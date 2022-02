La pamplonesa Sofía Jiménez presenta su primera novela

Son las tantas de la madrugada y Charlie, un periodista que vive en Londres, se despierta desorientado en la habitación de un hotel sin recordar lo que ocurrió la noche anterior. Esa es la primera escena del libro de Sofía Jiménez Benito '¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?'

Sofía Jiménez Benito es una pamplonesa de 30 años. Confiesa que desde pequeña ha tenido una imaginación muy grande. Comenzó dibujando con pinturas historias que ella se imaginaba y su madre se las grapaba en forma de libro. Ahora, cumplidos los 30 años, ya ha publicado su primera novela de misterio.

Empezó estudiando Derecho en la universidad, pero al no convencerla del todo decidió dejarlo. Siguió con un curso de organización de eventos y congresos y lo completó con un máster a distancia. Actualmente, está trabajando de comercial en una startup de reparaciones del hogar. Trabajo que intenta compaginar con la escritura, su verdadera pasión.

ESCRIBIR UNA HISTORIA

La autora cuenta cómo empezó su libro en 2017: “Siempre tenía en mente escribir un libro, una historia. Y en una época donde no estaba trabajando y tenía algunos problemas de ansiedad me volqué en escribir”. Sofía Jiménez Benito estuvo varios años perfilando el libro hasta publicarlo el pasado agosto de 2021.

Ella tenía claro desde un principio cómo quería que fuera la escena inicial de la novela: “Buscaba un suceso impactante como cuando ves una serie o una película y te llama la atención seguir mirando sólo por esa primera escena.”

El primer párrafo del libro arranca con esa primera circunstancia de intriga donde el protagonista, Charlie, se levanta en una habitación de hotel a las cinco de la madrugada y no recuerda cómo ha llegado hasta allí. Pero encuentra un papel con un texto: “¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar, Charlie?”. Desde ese momento el protagonista tendrá que seguir unas pistas para poder averiguar cuáles fueron los acontecimientos que le llevaron a terminar en aquella habitación de hotel.

UN LIBRO QUE ATRAPA

El libro de Sofía Jiménez pretende atrapar al lector desde un primer momento: “Yo quería hacer una historia de misterio, para que pudiera acceder cualquier persona, que no solo fueran los típicos lectores que leen mucho, que se han acostumbrado a leer novelas largas. Si no, cualquier amigo que quizás no lee tanto pero se enganche con el primer capítulo del libro”.

Un libro de misterio que ella describe como para todos los públicos. No tiene ni mucho drama, ni mucha sangre, tampoco muchas muertes para poder llegar a un público más amplio. “Algo más ligero”, describe la autora. Ahora, con su primera novela publicada Sofía Jiménez está escribiendo la segunda parte. Aunque en esta primera no deja el final con suspense, deja algunos cabos sueltos para poder continuar con la historia. La autora siempre se había fijado, en la zona de novelas de misterio de las librerías que ahora es donde espera que algún día pueda estar también la suya.