soy rebelde y años de experiencia en la radio dando voz a artistas de toda índole. “La razón principal es por haber sido descubridor de muchas bandas, por haber sido agitador en la época de la Movida y después haber seguido con unos programas de radio donde descubrió mucha música”, explica Nerea Serrano. “Además, tiene una de las mayores colecciones de vinilos de españa, más de 500.000 discos que iba pinchando en los bares y descubriendo a tantos y tantos grupos”, apunta. Entre esos bares está La Urbana de Pamplona, donde ha venido pinchando regularmente.

NOMINACIONES

​Premio The Orchard al Álbum del Año



Tiene que haber algo más de Alizzz

Embruxo de Baiuca

Clamor de Maria Arnal i Marcel Bagès

The river and the stone de Morgan

Puta de Zahara



Premio Amazon Music al Mejor Artista



Alizzz

Kase.O

Maria Arnal i Marcel Bagès

Rigoberta Bandini

Zahara



Premio AIE al Mejor Artista Emergente



Aiko el grupo

Baiuca

Chill Mafia

Niña Polaca

Tanxugueiras



Premio Radio 3 a la Canción del Año



Ya no siento nada de Alizzz

Veleno de Baiuca

Ay Mamá de Rigoberta Bandini

Terra de Tanxugueiras

Merichane de Zahara



Premio AGEDI al Mejor Álbum de Pop



Que Se Joda Todo Lo Demás de Alice Wonder

Tiene que haber algo más de Alizzz

Hambre de Kiko Veneno

Clamor de Maria Arnal i Marcel Bagès

Puta de Zahara



Mejor Álbum de Rock

Corizonas III de Corizonas

Kokoshca de Kokoshca

MKMK de Maika Makovski

The River and the Stone de Morgan

Mayéutica de Robe



Mejor Grabación de Electrónica



Embruxo de Baiuca

Exnovo de BFlecha

Abril de Delaporte

Global Sickness de Ed is Dead

Preparada (Rework) de El Columpio Asesino y Deu



Mejor Álbum de Música de Raíz



Himnopsis Colectiva de Amparanoia

Territorio de Delirio de Emilia y Pablo

Cantables II de Fetén Fetén

Errantes Telúricos/Proyecto Toribio de Los Hermanos Cubero

Pureza de Queralt Lahoz



Mejor Grabación de Músicas Urbanas



Se Trata de Mí de Albany

3 Katas de Chico Blanco

Divertimentos Vol. 2 de Kase.O

Sabes el Camino Que Elegí de Ortiga

The Kingtape de Toteking



Mejor Álbum de Flamenco



Continente 27 de Chico Pérez

Supernova de Cristian de Moret

La Raíz del Viento de Juanito Makandé

Con Todos Mis Respetos de Miguel Campello

Tremenda de Rosario la Tremendita



Mejor Álbum de Jazz



Sorte de Abe Rábade

Tumaini de Berta Moreno

Bach (Re)Inventions de Moisés P. Sánchez

Concert Bal de Tino di Geraldo

Tributo Pedro Iturralde de Tributo Pedro Iturralde



Mejor Álbum de Música Clásica



Mediterrània de Capella de Ministrers

Antonio Literes: Sacred Cantatas for Alto de Concerto 1700

Saffo Novella” de Dolce Rimo

Cantigas del Códice de Toledo” de Eduardo Paniagua

Ad Illam de Susana Gómez Vázquez



Premio Sympathy for the Lawyer al Mejor Videoclip



Barbara Farré por Muñequita Linda de Najwa

Irene Moray por Perra de Rigoberta Bandini

Fran Granada por Por España de Samantha Hudson

Trece Amarillo por Figa de Tanxugueiras

Guillermo Guerrero por Merichane de Zahara



Premio Ticketmaster al Mejor Directo



Maria Arnal i Marcel Bagès

Morgan

Mujere

Triángulo de Amor Bizarro

Zahara



Premio SAE Spain a la Mejor Producción



Ángel Luján y Alice Wonder por Que Se Joda Todo Lo Demás de Alice Wonder

Alizzz por Tiene que haber algo más de Alizzz

Alejandro Guillán Castaño por Embruxo de Baiuca

Diego Galaz, Sebastián Schon y Jorge Arribas por Cantables II de Fetén Fetén

Martí Perarnau IV por puta de Zahara



Premio Institut Ramon Llull al Mejor Álbum en Catalán



Pecata Beata de Carola Ortiz

N.S.C.A.L.H de El Petit de Cal Eril

Parc de Ferran Palau

El Gran Ball de Txarango

Llepolíes de Zoo



Premio Etxepare Euskal Institutua al Mejor Álbum en Euskera



Ezorregatik x Berpizkundea de Chill Mafia

Gaur de Gaur

Ilun eta Abar de Idoia

Eta hutsa zen helmuga de Liher

Kondaira eder hura de Verde Prato



Premio al Mejor Álbum en Gallego



Hasme Oír de A Banda da Loba

Embruxo de Baiuca

Grande Amore de Grande Amore

Organización Nautilus de Os Resentidos

Embora de Verto



Mejor Artista Internacional



IDLES

Instituto Mexicano del Sonido

Little Simz

Low

5. St. Etienne



Mejor Letra Original



Selección Natural de Chica Sobresalto

Milagro de Maria Arnal i Marcel Bagés

El Don de la Ternura de Nacho Vegas

Ay Mamá de Rigoberta Bandini

Merichane de Zahara



Premio Marilians al Mejor Diseño



Ana Vila Homs y Albert Ramagosa por Gornal de Germà Aire

André Taboada y Batea por Tampoco somos los Rolling de Batea

Edu Ruinas por Cosmen de Cosmen

Emilio Lorente por puta de Zahara

Rubens Ziontifik por Serie 5 de Elio Toffana





