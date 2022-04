Patricia López Arnaiz será ‘Nina’, en la película de Andrea Jaurrieta

Desde que escribió el guion de su primer largometraje -'Ana de día'- hasta que lo estrenó en noviembre de 2018, Andrea Jaurrieta tuvo que invertir ocho años de su vida. Aquella ópera prima protagonizada por Ingrid García Jonsson, con un estilo muy personal que le llevó a festivales internacionales y le brindó la nominación a los Goya en dirección novel, puso en el mapa a la cineasta navarra, que contaba entonces 32 años. La experiencia fue tan dura que ahora vive con escepticismo el proceso de levantar su segunda película, “es una montaña rusa que como no pongas un poco de distancia te puede afectar”, indica, pero admite que, a pesar de que está siendo más largo de lo que querría, pinta bien. A la espera de que ETB y el Gobierno Vasco entren en la financiación, 'Nina', su segundo largometraje, se rodará el último trimestre de este año con Patricia López Arnaiz de protagonista y Alfredo Castro como su antagonista. La primera ganó todos los premios el año pasado por su papel en Ane, de David Pérez Sañudo, y el segundo es uno de los actores chilenos más respetados, con trabajos en películas de Pablo Larraín como No o El Club.

Todo en Nina transcurre en un pueblo costero pero también en un faro, por lo que la película se rodará íntegramente en el País Vasco. Es una decisión que Jaurrieta tiene que tomar “con todo el dolor de corazón”, asegura. “Cuando escribes, al final siempre tiras de tus experiencias, de tu vida, y yo me imaginaba la historia en las calles en las que he crecido, como si Beire y Artajona tuvieron mar al lado”, explica. “Quería que saliera la banda de música de Artajona, la gente de Beire... pero movilizar a todo el equipo y llevarlo a Navarra para la película sale más caro que coger a toda esta gente y llevármela como extras al País Vasco”, manifiesta la directora.

El hecho de que sea un pueblo de mar es esencial. 'Nina' está basada en una obra de teatro de José Ramón Fernández que, a su vez, lo hace en 'La Gaviota' de Chéjov. “Nina en la obra de Chejov es uno de los personajes principales, una chica que quiere ser actriz y se va a la ciudad detrás de un tipo buscando sus sueños y al final de La Gaviota vuelve a ese pueblo en Rusia y ve que su vida ha sido un fracaso y que este tipo no le ha tratado bien”, señala Jaurrieta. A partir de ese final José Ramón Fernández escribió su propia obra, Nina, que es en la que se basa Jaurrieta para contar esta historia de una mujer que vuelve al pueblo para vengarse del hombre que le destrozó la vida.

Ella dice que es un drama con tintes de western. “No hay caballos, es en la época actual, pero sí que hay una estructura dramática un poco así”, señala. La película no tiene el misterio y el surrealismo que tenía Ana de día, pero sí un tratamiento con el que la realizadora quiere darle una atmósfera en su estilo, con mucha noche, mucha relación presente y pasado y mezcla de tiempos.

Es una película más compleja. 'Ana de Día' costó 100.000 euros y 'Nina' rondará los dos millones. “Tiene mucha más ambición, tanto técnica como artística, por eso también cuesta más de financiar”, apunta Jaurrieta. Será, además, el primer largometraje de Lasai Films, la productora que fundó Jaurrieta junto con su productor Iván Luis, en coproducción con BTeams, Icónica e Irusoin. “Yo hice 'Ana de día' como autónoma, con mi propio nombre, que es como he hecho los cortos, pero el volumen de gasto y de movimiento que tiene un largometraje es muy grande”, explica. “Yo quiero trabajar con Iván Luis, 'Ana de día' la hicimos juntos, es una forma de dar un paso adelante a un modelo más profesional”.

De momento Lasai Films ha producido un corto, que se llama 'El querer', de Miguel Machetti, y preparan para después de Nina la producción de Macramé, ópera prima de Bárbara Magdalena.

En unos meses empezarán con la preproducción y ahí cerrarán las localizaciones. De momento Jaurrieta y el director de fotografía viajaron en verano por la costa y se trajeron muchas fotos y vídeos. “La zona de Urdaibai me inspira mucho, se parece mucho a lo que tengo en la cabeza, pero no tengo nada cerrado”, explica.

Después empezará el casting para el resto de personajes y, si los apoyos pendientes llegan, empezarían a rodar en septiembre. El proyecto ha sido seleccionado en residencias de la Academia de Cine y en el Torino Film Lab, lo que ha dado margen a Jaurrieta para emplearse en el proceso mientras seguía dando clases. “Esta vez al menos he cobrado una parte del guion”, apunta.