El eco envuelve a Maite Itoiz y John Kelly

En cada golpe de la madera contra la madera, el eco se hace presente y envuelve en mayor misterio el sonido rítmico de la txalaparta. Lo mismo le ocurre unos compases después al arpa, abriendo camino ambos a las voces de Maite Itoiz y John Kelly en la tradicional Haika mutil.

Lo provoca el interior del Santuario de San Miguel de Aralar, donde Itoiz y Kelly grabaron en 2020 un concierto para ETB que hoy han convertido en disco publicado en plataformas digitales desde la semana pasada. El eco presente en Haika mutil permanece en las otras doce melodías del repertorio de magia y tradición ancestral, una música con la que el dúo esperaba trasladar a quienes la oyeran “a los tiempos en los que, cuando la escuchaban, despertaban sensaciones especiales”.

Parece que lo han conseguido precisamente en este momento de conflicto en Ucrania. “Extraña casualidad” que su ubicación en las plataformas digitales haya sido ahora, “la gente está reaccionado de forma muy especial”, confiesa la soprano navarra sobre “las muchas palabras de agradecimiento” que están recibiendo en redes sociales, que el repertorio y la forma en la que lo interpretan transmite paz, que les ayuda a desconectar, a pacificar la mente. “Estoy notando la necesidad de paz mental de la gente, y yo me alegro de poder echar una mano a nivel emocional con nuestra música”.

Acompañados por el multiinstrumentista Iván Allué, las melodías de arpas flautas, rabel, gaitas, txistu, guitarras..., las palabras de Toti Martínez de Lezea y los movimientos de los bailarines de Aukeran, la mitad del repertorio es euskera y hay además canciones en castellano antiguo, bretón e inglés (una de ellas, una composición de Itoiz). Con ese objetivo en mente del repertorio tradicional, el dúo se guió en la selección por la reacción del público cuando las interpretan en sus conciertos

Este fue más que un concierto para Itoiz y Kelly, que se decidieron por San Miguel de Aralar para grabarlo por su significado: con él celebraron Navarra y la propia historia de ambos, como pareja y como dúo profesional. Una historia que se remonta a la niñez, cuando se conocieron al trasladarse a Navarra en 1976 la familia Kelly y se asentaron en Belascoáin. El padre, Daniel Jerome Kelly, alquiló en Pamplona el bar Viana (entonces Club Viana) y así conocieron al padre de ella, “el maestro del flamenco Carlos Itoiz”, y se produjo “la conexión de ambas familias”, recuerda él, que tenía ocho años y la soprano, uno. La conexión se mantuvo a pesar de las largas temporadas de la artística familia Kelly recorriendo mundo con su música. “No nos vimos durante quince años”, señala él, que añade que Navarra les había “marcado mucho”.

De hecho, el repertorio del disco también tiene algo que ver con su historia. Se refieren a Txoria txori, el poema vasco al que puso melodía Mikel Laboa, que contaba con la guitarra flamenca del padre de Itoiz en sus conciertos. “Descubrí de este modo Txoria txori”, cuenta ella, que la cantó a John y luego los dos juntos a familiares y amigos, cuya reacción les sorprendió: les animaban a probar como dúo profesional. Y eso hicieron, lo que les ha hecho crear, además de actuaciones en formato dúo como ahora, la banda de rock sinfónico Elfenthal y el ensemble de música histórica Kingdom of Navarre.

El concierto grabado en junio de 2020 se emitió en televisión ese invierno por primera vez, a la que han seguido más. “La buena reacción de la audiencia” les decidió a masterizarlo y convertirlo en disco. “Nuestra labor”, continua Kelly, “es, cantemos lo que cantemos, transmitir positividad y provocar unión entre las personas porque la música es universal con independencia de si se entiende el idioma”. Y regresa a Txoria txori, que llevan “muchos años” incluyéndola de propina en sus conciertos en Alemania. “La gente la canta a la vez que nosotros”, dice Itoiz. “Y eso significa que han ido a internet, han buscado la letra y la han aprendido de memoria. Una maravilla”.

El repertorio

​

Agurra (tradicional), Jaun baruak (tradicional), Gizonak (tradicional), El rey de Francia (tradicional), Xalbadorren heriotzean (Xabier Lete), Haika mutil (tradicional), Aita semeak (Natxo de Felipe), Si habrá en este baldrés (Juan del Encina), Txori erresiñuela (tradicional), Come again (John Dowland), The One You Will Deny (Maite Itoiz), La jument de Miacho (tradicional), Txori txori (Mikel Laboa / Joxean Artze)