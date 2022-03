Puerta al mundo pausado

Antes de cada película del Festival Punto de Vista 2022 se proyectarán unas “cabeceras estereoscópicas animadas” de en torno a medio minuto basadas en imágenes históricas extraídas del Archivo de Navarra. Son en total dieciocho y ha sido el estudio y colectivo artístico catalán Estampa el encargado de elaborar todo el trabajo. “Lo hemos hecho bastante alargado en el tiempo”, confiesa Daniel Pitarch, miembro de Estampa, grupo que inició su andadura hace quince años. El primer paso que dieron fue “bucear” en el Archivo de Navarra en busca de fotografías estereoscópicas.

“Son fotografías hechas con una técnica muy importante en el siglo XIX”, explica. Según Punto de Vista, “la fotografía estereoscópica fue un medio más importante y común de lo que se recuerda habitualmente”. Para poder analizar estas imágenes en profundidad, los expertos han tenido que utilizar un visor. “Hasta que no ves las fotografías con profundidad es como si no las hubieras visto”, apunta. Es esa profundidad lo que le da “un carácter entre lo fotográfico y lo audiovisual”.

Después de analizar y ver estas instantáneas antiguas en las que aparecen personajes como las lavanderas, niños jugando, trabajos en el campo o las mismas almadías, Estampa hizo la selección. Para escogerlas, ellos necesitaban ver cómo sería el resultado final en cada una de ellas y por eso las animaron en una resolución baja. “Es muy diferente verlas planas que con el efecto”, indica Pitarch. “Ha habido imágenes que quizá a primera vista no la hubieras seleccionado, pero que cuando la animabas sí la escogías”, confiesa. Después de un tiempo trabajando en el Archivo y de darse cuenta de “lo grande” que era la fototeca, tocó ponerse manos a la obra para animar las imágenes.

METERSE EN LA IMAGEN

Es la sensación que da al ver la fotografía con el efecto. Lo que era una imagen plana, comienza a tomar relieve y volumen. El espectador siente la sensación de estar dentro de la imagen porque ve algo más allá. Una inmersión a las acciones cotidianas del siglo XIX. “Lo que hacemos es animar las imágenes ligeramente cambiando rápidamente entre una y otra y se crea un efecto óptico que en vídeo da sensación de profundidad”, explica sobre unas imágenes que están acompañadas por una música que intensifican la sensación.

Según Pitarch, “hasta que no ves las imágenes con profundidad es como si no las has visto”, remarca. Aparecen cosas en la fotografía que antes no las habías visto. “Ahí está la magia. Coge volumen y de manera paradójica es un volumen plano”, ríe. “Al ser audiovisual (se reproduce en vídeo antes de la proyección de la película) te da la sensación de que la fotografía está viva y que asistes a un mundo congelado”, añade.

La muestra de dieciocho cabeceras incluye tres formatos distintos. Tres panorámicos para la sección oficial que han tenido que ser reencuadrados, un formato cuadrado original y otro más moderno realizado con “tecnologías digitales bastante actuales”. Este último crea un objeto tridimensional que virtual que aporta volumen a la fotografía.

CLAVES

​Estampa. Es el estudio catalán encargado de realizar las cabeceras. Nació hace quince años como un colectivo de realizadores, programadores e investigadores que trabaja en los ámbitos del audiovisual experimental y los entornos digitales.



Técnica. Las cabeceras son “un dispositivo tridimensional que se recrea gracias a la sucesión fotograma a fotograma de las dos imágenes de cada par”, explica el catálogo del Festival Punto de Vista.