'Llévame a bailar', la propuesta pictórica del navarro David Anocíbar en el Polvorín de la Ciudadela

La sala del Polvorín de la Ciudadela acoge la muestra pictórica 'Llévame a bailar', de David Anocíbar. La exposición es un conjunto de retratos, realizados en óleo sobre lienzo, en los que prima la expresión corporal, el movimiento. Anocíbar, que se reclama como admirador de la tradición y los principios del realismo en la pintura, aborda la plasmación detallista de los cuerpos, reinterpretados en un entorno onírico-simbólico en el que no faltan animales mitológicos, referencias a pinturas de autores consagrados de siglos pretéritos y atrezzos de modas de antaño, según ha expuesto el Ayuntamiento de Pamplona en una nota de prensa.

El director del Área de Cultura e Igualdad, Jorge Urdánoz, y el propio autor David Anocíbar, han presentado este viernes la muestra que estará abierta al público en la Ciudadela entre el 11 de febrero y el 27 de marzo. El creador es un artista que procede del mundo de la restauración de obras de arte, por lo que otorga mucha importancia al uso de materiales de gran calidad y suele montar y preparar los lienzos de forma artesanal. Su estilo combina el estricto arte figurativo realista que deja fluir hacia territorios que proceden de su mundo interior.

La muestra ‘Llévame a bailar’ estará abierta en el Polvorín de la Ciudadela y se puede visitar de martes a sábados de 11.30 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

RETRATISTA Y RESTAURADOR

Anocíbar está afincado en Pamplona tras haber realizado su formación en Madrid y pasar cinco años en Lisboa (Portugal) en su faceta de restaurador. Aprendió la técnica de pintura del natural en el estudio del retratista Mikel Esparza y, como complemento, se acercó a The Art Student League y The National Academy of Design en la ciudad de Nueva York. Hoy, además de seguir con su trayectoria artística, imparte clases de pintura del natural y realiza retratos por encargo.

No es la primera vez que este creador muestra obra en Pamplona en salas públicas o privadas, de hecho, participó en 2021 en la exposición colectiva ‘Sanfermines imaginados’, también en la Ciudadela.

‘Llévame a bailar’ es su cuarta exposición individual desde 2005, la primera que protagoniza en la Ciudadela. Ha recibido, además, 13 premios en distintos certámenes, en los últimos años: el VIII Certamen de Artes Plásticas Goiart Ordizia Saria, XIX Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Calahorra, VII Concurso de pintura Aguas de Barbastro”. El reconocimiento más reciente ha sido el primer premio del XXXV Certamen Artístico Villa de Amurrio, el pasado mes de septiembre.