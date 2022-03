El polígrafo: la historia de una máquina que no funciona

Tras un arranque fulgurante, la psicología del testimonio cayó en un letargo que se acentuó en la década de 1930, a pesar de que nunca dejaron de publicarse trabajos sobre el tema.

UNA VIEJA IDEA

En la década de 1890, la Universidad de Harvard había adquirido uno de los primeros aparatos de registro fisiológico del mercado. Münsterberg lo utilizó para establecer correlaciones entre las medidas registradas y la veracidad de los testimonios emitidos por los sujetos durante el proceso. Se estableció la idea de que existía un rastro fisiológico directo y observable de la mentira.

Así, en sus vehementes textos apologéticos , Münsterberg defendió que la medida fisiológica de la sinceridad del testigo debería aplicarse al campo de la justicia. Hoy es obvio que se equivocaba. No existe un único patrón de respuesta fisiológica asociado a la mentira, del mismo modo que no se puede asegurar que una alteración fisiológica pueda vincularse de manera fidedigna a la mentira o a cualquier otra emoción paralela.

Cuando Marston convirtió la inspiración de Münsterberg en objeto de su tesis doctoral sabía que tales registros no ofrecían una “medida directa” de la mentira, sino una reacción fisiológica provocada por el posible malestar del sujeto al engañar de manera consciente. En consecuencia, el problema fundamental era discernir los cambios fisiológicos asociados al engaño consciente de los vinculados a otras emociones.

Marston pensó que sería posible “medir” tales parámetros fisiológicos específicos y diseñar una técnica de interrogatorio que los objetivara. Pero en 1921, tras culminar su tesis doctoral, con la que sentó las bases teóricas del polígrafo, no había logrado ninguno de sus objetivos dentro de parámetros científicos verificables.

Por otra parte, era ya un personaje poco popular y controvertido: convivía con dos mujeres en lo que consideraba su particular “utopía feminista”, mostraba cierta tendencia a “exagerar” sobre sus méritos personales, sus vínculos académicos eran irregulares y se vería inmerso en un proceso por estafa. Además, las autoridades se resistían a aceptar interferencias extralegales en los tribunales.

Aseguró que el acusado era inocente, pero se negó a Marston la posibilidad de testificar, pues “invadía el terreno del jurado”, cuya prerrogativa era precisamente la de “medir” la sinceridad del acusado. Un fallo ratificado por la Corte Suprema en 1925 y que, en la práctica, expulsó la prueba del registro fisiológico del engaño de los tribunales.

QUE VIENE LA POLICÍA

En realidad, el registro poligráfico no “detectaba mentiras”: teóricamente, registraba cambios fisiológicos asociados a la actividad cognitiva de la insinceridad. El problema de fondo residía en que la persona sometida a la prueba, aunque sincera, podía experimentar reacciones fisiológicas colaterales “sospechosas” que no se podían discriminar.

Dado que Larson era cocreador del aparato y trataba de llevarlo a la respetabilidad científica, manifestó que los métodos de Keeler , de quien se demostró que no dudaba en emplear triquiñuelas para calibrarlo y así asegurar su “eficacia”, no solo eran científicamente inapropiados, sino también ideológicamente detestables.

Marston temió que no se reconocieran sus contribuciones. Publicó entonces The Lie Detector Test, un libro destinado a cantar las propias excelencias, en el que desgranaba todas sus experiencias en la investigación y aplicación del sistema de “detección de mentiras” desde 1915, pero la paternidad nunca le fue reconocida. Incluso intentó, sin éxito, lograr un puesto como “poligrafista” en el FBI. Sin embargo, terminaría ganando fama mundial por motivos completamente ajenos a este asunto, como la creación, en 1941, de la célebre Wonder Woman del cómic para DC. Superheroína que, por cierto, porta consigo su propio polígrafo portátil: el “lazo de Hestia”.