La música y el cine, a través de las caricaturas de Julen Zubieta

Una mirada, un gesto, una sonrisa o una expresión son detalles que no escapan en los retratos. Algunos artistas los pintan al natural o toman las fotografías como referencia, pero hay artistas que consideran que el retrato es insuficiente para resaltar la esencia del protagonista y, por ello, exageran o distorsionan la apariencia física de la persona. Así ocurre con Julen Zubieta Laborda que, tras varios años alejado de la pintura, regresa al mundo plástico con unas caricaturas de gran formato cuyos protagonistas son personajes reconocibles por su vinculación al mundo del cine y la música.

Una veintena de caricaturas conforman "El arte del retrato", la exposición de la galería Michel Menéndez en la que se podrá identificar, entre otros protagonistas, a los actores Vin Diesel, Johnny Deep (en el papel de Jack Sparrow), Jack Nicholson y Clint Eastwood, así como al director Quentin Tarantino. La música también está presente con pinturas que recuerdan a Estopa, Fito, Leiva o Slash o al guitarrista Keit Richards.

CINCO AÑOS SIN PINTAR

La exposición es un recorrido por la obra que Julen Zubieta comenzó a pintar en 2020, después de alejarse de los pinceles durante cinco años al sentirse decepcionado con la carrera de Bellas Artes que cursó en la Universidad de Teruel. Su afición al dibujo desde niño, cuando siempre estaba con un lápiz y unas pinturas en la mano, le llevó a encaminar su formación universitaria al arte. “Empecé con mucha ilusión, pero no llegué a terminar la carrera. No me gustó como estaba encauzada y fue bastante decepcionante”, explica el artista, quien regresó a Arguedas, su localidad natal.

La desilusión le llevó a Julen Zubieta a replantearse su futuro alejado de la pintura. “Fue una decisión brusca, dije que no volvía a tocar las pinturas, además que tenía que ponerme a trabajar”. Y así es como encauzó su trabajo desde 2015 hasta que llegó la pandemia y todo cambió. Tras cinco años sin pintar ni dibujar, el artista navarro aprovechó el confinamiento para ponerse nuevamente delante de un boceto y un lienzo. Resurgió su faceta creativa y, desde entonces, ha realizado estudios de ilustración digital, dibujo artístico, además de un curso con un caricaturista de Barcelona con el que perfeccionó este género. “He vuelto a conectar con la pintura. Aunque también utilizo el medio digital, lo que más me gusta es la pintura tradicional, la pintura acrílica, ese momento de usar mucha pintura para sacar las expresiones y detalles”.

cedida

Julen Zubieta compagina su trabajo en un taller de forja de hierro con las horas que pasa en ArtGalery Arguedas, el estudio donde desarrolla su labor artística que va desde caricaturas y retratos en pintura acrílica o medio digital hasta ilustraciones para empresas.

PERSONALIDAD

Las caricaturas que realiza de forma libre, en las que se deja llevar por sus aficiones e intuiciones, son las obras con las que más disfruta. Esa libertad creativa la encuentra alrededor del cine y la música que se convierten en su fuente de inspiración. “ Los artistas que pinto son artistas son los que sigo, los que me gustan, incluso los admiro, como es el caso de El Drogas, los rockeros o los actores”.

Antes de plasmar sus caricaturas, Julen Zubieta ha revisado material gráfico de los protagonistas. “Al ser famosos hay mucho contenido por internet y televisión. He visto mil fotos de ellos, los he visto en películas, sabes cómo se mueven o qué gestos hacen”. Este acercamiento a los detalles y las expresiones también es su objetivo prioritario con las personas a las que no conoce y tiene que dibujar. “Intento ver muchas imágenes pero, sobre todo, algún vídeo para ver sus rasgos, fijarme en la boca, los ojos, etc. Hay que ir a los detalles y cuantas más referencias, mucho mejor. No basta con lo que ves en una primera impresión, hay que ir más allá”.

El creador reconoce que siempre se ha sentido cómodo con las caricaturas, un género que considera idóneo para captar la esencia y la personalidad de los retratados y que no busca ridiculizar. “No se debe confundir la intencionalidad de las caricaturas. Hay quien piensa que vamos a sacar el defecto de una persona y es todo lo contrario. Lo que hace es reforzar lo destacable de esa persona y lo que envuelve su personalidad”.

Los rasgos exagerados y gestos impactantes de sus obras están buscados de manera intencionada. Al igual que los formatos, pues Julen Zubieta se expresa mejor en lienzos grandes. “Los lienzos de pintura acrílico que hago en formato grande, ahí intento una composición que tenga mezcla de caricatura y retrato. Busco que no sea tan plano como un retrato que no te diga nada ni tan ridiculizado como una caricatura”.