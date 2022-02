Esnaola defiende el Auditorio de Barañáin como lugar de ensayo para la OSN, sin descartar la búsqueda de sede definitiva

Rebeca Esnaola, ha defendido el traslado de la sede de ensayos de la "estabilidad" a la agrupación, si bien ha señalado que no descarta la búsqueda de una sede definitiva. La consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra,, ha defendido el traslado de la sede de ensayos de la Orquesta Sinfónica de Navarra al Auditorio de Barañáin , considerando que da, si bien ha señalado que

La OSN ensaya desde septiembre en Barañáin, después de estar en los últimos años en la Casa de Cultura de Villava. "El cambio responde a una necesidad de estabilidad por parte de la orquesta para el desarrollo de todas las actividades, incluidas las que no son meramente ensayos, y que no ofrecía la sede de Villava", ha explicado la consejera, en una comparecencia en el Parlamento, junto con la gerente de la Fundación Baluarte y de la orquesta, María Antonia Rodríguez, para explicar el desarrollo del programa de actividades de la Fundación Baluarte con la actual gerente y el convenio de la Orquesta Sinfónica de Navarra con el Auditorio de Barañain.

La consejera ha explicado, sobre el cambio de la sede de ensayos, que "entendimos la dificultad para compaginar la gran actividad cultural del municipio de Villava con las necesidades de la orquesta" por lo que la Fundación Baluarte estimó "la conveniencia de buscar una alternativa para un plazo más largo y se puso en contacto con Barañáin para sondear las posibilidades de cerrar un convenio que diera solución a sus necesidades".

Así, a partir de septiembre de 2021, y por un plazo de diez años, el Auditorio Barañáin será la sede de los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Además, se contempla un compromiso de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos que tengan un impacto cultural y socioeducativo, por medio de la realización de conciertos y la programación de actividades pedagógicas.

Esnaola ha explicado que "la cuestión de una sede propia es un tema analizado y valorado en ésta y en la pasada legislatura" y ha señalado por ejemplo que se han descartado las opciones de Baluarte y de la Ciudad de la Música por la dificultad de compaginar la actividad habitual de estos espacios con la de la orquesta. "Seguimos abiertos y en búsqueda por si pudiera darse un emplazamiento como sede para la orquesta. Aun insistiendo en que la elección del Auditorio de Barañáin es una decisión adecuada, seguimos atentas a la búsqueda y localización de un espacio adecuado que pueda acoger a la orquesta de una manera definitiva, en equilibrio con la disponibilidad e idoneidad de los recursos económicos que se precisen", ha indicado.

La gerente de la Fundación Baluarte ha explicado que la OSN "no es la única de las orquestas sinfónicas que no cuenta con una sede fija en propiedad". "Hay ejemplos de otras agrupaciones que están de alquiler o compartiendo espacio con otras formaciones o entidades culturales", ha señalado.

Además, ha defendido la sede de Barañáin, "un auditorio de construcción moderna (2003) y en el que anteriormente la orquesta realizó sus ensayos y numerosos conciertos entre 2010 y 2016". "Posee una muy buena acústica tanto para ensayos como para grabaciones y así nos lo han transmitido la práctica totalidad de los maestros que han estado con la Orquesta y así nos lo demuestran la calidad de las grabaciones que allí hemos realizado para el sello Sony Classical", ha añadido.

Respecto a la actividad de la orquesta, Rebeca Esnaola ha destacado que "se ha mantenido más o menos estable el número de abonados, con un descenso que entendemos provocado por la pandemia, y se ha aumentado el número de entradas sueltas, apreciándose un rejuvenecimiento del público de la temporada de abono".

Por otro lado, la consejera ha considerado "acertada la decisión de pasar de dos días a uno los conciertos en Pamplona, porque se consigue una programación sostenible, con una sala llena o casi llena -los jueves- y no dos medio vacías -los jueves y viernes-". "Los viernes sin concierto en Pamplona nos permiten más desplazamientos por Navarra. Hemos estrenado esta temporada un ciclo de cinco conciertos en Tafalla y se atiende a más localidades de toda Navarra", ha valorado.

En cuanto al proceso de selección del nuevo maestro titular, Esnaola ha explicado que "estamos abordando ese proceso tal y como marca el convenio de la orquesta, y con la necesaria aprobación del patronato, así que esperamos, en poco tiempo, poder hacer público y presentar a la persona escogida".

La portavoz de Navarra Suma, Raquel Garbayo, ha afirmado que "los músicos se sienten abandonados por la dirección de la orquesta y, por ende, por el Gobierno". "Tras denunciar la vuelta a Barañáin y la drástica reducción de conciertos en Pamplona, según los músicos de manera unilateral, es normal que estén molestos porque el Gobierno de Navarra, en lugar de tomarlos en consideración, en lugar de sentarse con ellos, de hablar, se limita a hacer declaraciones, y parece una forma de proceder que suena a justificación más que a solución, lo que nos lleva a pensar en la falta de capacidad de negociación por parte del Gobierno", ha indicado.

El portavoz del PSN, Carlos Mena, ha asegurado que "no es de recibo" que la orquesta no tenga sede fija pero ha considerado que el Auditorio de Barañáin "puede llegar a cumplir las necesidades y el Ayuntamiento debe poner de su parte para que la orquesta se sienta cómoda". "La sede es uno de los aspectos que llevamos arrastrando desde años atrás. El Baluarte en su proyección no se diseñó en ningún momento para albergar una orquesta", ha dicho, para señalar que Villava tampoco "era el lugar".

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha afirmado que "es cierto que la orquesta nunca ha tenido sede oficial y las sucesivas sedes han sido compartidas". "De Barañáin partimos porque no tenía condiciones, se llevó a Villava porque los músicos argumentaron que Barañáin no tenía condiciones y en este momento volvemos a Barañáin. Baluarte es un espacio complejo para llevar, pero no más complejo que otras casas de cultura en las que ha estado la orquesta. Podemos dedicarle una pensada más", ha señalado.

El portavoz de EH Bildu, Maiorga Ramírez, ha indicado que la OSN es una "orquesta errante" pues ha pasado por distintas sedes y "tampoco se atisba que la de Barañáin sea la definitiva". "No atisbamos a conocer en profundidad cuál es el motivo para que no esté en Baluarte", ha apuntado. Por otro lado, sí ha respaldado la "descentralización" de la orquesta con actuaciones en distintas localidades de Navarra. "Eso se debe profundizar. En eso nos van a encontrar", ha asegurado.